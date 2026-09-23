Chodský koláč na plechu je nadýchaný domácí moučník s tradiční chutí pro celou rodinu

Chodské koláče nejspíš znáte. Když se vám ale nechce dělat jednotlivé koláče a doma čeká víc hladových lidí, dá se stejný nápad převést na plech. Tahle buchta podle chodského koláče stojí na vláčném kynutém těstě, vrstvě tvarohu, máku a navrch přijde marmeláda s rumem a skořicí. Není to moučník na spěchání mezi dveřmi. Jenže když se povede, mizí z plechu extrémně rychle.
Má v sobě takovou obyčejnou domácí slavnostnost. Ne cukrářský
za sklem, spíš poctivý plech doprostřed stolu a berte si. Vycházela jsem ze známého receptového základu, ale už při prvním pečení bylo jasné, že si ho trochu posunu. zákusek Těsta je akorát na celý plech, máku bylo pocitově skoro až překvapivě dost, tvaroh jsem dala rovnou z celé kostky. Povidla tentokrát zůstala ve spíži. Navrch šla , trochu rumu a malá špetka skořice. domácí marmeláda
Můj tip zní: U času pečení se nedržte slepě nejnižší hranice. U kynutých buchet s náplní dokáže pár minut navíc dost změnit výsledek. Deset minut v troubě u mě znamenalo spíš začátek, těsto se teprve pořádně zvedalo a střed ještě nevypadal hotově. Nejlépe mi vyšlo péct zhruba 20 minut. Chodský koláč má své pevné znaky
Chodské koláče patří k tradičnímu pečivu z jihozápadních Čech. Typické jsou hlavně tím, že se na jednom koláči potkají
tři náplně: obvykle mák, tvaroh a povidla. Stejnou trojici najdete i ve starších popisech receptů a právě ta je odlišuje od běžného kynutého koláče s jednou náplní. Slavnostní kusy se zdobí pečlivě, náplně se skládají do vzorů a ornamentů. Domácí verze na plechu je jednodušší. A taky podstatně méně nervózní, když ji člověk peče v normální kuchyni. Recept na poctivou buchtu typu chodského koláče na plechu
Doba přípravy: přibližně 35 minut + kynutí Doba pečení: kolem 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného mléka 80 g cukru krupice 100 g rozpuštěného másla 2 žloutky 25 g čerstvého droždí 1 špetka soli 1 balíček vanilkového cukru
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 1 vejce 50 g cukru krupice 1 lžíce vanilkového pudinkového prášku
Maková náplň: 200 g mletého máku 250 ml mléka 60 g cukru krupice 1 lžíce medu
Ovocná vrstva: 180 g domácí marmelády 1 lžíce rumu 1 špetka mleté skořice
Dokončení: 40 g rozpuštěného másla na potření okrajů moučkový cukr na lehké posypání Postup přípravy chodského koláče z jednoho plechu
1. Do malé misky rozdrobte
droždí, přidejte lžičku cukru, trochu vlažného mléka a lžíci mouky. Zamíchejte a nechte kvásek vzejít. Obvykle mu stačí asi 10 minut. Na povrchu se objeví bubliny a směs začne viditelně pracovat.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, zbytek cukru, vanilkový cukr a sůl. Přidejte žloutky, rozpuštěné máslo, zbylé mléko a vzešlý kvásek. Vypracujte hladké, spíš měkčí kynuté těsto. Když se vám zdá tuhé, přilijte ještě lžíci nebo dvě mléka. Mouka nesaje pokaždé stejně, s tím se prostě musí počítat.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě asi
45 až 60 minut. Nemusí přetékat přes okraj mísy, ale mělo by znatelně nabýt. Na dotek má být lehké a pružné. Zatím připravte tvarohovou náplň
4. Tvaroh, vejce, cukr a pudinkový prášek rozmíchejte do hladšího krému. Dávám celou kostku tvarohu, protože příliš tenká tvarohová vrstva u takové buchty působí trochu smutně.
5. Na
makovou náplň nasypte mletý mák do rendlíku, zalijte mlékem, přidejte cukr a med. Krátce povařte, opravdu jen pár minut, aby směs zhoustla a nebyla řídká. Náplně je dost, ale tady je to spíš výhoda než problém.
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6.
Marmeládu promíchejte s rumem a špetkou skořice. Vznikne voňavá ovocná vrstva, která v téhle verzi nahradí povidla. K máku i tvarohu sedí překvapivě dobře, zvlášť když marmeláda není přehnaně sladká.
7. Troubu předehřejte na
180 °C. Velký plech vymažte máslem, případně ho vyložte pečicím papírem. Vykynuté těsto rozprostřete po celé ploše plechu rukama nebo válečkem. Rukama to jde často snáz, jen je lepší je lehce pomoučit, jinak se těsto lepí víc, než je člověku milé.
8. Na těsto nejprve rozetřete
tvarohovou náplň, potom po částech přidejte makovou náplň a nakonec lžičkou nebo v tenčích pruzích naneste marmeládu. Nemusí to vypadat jako podle pravítka. U domácí buchty na plechu drobná nepravidelnost nijak nevadí, spíš jí sluší.
9. Okraje potřete
rozpuštěným máslem a plech vložte do předehřáté trouby. Pečte asi 20 minut, až kraje zezlátnou a střed bude propečený. Po deseti minutách bych ji z trouby nevytahovala, u takhle bohatého plechu je to podle mé zkušenosti opravdu brzy.
10. Upečenou buchtu nechte alespoň částečně vychladnout. Pak ji nakrájejte na kostky, lehce poprašte
moučkovým cukrem a dejte na stůl ke kávě nebo jen tak odpoledne. Dobrá zůstane i druhý den, pokud ji přikryjete, aby zbytečně neoschla. Foto: Cooky.cz, Po upečení buchtu nechte trochu vychladnout a posypte moučkovým cukrem. Pár rad na závěr k chodskému koláči na plechu Když je maková náplň příliš hustá, přidejte lžíci až dvě mléka. Bude se lépe roztírat a nebude tahat těsto za sebou. Tvarohová vrstva se nejlépe povede z měkkého tvarohu. Hodně řídký vaničkový tvaroh může náplň zbytečně rozvolnit. Pokud chcete chuť bližší tradičnímu chodskému koláči, sáhněte místo marmelády po povidlech. Já se ale k marmeládě s rumem a skořicí vracím ráda, v téhle buchtě funguje dobře. Buchtu krájejte až ve chvíli, kdy už není horká. Náplně si sednou a kostky pak drží tvar mnohem líp. Pro úhlednější povrch nanášejte náplně cukrářským sáčkem nebo pevnějším sáčkem s ustřiženým rohem. Pruhy budou pravidelnější a buchta bude vypadat slavnostněji, i když vznikla úplně normálně doma v kuchyni.
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