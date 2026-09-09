Chodcům může hrozit pokuta přes 1 800 Kč za jednu běžnou věc. Dělá ji na přechodu skoro každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chodcům může hrozit pokuta přes 1 800 Kč za jednu běžnou věc. Dělá ji na přechodu skoro každý
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