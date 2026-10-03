Chobotnice z II. patra: Kaiser a Bláha úřadovali na silnici. V kostýmech policistů řídili dopravu a rozdávali pokuty

Rodinná komedie Chobotnice z II. patra z roku 1986 dodnes baví generace diváků. Během jejího natáčení si herečka Jiřina Jirásková prošla bolestivými pády, když se ve čtyřiapadesáti učila jezdit na kole. Oldřich Kaiser s Josefem Bláhou ve volném čase mátli zahraniční řidiče a děsivou ropnou skvrnu v moři vyřešilo obyčejné potravinářské barvivo. Zkaženou dovolenou zachraňují živé chobotničky
Řidič kamionu v podání Pavla Zedníčka a sboristka Dagmar Veškrnová odjíždějí se svými dětmi Evou a Honzíkem na letní dovolenou. U moře je čeká zklamání, naftová skvrna z havarovaného tankeru znečistila vodu. Dětští představitelé Žaneta Fuchsová a Milan Šimáček na pláži objeví podivnou hmotu a vymodelují z ní dvě živé chobotničky. Zelený a Modrá odcestují s rodinou Holanových zpět domů. Děti přitom musí čelit reálnějšímu problému v podobě hrozícího rozvodu svých hádajících se rodičů.
Původně měly děti s chobotničkami po návratu domů odjet ještě na prázdniny k dědečkovi. Projekt režiséra Jindřicha Poláka a scenáristy Otty Hofmana totiž vznikl v západoněmecké koprodukci jako čtyřdílný televizní seriál. Pro uvedení v kinech museli filmaři čtyřhodinový materiál radikálně zkrátit na dva celovečerní snímky. Právě linka s dědečkem padla za oběť nůžkám a z filmové verze zcela zmizela.
Jiřina Jirásková nechtěla bicykl s pomocnými kolečky
K nezapomenutelným scénám patří jízda Jiřiny Jiráskové na bicyklu. Známá herečka roli přijala s velkým nadšením, musela ale režisérovi přiznat svou neschopnost jízdy na kole. Jindřich Polák ji uklidňoval s tím, že vše vyřeší jednoduchým filmovým trikem a dublérkou. Jirásková to jako profesionálka odmítla, protože jí přišlo trapné nechat se zastupovat v tak banální činnosti. Ve svých 54 letech si kolo koupila a začala se na něm poctivě učit jezdit.
Její odhodlání narazilo na tvrdou realitu. Po celodenním úsilí a několika velmi těžkých pádech musela vyslechnout jízlivou poznámku svého manžela, který se jí ptal na přidělání dětských postranních koleček. Herečka s tréninkem definitivně skončila a vrátila se k původní režisérově variantě. Štáb bicykl přimontoval na přívěsný vozík za auto, kamera zabírala Jiráskovou zespodu při předstírání šlapání a v záběrech na nohy ji nahradila dublérka.
Chobotnice z II. patra, FOTO: Jan Kuděla, distr. FILM+ Herci z recese pokutovali zahraniční řidiče
Během natáčení zahraničních scén se o rozruch postarala herecká dvojice Oldřich Kaiser a Josef Bláha. Oba umělci ztvárnili zahraniční policisty a do svých rolí se vžili natolik, že je neopouštěli ani během natáčecích přestávek. Z čiré recese se v uniformách postavili na skutečnou silnici, kde začali sami řídit dopravu a nicnetušícím řidičům rozdávali smyšlené pokuty.
Ekologickou katastrofu vyrobili z limonády
Filmaři si museli poradit také s vytvořením velké ekologické havárie, která ovlivnila začátek příběhu. Hustou ropnou skvrnu v moři, ve které se děti ušpiní, vytvořil štáb pomocí obyčejného barviva do limonády Coca-Cola. Tato látka ideálně splňovala všechny filmařské požadavky. Spolehlivě se držela na vodní hladině a pro herce i životní prostředí zůstávala naprosto zdravotně nezávadná.
Zpěvačka dostala v dabingu cizí hlas
Plastelínové postavičky by nefungovaly bez dabingu. Zelené chobotnici propůjčila hlas Jiřina Bohdalová, Modrého namluvil František Filipovský. Hlasy se měnily i u reálných herců. Zpěvačka Markéta Muchová si zahrála lodní laborantku Karin, při postsynchronech ji však musela nadabovat Soňa Dvořáková. Ta navíc ve stejném filmu mluvila i za herečku Valerii Chmelovou v roli průvodkyně.
Celou letní atmosféru podkresluje hudba skladatele Angela Michajlova. Autor si u hlavního hudebního motivu usnadnil práci a použil zcela totožnou melodii, jakou vytvořil pro úvodní titulky snímku Sganarel lékařem z roku 1962. Rodina Holanových ve filmu cestuje vozem značky Renault 20 TS z roku 1978. Rodinnou komedii Chobotnice z II. patra odvysílá stanice FILM+ 3. října od 12:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).