Chlebíčky s touto celerovou pomazánkou mizí doslova před očima – navíc je raz dva hotová. Recept doporučuji ihned uložit

Když se blíží rodinná oslava, sváteční návštěva nebo silvestrovské posezení, přichází na řadu malé občerstvení, které se dá připravit předem a dobře vypadá na slavnostním stole. Vedle obložených chlebíčků, sýrových talířů a misek s oříšky mají své pevné místo také jednohubky s domácí pomazánkou. Právě celerová pomazánka se šunkou, sýrem a mrkví je příjemnou volbou pro chvíle, kdy chcete nabídnout něco známého, ale chuťově zajímavého. Je krémová, lehce nasládlá díky mrkvi a díky šunce a sýru také dostatečně výrazná. Na čerstvé bagetě, nebo malém kousku žitného chleba se promění v nenápadné pohoštění, po kterém hosté rádi sáhnou znovu.
Hlavní roli v této pomazánce hraje celer, zelenina, kterou často vnímáme především jako základ polévky nebo součást vývaru. Přitom si zaslouží mnohem větší pozornost. Bulvový celer obsahuje vlákninu, vitamin K a další živiny, přičemž jeho výrazná, lehce zemitá chuť dokáže dodat charakter i jednoduchým jídlům. V kuchyni se používá už po staletí a v evropských zemích se postupně zabydlel nejen v teplých pokrmech, ale také v salátech a studené kuchyni. Syrový celer má navíc příjemnou křupavost, která se po jemném nastrouhání dobře propojí s ostatními surovinami. Do pomazánky je ideální čerstvý, pevný kus bez měkkých nebo tmavých míst.
Mrkev celer zjemňuje svou přirozenou sladkostí a přidává pomazánce hezkou barvu. Vejce natvrdo a nastrouhaný sýr zase pomáhají vytvořit plnější chuť, zatímco šunka přináší známý slaný tón, který se k zeleninovému základu dobře hodí. Tatarská omáčka a smetanový sýr všechny suroviny spojí do krémové konzistence.
Na oslavách oceníte i to, že pomazánku můžete připravit s předstihem a v lednici ji nechat odležet, aby se jednotlivé chutě lépe spojily. Na jednohubky ji nanášejte až před podáváním, aby pečivo zůstalo pevné. Povrch můžete ozdobit drobným kouskem červené papriky, petrželkou nebo půlkou vlašského ořechu, který dodá příjemný křupavý kontrast. Pokud připravujete pohoštění pro větší společnost, nabídněte pomazánku také v misce s čerstvou zeleninou nebo ji podávejte na menších plátcích celozrnného chleba. Je to jednoduchý recept z běžných surovin, který se hodí na slavnostní stůl stejně dobře jako na rychlou večeři během pracovního týdne.
Celer oloupejte, odkrojte případná poškozená místa a důkladně ho opláchněte. Nastrouhejte ho najemno do větší mísy, aby se dobře spojil s ostatními surovinami. Pokud pustí příliš mnoho šťávy, lehce ho vymačkejte, pomazánka pak bude mít hustší konzistenci.
Mrkev očistěte, oloupejte a nastrouhejte najemno k celeru. Vejce uvařte natvrdo, nechte je vychladnout, oloupejte a také nastrouhejte. Vše promíchejte, aby se zelenina a vejce rovnoměrně rozložily.
Tvrdý sýr nastrouhejte najemno a přidejte do mísy. Cibuli oloupejte a nakrájejte na velmi drobné kostičky, aby její chuť nepřebila ostatní suroviny. Šunku nakrájejte na malé kostičky a vmíchejte ji k připravenému základu.
Přidejte tatarskou omáčku a smetanový sýr. Vše důkladně promíchejte, dokud se suroviny nespojí do krémové pomazánky bez větších hrudek. Pokud chcete jemnější konzistenci, můžete smetanový sýr nejprve rozmíchat s tatarskou omáčkou a teprve potom přidat k ostatním ingrediencím.
Pomazánku dochuťte čerstvě mletým černým pepřem a podle potřeby solí. Se solí zacházejte opatrně, protože šunka, sýr i tatarská omáčka už bývají slané. Hotovou pomazánku zakryjte a uložte na 20–30 minut do lednice, aby se chutě propojily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová