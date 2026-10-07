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ČHMÚ odhalil, jaké počasí máme očekávat až do listopadu: Kolem tohoto data prý přijde prudké ochlazení

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ČHMÚ zveřejnil výhled počasí až do začátku listopadu. Teploty budou postupně klesat a ve druhé polovině října se počasí vrátí k průměrným hodnotám.
podzimní les

podzimní les

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:46

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