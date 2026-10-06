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Chomutovská nemocnice otevřela pediatrickou ambulanci. Reaguje na nedostatek dětských lékařů v regionu

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Chomutovská nemocnice, spadající pod společnost Krajská zdravotní, otevřela novou pediatrickou ambulanci. Rozhodnutí přišlo v reakci na zhoršující se dostupnost dětské péče v regionu. Letos…
dítě, děti, doktor, lékař, nemocnice, nemoc, vyšetření

dítě, děti, doktor, lékař, nemocnice, nemoc, vyšetření

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:30

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