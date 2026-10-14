Chorý má na stole dvě nabídky a jednu unikátní podmínku. Plzeň chce trumfnout Slavii lákadlem, které nemá obdoby

Ještě v úterý večer stál Chorý v Baku v základní sestavě Slavie. Mistr prohrál se Sabahem 0:2 a v hlavní fázi Ligy mistrů nevyhrál už jednadvacátý zápas v řadě. Druhý den ráno se pozornost přesunula od hřiště k jednacímu stolu. Podle zprávy, kterou přinesl iSport, má jedenatřicetiletý útočník na stole dvě možnosti. Slavia znovu oprášila původní návrh nové smlouvy. Plzeň, kde Chorý odehrál šest a půl roku, o něj dál eminentně stojí a sportovní ředitel Adolf Šádek mu měl předložit „velmi zajímavou nabídku“. Plzeňský trumf podle všeho nespočívá jen v tom, kolik by Chorý bral teď. Viktorie má lákat i tím, co by přišlo po posledním zápasu jeho kariéry.
Co je jisté a co zůstává za zavřenými dveřmi
Kolem Chorého se v posledních měsících valí tolik zpráv, že stojí za to rozdělit je na dvě hromádky.
Ověřené a veřejně doložené:
- Chorý je hráčem Slavie od 3. července 2024. Smlouvu tehdy podepsal do 30. června 2027, jak uvádí oficiální oznámení Slavie.
- V Plzni působil v letech 2018 až 2024, získal s ní dva mistrovské tituly a hrál Ligu mistrů.
- Zájem Plzně o návrat je reálný. Už 5. září psala ČTK, že Chorý měl nečekanou nabídku vrátit se do Viktorie. Podle médií se mluvilo i o výměně za Alexandra Sojku.
- V létě ho Slavia vyřadila z kádru a do áčka se vrátil až po zásahu majitele Pavla Tykače.
Zákulisní a nepotvrzené:
- přesné finanční parametry obou nabídek, tedy plat, bonusy a délka smlouvy,
- konkrétní podoba plzeňského lákadla, tedy jakou roli by Chorý v klubu po kariéře zastával,
- termín, do kdy se má rozhodnout,
- zda Plzeň míří na okamžitý přestup, nebo na příchod po vypršení smlouvy.
iSport píše, že plzeňská nabídka může být v některých ohledech lákavější než prodloužení u českého mistra. To ale samo o sobě neznamená, že Viktorie nabízí víc peněz. Její síla podle všeho leží jinde.
Léto, kdy Chorý ve Slavii málem skončil
Abychom pochopili, proč Plzeň vůbec má šanci, musíme se vrátit o pár měsíců zpět. Po květnovém derby se Chorý ocitl mimo kádr. Místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík tehdy tvrdil, že si útočník za Slavii už nezahraje. Kapitola se zdála uzavřená.
Pak přišel 23. červenec. Pavel Tykač se s hráčem sešel, dal mu další šanci a nařídil jeho návrat do A-týmu. Podle ČT sport stál za Chorým i realizační tým a kabina. Trenér Jindřich Trpišovský ani kapitán Tomáš Holeš netajili, že ho chtějí zpátky.
Na začátku září to vypadalo na definitivní tečku. Po další schůzce s Tykačem Chorý podle ČTK „definitivně zůstal“ v Edenu, přestože mezitím přišla nabídka z Plzně. O šest týdnů později ale iSport píše, že další kroky v kariéře stále nemá vyřešené.
Podle nás právě tady leží klíč. Vztah, který ještě v květnu visel na vlásku a zachránil ho až zásah shora, není jistota. Je to druhá šance. A hráč, který ví, že ho klub jednou téměř odepsal, bude nabídky vážit střízlivěji.
Gólová čísla, kvůli kterým se o něj přetahují
Sentiment by na takový souboj nestačil. Chorý ale pořád dává góly.
|Sezona
|Ligové zápasy
|Góly
|Asistence
|2025/26
|24
|17
|4
|2026/27 (dosud)
|7
|4
|neuvedeno
V aktuálním ročníku má podle oficiálního profilu Chance Ligy očekávané góly 4,13, takže střílí přesně tolik, kolik si šancí vytvoří. Žádná náhoda ani série štěstí, ale spolehlivá hrotová práce. K tomu jediná žlutá karta, což u hráče s jeho letní pověstí stojí za zmínku.
Za reprezentaci odehrál podle soupisky FIFA pro mistrovství světa 2026 čtyřiadvacet zápasů a dal sedm gólů. Transfermarkt jeho tržní hodnotu v květnu odhadoval zhruba na 68 milionů korun. Neříká to nic o platu ani o nabídkách, ale ukazuje, že nejde o hráče na odchodu do fotbalového důchodu.
V tabulce je po jedenácti kolech Slavia první s 25 body, Plzeň má 16. Případný přesun by tedy oslabil úřadujícího mistra o typově těžko nahraditelného hrotového útočníka a posílil pronásledovatele. V přímé rivalitě dvou nejúspěšnějších klubů posledních let by to byl jeden z nejcitlivějších přestupů domácí ligy.
Plzeňský trumf: život po kariéře
Slavia nabízí to, co Plzeň aktuálně nemá: status mistra, Ligu mistrů a vedení tabulky. Viktorie hraje Evropskou ligu a od srpna ji vede nový trenér Radoslav Kováč se smlouvou do konce sezony a dvouletou opcí.
Plzeň ale může hrát kartu, kterou Slavia v tak silné podobě nedrží: Chorého minulost. Ve Viktorii z něj vyrostla jedna z tváří moderní plzeňské éry. Zná prostředí, fanoušky i lidi v kanceláři. Ve Slavii je dva roky a jeho angažmá letos zatížila disciplinární kauza.
Podle iSportu má Šádek lákat i perspektivou dalšího působení v klubu po skončení hráčské kariéry. Konkrétní funkce veřejně potvrzená není. Nevíme, zda by šlo o trenérskou dráhu, práci ve vedení, nebo jinou roli. Plzeň ale podobný model už jednou vyzkoušela.
Pavel Horváth, symbol nejslavnější plzeňské generace, se po konci hráčské kariéry do klubu vrátil v roce 2015. Viktorie tehdy uvedla, že s ním v „nepsaných dohodách“ vždy počítala. Začal jako asistent u A-týmu a později vedl rezervu. Chorého nabídka nemusí být identická, ale precedent ukazuje, že Plzeň umí své výrazné osobnosti udržet i po kariéře.
U jedenatřicetiletého útočníka to dává smysl. Smlouva končí za necelých devět měsíců. Nová by ho nejspíš dovedla k pětatřicítce, kdy většina hrotových útočníků končí nebo hraje v nižší soutěži. Rozdíl v platu za dva až tři roky může být menší než hodnota jistoty, kde bude za pět let a co bude dělat. Podle nás proto nemusí rozhodovat, kdo nabídne víc, ale kdo nabídne jasnější konec jedné kariéry a začátek té další.
Slavia samozřejmě může svým bývalým hráčům nabídnout uplatnění také. Nic nedokládá, že by to udělat nemohla. Plzeň ale do vyjednávání vstupuje s výhodou vztahu, který se nebuduje, nýbrž obnovuje.
Kdy může padnout rozhodnutí
Oficiální termín neexistuje. Rozhodnutí zatím nebylo veřejně oznámeno a nové zprávy mohou přijít kdykoli: podpisem prodloužení v Edenu, dohodou mezi kluby, nebo až v létě 2027 po vypršení smlouvy.
Přirozeným oknem je zimní pauza. Podzimní část ligy končí 12. a 13. prosince, jaro začíná 30. a 31. ledna. Kluby v tomto období skládají kádry na zbytek sezony a nejasná budoucnost klíčového útočníka je přesně ten typ otázky, kterou nechtějí táhnout do jara.
Dá se čekat, že Slavia bude chtít mít jasno co nejdřív. Hráč s končící smlouvou má od ledna volnější ruce a jeho cena pro prodávající klub rychle klesá. Pro Plzeň naopak platí, že čím déle zůstane situace otevřená, tím víc času má její nabídka pracovat.
Chorý zatím dál chodí na trávník v sešívaném dresu a střílí góly za klub, který ho v květnu téměř poslal pryč. V Plzni na něj čekají s nabídkou, ve které podle všeho nejde jen o čísla na výplatní pásce. Jde o otázku, kterou si každý fotbalista jednou položí: kam patřím, až dohraju.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner