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Chlapík vylákal soupeře na bitku a Sparta za to zaplatila. Augusta chystá změny v kádru, ve hře jsou i odchody

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Kapitán Sparty Filip Chlapík si za stavu 1:4 v Pardubicích řekl o bitku s Jiřím Smejkalem. Tým o něj přišel na pět minut a šlágr prohrál 4:6.
Chlapík vylákal soupeře na bitku a Sparta za to zaplatila. Augusta chystá změny v kádru, ve hře jsou i odchody

Chlapík vylákal soupeře na bitku a Sparta za to zaplatila. Augusta chystá změny v kádru, ve hře jsou i odchody

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 22:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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