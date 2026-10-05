Chlapík vylákal soupeře na bitku a Sparta za to zaplatila. Augusta chystá změny v kádru, ve hře jsou i odchody

Neděle 4. října, 35. minuta. Sparta právě přišla o gól, protože puk Jiřího Pospíšila se před cestou do sítě odrazil od plexiskla mimo hrací plochu a Pardubice uspěly s trenérskou výzvou. Při následném vhazování podle Smejkala Chlapík prohodil „tak pojď“, oba shodili rukavice a v čase 34:19 se do sebe pustili. Pětiminutový trest dostali oba. Sparta v oslabení přímo neinkasovala, ale zaplatila jinak. Na pět minut přišla o kapitána a jednoho z nejproduktivnějších hráčů soutěže. Impuls do zápasu nepřinesla bitka, ale až pozdější góly, a Pardubice nakonec vyhrály 6:4. Trenér Patrik Augusta po zápase nemluvil jen o rvačce. Mluvil o tom, že klub hledá další varianty kádru.
Výzva při vhazování a pět minut na trestné
Smejkal po zápase popsal souboj jako domluvený. „Bitku mám v mlze, ale pro mě byla dobrá,“ usmíval se pardubický útočník v rozhovoru pro Hokej.cz. Chlapík ukázal kuráž, ale podle iSportu od soupeře „schytal“ rány. Po odpykání trestu zamířil na ošetření do kabiny.
Augusta kapitána neodsoudil, nadšený ale také nebyl. „Filip je kapitán, chtěl s tím něco udělat a vyburcovat to. Hráči fungují v emocích,“ řekl v rozhovoru pro Hokej.cz. Hned dodal, že z toho „neskáče do stropu“. Takového hráče nechce mít na trestné lavici ani zraněného.
Tím jasně pojmenoval cenu bitky. Chlapík, kapitán Sparty od léta 2025, měl podle Hokej.cz po osmi kolech 11 bodů a patřil mezi lídry kanadského bodování extraligy. Pět minut bez něj ve chvíli, kdy Sparta potřebovala góly, je pro útok, který na něm tolik stojí, citelná ztráta.
Co bitka změnila a co ne
Pěstní souboj byl podle Hokej.cz největší emocí desetigólového zápasu. Seznam Zprávy to shrnuly větou, že Pardubice „vyhrály bitku i šlágr“, a připomněly, že Chlapík se do vypjatých akcí pouští opakovaně.
Sparta se do zápasu nakonec vrátila. Devin Shore dvakrát snižoval a ve 47. minutě bylo jen 3:4. Pardubice pak odpověděly góly Kondelíka a Tomáška a Sparta už jen korigovala na konečných 4:6. Podle nás je to podstatnější část příběhu než samotná rvačka. Hostům nechyběla vůle, chyběla jim schopnost udržet tlak v momentě, kdy se zápas lámal.
Bitka tak porážku nezpůsobila, spíš ukázala, v čem Sparta proti Pardubicím zaostávala. Na nepříznivé skóre reagovala emocí. Soupeř zápas rozhodl produktivitou, souboji a klidem v klíčových minutách.
Pokud jde o další zápasy, automatická stopka z trestu nevyplývá. Chlapík nedostal osobní trest do konce utkání. Herní řád Tipsport ELH 2026/2027 za vyváženou šarvátku bez přitěžujících okolností takový trest nedává a disciplinární řízení se automaticky zahajuje hlavně po něm. Dodatečný trest by vyžadoval podnět analytické komise nebo klubu. Otevřenou otázkou zůstává Chlapíkův zdravotní stav, jeho případnou absenci ale zatím nikdo veřejně nepotvrdil.
Augusta: souboje, předbrankový prostor, mezery
Augusta hledal příčinu porážky jinde než na trestné lavici. Jmenoval prohrané souboje, agresivitu soupeře, kterou jeho tým nedokázal vyvážit, slabou práci v předbrankovém prostoru a mezery v obraně. Tyhle problémy se nedají vyřešit jednou bitkou, i kdyby ji Chlapík vyhrál.
Proti Pardubicím navíc vynikne, co Spartě chybí. Dynamo má podle Seznamu Zpráv silný kádr a lépe sehrané soukolí. Rivalita je pořád čerstvá: jarní semifinále 2026 skončilo pro Spartu v sedmém zápase porážkou 0:1. Tentokrát Pražanům chyběl i disciplinárně potrestaný Jiří Sekáč.
Tabulka po osmém kole je pro Spartu nepříjemná:
|Tým
|Místo
|Zápasy
|Body
|Třinec
|1.
|neuvedeno
|24
|Pardubice
|2.
|9
|21
|Sparta
|8.
|8
|10
Sparta má bilanci: tři výhry, jedna prohra po prodloužení nebo nájezdech a čtyři porážky, skóre 25:24. Na Pardubice ztrácí jedenáct bodů, byť s jedním zápasem k dobru. Sezona se tím neláme, ale proti špičce Sparta zatím ztrácí.
Změny v kádru zatím bez jmen
Nejdůležitější věta zazněla až na konci Augustova rozhovoru. Klub podle něj „hledá další varianty“. Trenér už měl čas poznat hráče v ostrých zápasech a v kádrových otázkách má hlas, rozhoduje ale celý sportovní úsek. „Pokud bude něco dávat smysl, určitě se nám to nevyhne,“ řekl.
Jméno nepadlo žádné, termín také ne. O Chlapíkově místě veřejně řeč není, kapitán a bodový lídr do role obětního beránka nezapadá. Ze směru Augustovy kritiky se dá odhadnout, koho by Sparta hledala: hráče do soubojů, do předbrankového prostoru a do obrany. To je ovšem naše dedukce, nikoli potvrzený plán.
Kritika navíc přímo navazuje na to, s čím Augusta do klubu přišel. Sparta jeho angažmá na dvě sezony oznámila 30. dubna a už tehdy uvedla, že se trenér dennodenně věnuje i složení kádru. Sám tehdy mluvil o rozdílu mezi lídry a hvězdami. Nechce prý čtyři lajny náčelníků, ale tým se spoustou indiánů a jedním dvěma náčelníky.
Chlapík v Pardubicích jednal jako náčelník, ten, kdo se postaví první. Augusta po zápase dal najevo, že Spartě víc chybějí indiáni, kteří vyhrají souboj u mantinelu a zaberou místo před brankou. Za ty se rukavice neshazují.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka