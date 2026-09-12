Chleba vám nezplesniví ani po 10 dnech. Stačí ho uložit vedle 1 věci, kterou má doma každý

Koupíte pěkný voňavý bochník a za pár dní z něj je buď tvrdý suchar, nebo se na kůrce objeví zelené skvrny. Většina domácností to řeší jednoduše, chleba vyhodí a jde koupit nový. Přitom stačí do chlebníku přidat jednu obyčejnou surovinu, kterou má ve spíži nebo v lednici skoro každý, a pečivo vydrží vláčné a bez plísně mnohem déle, než byste čekali.
Kousek celeru udrží chleba měkký i deset dní
Tím pomocníkem je celer. Řapíkatý stonek i plátek celerové bulvy fungují v uzavřeném chlebníku jako malý přírodní regulátor vlhkosti. Celer tvoří z velké části voda, kterou pozvolna uvolňuje do okolí, takže pečivo nemá důvod vysychat a zůstává příjemně měkké.
Ještě důležitější je druhá vlastnost. V celeru jsou přírodní silice, které plísňovým sporám ztěžují uchycení. Díky tomu se na chlebu plíseň objevuje mnohem pomaleji a pečivo zůstává vláčné výrazně déle. Podle zkušeností z domácího skladování popisuje řada lidí měkké pečivo i po zhruba deseti dnech. Zeleninu je dobré každých pár dní vyměnit za čerstvou, jakmile začne sama vadnout.
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Nejčastější chyba se stane hned po návratu z obchodu. Chleba zůstane v mikrotenovém sáčku, ve kterém jsme ho přinesli. V neprodyšném plastu se ale drží vlhkost, kterou pečivo vydýchá, a vzniká přesně to, co plíseň ke svému růstu potřebuje, tedy vlhko a teplo.
Mnohem lépe poslouží obyčejná bavlněná nebo lněná utěrka. Látka nechá pečivo dýchat a odvádí přebytečnou vlhkost od kůrky. Bochník do ní volně zabalte a uložte ho do chlebníku, který se dobře provětrává, nejlépe dřevěného nebo bambusového. Utěrku po pár dnech vyměňte za čistou a suchou.
Chleba vydrží déle v bavlněné utěrce a provětrávaném chlebníku než v mikrotenovém sáčku z obchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Do lednice chleba rozhodně nedávejte
Spousta lidí schovává pečivo do lednice v domnění, že tam vydrží déle. Výsledek bývá přesně opačný. Při nízkých teplotách kolem čtyř stupňů se rychle mění struktura škrobů a chleba zatvrdne a získá gumovitou konzistenci, i když nezplesniví.
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Pečivu svědčí běžná pokojová teplota zhruba mezi dvaceti a pětadvaceti stupni, nejlépe na suchém a tmavém místě mimo dosah tepla od sporáku nebo radiátoru. Horký bochník navíc nikdy nebalte hned. Dokud úplně nevystydne, pod utěrkou by se zapařil.
Jablko, brambora i kostka cukru zaberou taky
Pokud zrovna celer po ruce nemáte, pomůže i něco jiného. Plátek jablka nebo syrové brambory přiložený k pečivu pracuje na stejném principu, uvolňuje vlhkost a drží střídku vláčnou. Jablko je navíc mírně kyselé, což růstu plísně také příliš nesvědčí.
Kostka cukru jde na věc obráceně. Váže na sebe přebytečnou vlhkost ze vzduchu v chlebníku a funguje jako drobná domácí sušička. Stačí přidat jednu nebo dvě kostky a čas od času je vyměnit. Ať sáhnete po čemkoli, cíl je vždy stejný, udržet v chlebníku vyrovnané prostředí, které není přemokřené ani vysušené.
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Přehledně možnosti shrnuje následující tabulka:
Pomocník Jak působí na pečivo Použití Kousek celeru pozvolna uvolňuje vodu a drží pečivo měkké, silice brzdí uchycení plísně řapík nebo plátek bulvy, vyměnit každých pár dní Plátek jablka uvolňuje vlhkost a drží střídku vláčnou, kyselé prostředí plísni nesvědčí přiložit plátek k pečivu Plátek syrové brambory uvolňuje vlhkost a drží střídku vláčnou přiložit plátek k pečivu Kostka cukru váže na sebe přebytečnou vlhkost ze vzduchu v chlebníku jedna nebo dvě kostky, čas od času vyměnit Když se objeví plíseň, vyhoďte celý bochník
Jedno pravidlo platí bez výjimky. Jakmile se na chlebu ukáže plíseň, nestačí napadené místo odkrojit. Spory bývají rozeseté i v částech, které vypadají naprosto v pořádku, takže celý bochník patří do koše. „Chleba už je v podstatě toxický,” řekl pro Český rozhlas Dvojka mykolog Miroslav Kolařík.
Aby k tomu docházelo co nejméně, udržujte chlebník v čistotě. Pravidelně z něj vysypávejte drobky a jednou za čas ho vytřete octovou vodou, která usazené spory spolehlivě zničí. A když víte, že celý bochník včas nesníte, nakrájejte ho a zamrazte. V mrazáku si chleba udrží kvalitu mnohem lépe než v lednici a ven pak vytáhnete jen tolik plátků, kolik zrovna spotřebujete.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/radce/843937/jak-uchovat-pecivo-mekke-a-bez-plisne-staci-dva-levni-pomocnici-z-kuchyne.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/uchovavani-chleba-s-kouskem-celeru/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/pecivo-dve-kostky-cukru-vlhost-cerstvost/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16465-jak-uchovavat-chleba, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/chleb-ktery-nezplesnivi-je-treba-ho-spravne-skladovat-znat-tenhle-figl