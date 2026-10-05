Chlapík vyzval Smejkala na pěsti a schytal přesné rány na hlavu. Červenka mezitím srazil Spartu třemi body

Na časomíře svítilo 34:19 a Enteria arena s 10 022 diváky ještě nestačila vstřebat předchozích dvanáct sekund, když u buly shodili rukavice dva muži, kteří rvačky běžně nevyhledávají. Jiří Smejkal, 29letý útočník Dynama, a Filip Chlapík, kapitánský typ a lídr Sparty. „Chlapík mi řekl: Tak pojď,“ popsal po zápase Smejkal. Co následovalo, zvedlo halu ze sedadel. Zápas ale nerozhodly pěsti, rozhodl ho Roman Červenka. Pardubický kapitán připsal gól a dvě asistence, Dynamo vyhrálo 6:4 a Sparta po osmi zápasech zůstala na pouhých deseti bodech. Neděle 4. října tak měla dva lídry a dva způsoby, jak strhnout zápas na svou stranu. Uspěl jen jeden z nich.
Dvanáct sekund, které vyhrotily šlágr
Bitka se nezrodila z ničeho. Podle časové osy, kterou podrobně rozebral Sport.cz, vypadala nejdivočejší pasáž zápasu takto:
- 34:07: Marek Pysyk chyboval, Daniel Gazda využil zmatku před brankou a zvýšil na 4:1.
- O pár sekund později: Sparta slavila gól Jiřího Pospíšila. Puk se k němu ale dostal po odrazu od ochranného plexiskla, Pardubice použily trenérskou výzvu a trefa neplatila.
- Následné buly: Smejkal a Chlapík se slovně střetli, domluvili se a shodili rukavice.
- 34:19: oficiální zápis eviduje oběma hráčům trest za bitku.
Kontext je důležitý. Sparta během několika sekund utržila dvě rány, nejdřív po vlastní chybě, pak po verdiktu videa. Prohrávala o tři góly a měla pocit, že jí zápas protéká mezi prsty. Takový moment si přímo říká o někoho, kdo do týmu vlije emoci. Chlapík se o to pokusil.
Kdo byl lepší v pěstech
O výsledku bitky panuje mezi pozorovateli shoda. Klubová reportáž Dynama napsala stručně, že souboj „ovládl“ pardubický forvard Smejkal. Server iSport uvádí, že dvě jeho rány mířily přesně na Chlapíkovu hlavu. Sport.cz přidává další detail: Smejkal soupeři sundal helmu, chytil si ho, zasadil mu několik úderů, povalil ho na led a ještě třikrát udeřil do zátylku, než oba hráče rozdělili čároví rozhodčí.
Smejkal sám mluvil po zápase s úsměvem. V rozhovoru pro Hokej.cz přiznal, že bitku má „v mlze“, ale pro něj byla dobrá. Svou roli popsal jednoduše: chtěl pomoct týmu. Útočník druhé formace odehrál 15:06 minuty, nasbíral devět trestných minut a v sezoně má po devíti zápasech bilanci 5+1. Proti Spartě se zapsal jinak než body, ale stejně výrazně.
Chlapík odešel se sedmi trestnými minutami a bez vlastního vyjádření. Jeho motivaci proto známe jen z druhé ruky. Trenér Sparty Patrik Augusta řekl, že jeho hráč jako kapitán „chtěl s tím něco udělat“ a vyburcovat mužstvo. Nadšený z toho ale nebyl. Z bitky prý „neskáče do stropu“, protože nechce mít klíčového hráče pět minut na trestné lavici, natož zraněného.
Podle nás v tom Augusta trefil podstatu. Rvačka je v hokeji legitimní nástroj, jak otočit náladu. Jenže když ji prohraje hráč, který má Spartě dávat góly, a navíc ji prohraje tak viditelně, emoce se může obrátit proti vlastnímu týmu. Hala, která právě viděla 4:1 a odvolaný gól hostů, dostala další důvod k oslavě.
