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Chobotnice z II. patra: Kaiser a Bláha úřadovali na silnici. V kostýmech policistů řídili dopravu a rozdávali pokuty

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Dennívýzva
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Natáčení komedie Chobotnice z II. patra provázely pády Jiřiny Jiráskové z bicyklu, recese falešných policistů na silnici i naftová skvrna z limonády.
Chobotnice z II. patra

Chobotnice z II. patra

Zdroj: FOTO:Jan Kuděla, distr. FILM+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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