Chlouba ruského loďstva Lada musí kvůli dobíjení baterií k hladině. První kus třídy po letech zkoušek skončil ve šrotu

Malojaroslavec rozšíří třídu, kterou Rusko navrhlo pro boj v pobřežních a uzavřených mořích, tedy hlavně v Baltu a na severních přístupech k Evropě. Ve službě jsou dnes dvě sériové ponorky: Kronštadt u Severní flotily a Velikije Luki u Baltského loďstva. Nový přírůstek má zatím jen položený kýl, takže slova o perspektivě se týkají lodi, která ještě neexistuje.
Proč musí Lada pravidelně vysouvat šnorchl nad hladinu
Lada má klasický dieselelektrický pohon. Když vyčerpá baterie, musí vystoupat do malé hloubky, vysunout nad hladinu trubici šnorchlu a spustit hlučný diesel, který baterie znovu nabije. Po tu dobu je ponorka zranitelná. Protiponorkový průzkum NATO na ni může nasadit hlídkové letouny P-8 Poseidon, vrtulníky, sonarové bóje i bezosádkové systémy. Každé šnorchlování je okno, kdy ponorka prozrazuje svou polohu.
Moderní neatomové ponorky tenhle problém obcházejí vzduchem nezávislým pohonem, zkráceně AIP. Německá třída 212A, páteř ponorek Bundeswehru, používá vodíkové palivové články. Švédská A26 spoléhá na Stirlingův motor. Francouzská Naval Group nabízí u třídy Scorpène druhou generaci palivových článků, se kterou ponorka vydrží pod hladinou až tři týdny. Japonsko zvolilo u třídy Taigei jinou cestu: lithium-iontové baterie s výrazně vyšší kapacitou než klasické olověné. Jižní Korea v programu KSS-III Batch-II kombinuje palivové články s lithium-iontovými bateriemi.
Lada nemá AIP ani lithium-iontové baterie. Ze všech jmenovaných tříd je jediná, která pod hladinou vystačí jen s dieselelektrickým pohonem.
Proti lodím střílel Kalibr z ponorky na zhruba 130 kilometrů
Na výzbroji Lady je slyšet víc než na jejím pohonu. Ponorka má šest torpédometů ráže 533 mm a nese torpéda, miny a střely Kalibr-PL, které odpaluje přímo z torpédometů. Právě kolem Kalibru se točí ruské řeči o lovu lodí NATO.
Verze pro útok na pozemní cíle prokazatelně doletí přes 1 000 kilometrů. TASS to doložila v prosinci 2021 zásahem z ponorky Petropavlovsk-Kamčatskij. U hladinových cílů jsou zveřejněná čísla mnohem skromnější. Při cvičení ponorky Ufa v září 2026 hlásila TASS zásah lodního cíle na vzdálenost řádově 130 kilometrů, tedy zhruba na osminu pozemního dosahu.
Ruská prezentace obě hodnoty ráda slévá do jednoho dojmu dalekonosné zbraně. Pro lov lodí NATO je ovšem podstatný ten kratší dosah a zveřejněné údaje zatím žádný delší nedokládají.
Ruské ponorky s AIP se zatím objevily jen na veletrhu Fleet 2026
Ruští konstruktéři slabinu znají. Na červnovém veletrhu Fleet 2026 předvedla kancelář Rubin model exportní ponorky Amur-1650 s AIP. Konkurenční Malachit ukázal koncept Serval, rovněž s nezávislým pohonem. Obojí zůstává u modelů a prezentací.
Do sériových lodí se nová technologie zatím nedostává. Kontrakt na další ponorky v modernizované verzi 677M podepsalo Rusko v prosinci 2025 a nic v něm veřejně nedokládá zavedení AIP. Námořnictvo si tak objednává další trupy se stejnou slabinou, jakou má Kronštadt i Velikije Luki. Trupy se vyrábějí, pohon nové generace zatím nikdo nevyrábí.
Program má za sebou i neslavný začátek. Sankt-Petěrburg, první ponorka třídy a zamýšlená vlajková loď nové generace, prošel léty problematických zkoušek. V únoru 2024 ho námořnictvo vyřadilo ze služby a určilo k sešrotování, ještě než se sériová výroba rozběhla naplno.
Kde je Lada nebezpečná a čím ji chce NATO v Baltu hlídat
Chybějící AIP z Lady neškodnou loď nedělá. Tichá ponorka s Kalibry v uzavřeném moři, jako je Balt, komplikuje plánování námořních tras i doprovodu konvojů. Když operuje blízko vlastních základen, kde tolik nezáleží na tom, jak dlouho vydrží skrytá, je jejích šest torpédometů vážnou hrozbou. Odpovídá to spíš regionální hrozbě v pobřežních vodách. Zbraň, která by měnila rovnováhu sil na moři, z ní zveřejněné údaje nedělají.
Aliance se na takového protivníka připravuje. Cvičení Dynamic Manta 26 v září 2026 se soustředilo na protiponorkový boj. Vícevrstvé detekci letadel, bójí a podvodních dronů přitom nahrává každé šnorchlování, kterému se Lada bez AIP nevyhne. NATO zároveň rozvíjí Task Force X-Baltic, která má autonomními podvodními systémy zajistit trvalý přehled o dění v Baltském moři.