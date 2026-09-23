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Chodský koláč na plechu je nadýchaný domácí moučník s tradiční chutí pro celou rodinu

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Na plechu vypadá slavnostně, ale doma ji dělám hlavně tehdy, když chci upéct něco poctivého pro víc lidí najednou. Tahle buchta inspirovaná chodským koláčem má měkké kynuté těsto, vrstvu tvarohu, máku a navrch marmeládu s rumem a skořicí. Je to přesně ten typ pečení, kdy se vyplatí chvilku počkat, protože výsledek zmizí ze stolu až podezřele rychle.
Obrázek k receptu na Chodský koláč na plechu po domácku: Nadýchaná buchta s tradiční chutí, ideální když chcete rychlý moučník pro celou rodinu

Obrázek k receptu na Chodský koláč na plechu po domácku: Nadýchaná buchta s tradiční chutí, ideální když chcete rychlý moučník pro celou rodinu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Chodský koláč na plechu po domácku: Nadýchaná buchta s tradiční chutí, ideální když chcete rychlý moučník pro celou rodinu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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