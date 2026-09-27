Chorvatský číšník odhalil, kolik mu Češi dají za směnu průměrně na dýškách. Je to vyšší číslo, než byste čekali

Když si u moře objednáte kávu nebo večeři a necháte pár eur navíc, nejspíš neřešíte, kolik z toho číšník za celou sezonu nasbírá. Právě spropitné přitom dokáže sezonnímu pracovníkovi na Jadranu pořádně přilepšit, a to částkou, která letní výplatu znatelně zvedne. Svůj díl na ní mají i turisté z Česka.
Tisíc eur měsíčně jen na spropitném
Pohled do peněženky sezonního číšníka nabídli chorvatské televizi N1 dva mladí muži ze Záhřebu, kteří tráví léto obsluhou na Jadranu. Jeden roznáší kávu v istrijské Rovinji, druhý pracuje v jednom podniku na ostrově Krk. Ačkoli je od sebe dělí kus pobřeží, na tom, kolik jim dýška přinesou, se prakticky shodli.
„V zásadě si na spropitném vydělám kolem 1 000 eur měsíčně,“ popsal pro N1 jeden z nich. To v přepočtu dělá zhruba 24 tisíc korun, které mu přistanou navrch ke standardní mzdě. Podobnou měsíční sumu hlásí i jeho kolega z Krku.
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Kolik toho přibude za jednu směnu, se ovšem dopředu odhadnout nedá, protože rozdíly mezi dny jsou velké. V rekordní den se jednomu z nich sešlo v hotovosti i na kartě dohromady 54 eur, v přepočtu kolem 1 300 korun. Takhle vydařený večer sice není pravidlem, za celou sezonu se ale i menší částky nasčítají do úctyhodné sumy.
Kolik nechávají Češi a kdo dává nejvíc
Výše dýška se přitom hodně odvíjí od toho, z jaké země host pochází. Obsluha z různých koutů pobřeží se v odhadech docela shoduje a Češi podle ní patří do zlatého středu. Jak popsal splitský zpravodajský server Slobodna Dalmacija, čeští hosté nechávají obvykle kolem deseti procent útraty a hodně přitom hledí na to, jak se o ně obsluha postarala.
Čeští hosté nechávají v chorvatských restauracích obvykle kolem deseti procent útraty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Největší štědrost hlásí číšníci u Američanů, kde deset až dvacet procent účtu nikoho nepřekvapí. Velkorysí bývají i Němci a Rakušané, hlavně když se u stolu sejde početnější parta. Naopak od Francouzů personál často nedostane nic, protože dýško doma neberou jako samozřejmou položku útraty.
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Zvyky jednotlivých národností u placení dýšek přehledně shrnuje následující tabulka:
Národnost Spropitné Američané běžně 10 až 20 procent účtu Němci a Rakušané štědří, zvlášť ve větší skupině Češi obvykle kolem 10 procent účtu Francouzi často nedávají vůbec Dýško se sčítá a dělí mezi celou směnu
Vydělané dýško navíc často nezůstane jen tomu, kdo stůl obsloužil. Na spoustě míst se všechna spropitná po skončení směny sesypou dohromady a výsledek se spravedlivě rozpočítá na celou obsluhu. Když u toho stojí obvykle čtyřčlenná parta, rozhoduje spíš to, jak si vedl celý den, než jeden jediný stůl.
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Jiné je dnes i to, jakým způsobem se dýško k obsluze vůbec dostane. Od roku 2024 ho hosté v Chorvatsku mohou přidat přímo na platebním terminálu, kde si vyberou procento nebo vlastní částku. Tahle možnost přišla s daňovou úpravou, podle které je spropitné do určité roční výše bez daně a neodvádí se z něj sociální ani zdravotní pojištění.
Za rok nechají hosté na dýškách přes miliardu korun
Že o žádné zanedbatelné peníze nejde, potvrzují i oficiální statistiky. Podle chorvatské daňové správy nechali hosté v roce 2025 jen prostřednictvím karet na spropitném přes 49 milionů eur, v přepočtu více než miliardu korun. Proti prvnímu roku, kdy systém fungoval, je to nárůst o 58 procent.
Souvisí to hodně s tím, jak dnes lidé u moře platí. Bezhotovostní platby tvoří v chorvatském pohostinství zhruba 60 až 70 procent tržeb a v nejnavštěvovanějších letoviscích ještě víc. Dýško na terminálu se tak stává běžnou součástí placení, i když povinné není nikde.
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Jistotu, kolik si za konkrétní večer přijde, tak číšník nemá. Za celé léto u moře ale dýška přidají k výplatě sumu, kterou by u pár mincí odložených na stole čekal málokdo.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/cestovani/chorvatsko-spropitne-cisnici/, https://www.denik.cz/evropa/tlak-na-spropitne-v-chorvatsku-turiste-voli-mezi-procenty-na-terminalech/, https://www.monitor.hr/karticama-smo-lani-ostavili-49-milijuna-eura-napojnica/, https://mzv.gov.cz/zagreb/cz/obchod_a_ekonomika/chorvatsko_nove_zakonne_ekonomicke_zmeny.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kolik-si-vydela-cisnik-na-spropitnem-za-mesic/
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