Chorvatsko zruší klasické mýtné brány. Od roku 2027 se bude platit úplně jinak

Řidiči mířící v létě 2026 k Jadranu zatím žádnou změnu řešit nemusí. Na chorvatských dálnicích nadále funguje současný způsob výběru mýtného, tedy klasické mýtné stanice, kde lze zaplatit kartou, hotově nebo využít elektronickou jednotku ENC. Zásadní změna přijde od 1. března 2027, kdy má být nový systém elektronického výběru mýta Crolibertas zaveden v celé dálniční síti.
Nový systém je postavený na principu volného průjezdu. Vozidla už nebudou muset zastavovat před závorou, ale projedou pod speciálními portály vybavenými kamerami, senzory a další technikou. Osobní automobily a další lehká vozidla do 3,5 tuny si budou moci zvolit mezi elektronickou jednotkou ENC a systémem automatického rozpoznávání registrační značky. Kamera při průjezdu přečte SPZ a systém ji přiřadí k příslušnému účtu pro úhradu mýtného.
Rušení mýtné brány a komplikace
Pro řadu zahraničních turistů tak bude nejjednodušší variantou registrace registrační značky v systému a její propojení s platební metodou. Po průjezdu zpoplatněným úsekem se poplatek vyúčtuje elektronicky. Cílem změny je odstranit čekání u mýtných bran, zvýšit průjezdnost dálnic a omezit kolony, které se zejména během hlavní turistické sezony vytvářejí před frekventovanými mýtnicemi.
Odlišná pravidla budou platit pro těžká vozidla. U vozidel nad 3,5 tuny bude povinné použití palubní jednotky ENC. To se může týkat například některých větších obytných automobilů, u nichž bude rozhodující jejich příslušná hmotnostní kategorie. Kontrolu placení mýtného zajistí nejen samotné portály, ale také mobilní kontrolní jednotky vybavené kamerami a technikou schopnou odhalit vozidlo, které systémem projelo bez řádně uhrazeného poplatku.
Řidiči se musí připravit na změny
Přípravy jsou už nyní viditelné přímo na chorvatských dálnicích. Crolibertas má pokrýt přibližně 1 338 kilometrů zpoplatněné dálniční sítě a počítá se s instalací celkem 212 portálů. Na začátku září 2026 chorvatské úřady oznámily instalaci jubilejního stého portálu u Šibeniku na dálnici A1. Za projektem stojí investice podpořená částkou 130 milionů eur z evropských prostředků.
Pro české dovolenkáře tak bude nejdůležitější rok 2027. Samotné mýtné nezmizí, mění se především způsob jeho výběru. Namísto zastavení u okénka má řidič projet plynule dálničním úsekem a platba se vyřeší elektronicky. Před cestou do Chorvatska v sezoně 2027 proto bude důležité zkontrolovat aktuální pravidla registrace vozidla a způsob úhrady, které budou před spuštěním systému dále upřesňovány.
crolibertas.hr, hac.hr