Červenka udeřil dřív a tišeji
Zatímco bitka obsadila titulky, zápas se rozhodl už v první polovině, kdy se na něm nejvíc podepsal Roman Červenka. Jeho večer v číslech:
|Čas
|Stav
|Červenkův podíl
|1. třetina
|1:0
|asistence u přesilovkového gólu Davida Tomáška
|14. minuta
|2:1
|gól
|24. minuta
|3:1
|asistence u trefy Lukáše Sedláka
Tři góly, u kterých byl Červenka, poslaly Pardubice do vedení, ze kterého už Sparta nevyšla. Nejde přitom o výkyv. Podle iSportu měl pardubický kapitán po devíti zápasech 17 bodů za pět gólů a dvanáct asistencí a bodoval v každém utkání. V předchozím zápase proti Plzni zapsal při výhře 4:2 bilanci 2+1, proti Spartě přidal 1+2.
Rozdíl mezi oběma lídry je proto zřetelný. Chlapík se snažil zápas zlomit gestem. Červenka ho lámal přihrávkami a jednou střelou. Výsledek ukazuje, který přístup v neděli fungoval.
Sparta přesto nerezignovala. Dvěma góly Devina Shorea se dotáhla na rozdíl jediné branky a ve třetí třetině ještě na chvíli zavoněl obrat. Dynamo ale odpovědělo v rozhodujících minutách. V čase 48:59 skóroval Kondelík a ve 51:03 zvýšil Tomášek na 6:3. Poslední sparťanská trefa už jen upravila skóre na 6:4. Třetiny skončily 2:1, 2:1 a 2:2.
Statistiky, které přiznávají porážku
Oficiální zápis utkání na Hokej.cz potvrzuje, že nešlo jen o pardubickou efektivitu. Domácí vyhráli vhazování 43:22, tedy téměř dvojnásobně. Ještě výmluvnější je Radegast index měřící fyzickou hru, který skončil 45:4. Sparta byla lepší jen v blokování střel, kterých zastavila 29 proti pardubickým 14. To je ale statistika týmu, který se víc bránil, než útočil.
Augusta po zápase nic nezastíral. Jako klíč označil osobní souboje a agresivitu Pardubic v prostoru před brankou. Přesně tam Dynamo vyhrávalo puky a Sparta je prohrávala. Bitka Smejkala s Chlapíkem tak paradoxně jen zhmotnila to, co se dělo celých šedesát minut: domácí byli tvrdší, rychlejší v soubojích a důraznější.
Sparta pod čarou svých ambicí
Pro Pardubice šlo o pátou výhru v řadě. S 21 body z devíti zápasů jsou druhé a na vedoucí Třinec ztrácejí tři body, i když mají o zápas víc. Sparta je po osmi zápasech osmá s deseti body. Má tři výhry, jednu porážku po prodloužení nebo nájezdech, čtyři porážky v základní hrací době a skóre 25:24. Na Dynamo ztrácí jedenáct bodů, přestože má zápas k dobru.
iROZHLAS píše, že osmé místo neodpovídá ambicím ani představám pražského klubu. Augusta k tomu naznačil, že se vedení rozhlíží po změnách v kádru, pokud budou dávat smysl. U Sparty taková věta po osmi kolech zní jako varování.
Program nedává čas na dlouhé rozebírání. Ve čtvrtek 8. října od 18:30 hostí Sparta v O2 areně Kometu Brno a 11. října doma Vítkovice. Dvě domácí utkání jsou příležitostí vrátit se do horní poloviny tabulky. Zároveň jsou prvním testem, jestli kabina po nedělním večeru drží pohromadě.
Disciplinární dohru incident zatím nemá. Oba hráči dostali v zápase pětiminutový trest za bitku. V přehledu Disciplinární komise ELH nebylo k 5. říjnu zveřejněno žádné rozhodnutí ke Smejkalovi ani Chlapíkovi, poslední uvedený případ z 2. října se týkal Jiřího Sekáče. Pokud komise nezasáhne dodatečně, oba mohou pokračovat v programu svých týmů. Jiné než herní následky žádný zdroj nezmiňuje.
Chlapík tak z Pardubic odvezl modřiny a sedm trestných minut, Červenka tři body a další zápas s bodovým zápisem. Sparta si do čtvrtka musí ujasnit, že ji z tabulkového podprůměru dostanou spíš vyhrané souboje u mantinelu než pěsti u buly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka