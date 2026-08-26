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Chlupatý Houdini překvapil strážníky, jeho schovku rozhodně nečekali

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Dennívýzva
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Koťata ukrytá pod kapotou nejsou pro strážníky z odchytové skupiny ničím výjimečným. Dvouměsíční kocourek je ale vyvedl z omylu. Nejprve se opravdu ukrýval v motorovém prostoru zaparkovaného auta, pak však vzal nohy na ramena a vyhledal jinou, pro policisty velmi nečekanou skrýš.
Kocourek dostal jméno Houdini

Kocourek dostal jméno Houdini

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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