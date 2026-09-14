Chimajeva trápí zranění i nemoci. Po šesti operacích popsal, jak to s jeho kariérou v UFC vypadá

13. září 2026 se v rozhovoru s Adamem Zubajrajevem Khamzat Čimajev vyjádřil způsobem, jaký u něj fanoušci neznali. Žádné „jsem připravený na kohokoliv“, žádné výzvy. Místo toho seznam: šest operací za kariéru, sedm celkových anestezií, chybějící lalok štítné žlázy, opakované nemoci a balík odkládaných zákroků, které potřebují řešit. A podmínka: pokud UFC nepošle konkrétní nabídku na říjen až prosinec, dá přednost pauze a léčení. Poprvé v kariéře tak Čimajev veřejně řekl, že jeho tělo má přednost před matchmakingem.
Zdravotní osa, která nezačala porážkou
Bylo by snadné číst Čimajevova slova jako reakci na ztrátu pásu. Sean Strickland ho porazil 9. května 2026 na UFC 328 a bývalý šampion hledá vysvětlení. Jenže časová osa ukazuje jiný příběh.
Už na jaře 2021 podstoupil Čimajev hemityreoidektomii, chirurgické odstranění jednoho laloku štítné žlázy. V únoru 2022 o tom mluvil v rozhovoru pro Sport-Express překvapivě lehce: „Všechno je v pohodě, nic necítím.“ Ve stejném rozhovoru zmínil sedm operací za život, včetně apendixu a srůstů. Profil ESPN z roku 2026 pak shrnul opakované hospitalizace, postcovidové komplikace a imunitní problémy, které ho provázely celou cestu k titulu.
V listopadu 2025 přišel další veřejný signál. Čimajev oznámil menší operaci nohy a posunul návrat až za ramadán 2026. Zdravotní odklady tedy existovaly měsíce před prohrou se Stricklandem.
Co znamená chybějící polovina štítné žlázy
Štítná žláza je malý orgán s obrovským vlivem. Řídí metabolismus, termoregulaci, srdeční frekvenci, svalovou funkci i regeneraci. Podle American Thyroid Association může zbývající lalok po hemityreoidektomii převzít produkci hormonů kompletně, ale nemusí. Pokud nestačí, bojovník potřebuje hormonální substituci a pravidelné kontroly hladin.
Pro vrcholového sportovce, který musí zvládnout extrémní shazování váhy ze zhruba 100 kilogramů na limit 84 kilogramů střední váhy, to není detail. Trenér Murad Bičujev po UFC 328 vysvětloval, že tým původně připravoval zápas na 93 kilogramů proti Jiřímu Procházkovi a přechod zpět na střední váhu způsobil kolaps při shazování. Čimajevovy konkrétní laboratorní hodnoty veřejné nejsou, ale kontext je jasný: tělo, které funguje s polovinou štítné žlázy a historií opakovaných nemocí, nemá stejnou toleranci k extrémní zátěži jako před pěti lety.
Tři týdny, tři různé verze
Čimajevova komunikace v září 2026 připomíná zrychlený film. 3. září reagoval na spekulace o titulovém zápase Strickland vs. Imavov slovy, že vezme vítěze a nechce odcházet ze střední váhy. O čtyři dny později tvrdil, že je připravený okamžitě a že podle informací z UFC jsou Dricus Du Plessis i Caio Borralho zranění. A 13. září přišel obrat: bez nabídky na říjen až prosinec si vezme pauzu a půjde řešit odkládané zákroky.
Podle nás se obojí nevylučuje. Čimajev se snaží maximalizovat šanci na velký zápas ještě před delší zdravotní odstávkou. Ví, že každý měsíc bez domluvení zápasu oslabuje jeho pozici v titulovém mixu. Zároveň poprvé veřejně přiznává, že tělo už nedovoluje odkládat léčbu donekonečna. Je to taktika i nutnost zároveň.
Titulový obraz střední váhy bez jistého vyzývatele
Strickland drží pás. Nejrealističtějším aktivním vyzývatelem je Nassourdine Imavov, kterého jako legitimního soupeře uznal i sám Čimajev. Du Plessis se po ztrátě titulu vrátil až 18. července 2026 proti Usmanovi v Oklahoma City. Borralho je podle Čimajevovy verze zraněný.
Čimajev v tomhle mixu působí spíš jako záložní superjméno než jako jistý příští titulový soupeř. Pokud by se vrátil v říjnu nebo prosinci, šlo by o zhruba pět až osm měsíců od ztráty pásu, tedy kratší pauzu, než měl Strickland po prohře s Du Plessisem, kdy se do oktagonu vrátil až po více než roce. Pokud se ale nic nesepne do konce roku, série odkládaných zákroků posouvá reálný comeback spíš do roku 2027. A čím delší pauza, tím silnější argument pro aktivnější jména.
Kdy se rozhodne
Čimajevova veřejná čísla kolem operací nejsou úplně konzistentní: v roce 2022 mluvil o sedmi zákrocích za život, v září 2026 o šesti operacích a sedmi narkózách. Kompletní rozpis nikdy nezveřejnil. Co ale konzistentní je, je směr: od lehkého „nic necítím“ přes tiché odklady až po otevřené podmínění kariéry zdravotním stavem.
Okno je úzké. Říjen, maximálně prosinec 2026. Pokud UFC v tomto intervalu nepošle konkrétní nabídku, Čimajevova kariéra formálně neskončí, ale jeho tělo se přihlásí o slovo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka