Chimaev nabídl Stricklandovi milion dolarů za odvetný zápas. Je mu jedno, jestli to bude v kleci nebo na ulici

Žádná tisková konference, žádný manažer, žádný podpis. Jen pár slov na displeji: zhruba 21,7 milionu Kč (1 milion dolarů) a prosba o adresu. Khamzat Chimaev, 32letý bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 15-1, vzkázal Seanu Stricklandovi, že si odvetu zaplatí sám. A dodal, že mu je jedno, jestli se poperou v kleci, nebo venku. Co z takové nabídky zbude, když se vedle ní položí bodovací lístky z UFC 328 a titulová fronta střední váhy?
Pošli mi lokaci. Kolik je jeden citron
Vzkaz se objevil 5. října 2026 na Chimaevově účtu na síti X. MMA Fighting i Sherdog z něj citují totéž: „Zaplatím ti jeden citron. Pošli mi lokaci a pojďme se prát, je mi jedno, jestli venku, nebo v kleci.“ Originální příspěvek na X nebyl při zpracování dostupný; výrok proto stojí na přepisech obou serverů.
Jeden citron znamená v hantýrce 1 milion dolarů, v ilustrativním přepočtu zhruba 21,7 milionu Kč. A „pošli mi lokaci“ je v MMA léta zavedená výzva: hned a kdekoli.
Adresátem je Sean Strickland, 35letý americký šampion UFC ve střední váze s bilancí 31-7. Zatím jde ale jen o Chimaevovo tvrzení. Oznámený zápas to není. A ta nabídka nepřišla z ničeho nic.
Po zápase si podali ruce. Dlouho to nevydrželo
Před UFC 328 šly emoce nahoru, po zápase oba spor urovnali. Pak se podle MMA Fighting začali znovu pošťuchovat přes média.
Posun je vidět na Chimaevových vlastních slovech. V rozhovoru pro Red Corner MMA, o kterém Sherdog informoval 7. září 2026, ještě mluvil o běžné cestě a jmenoval víc soupeřů: „Vyzývám všechny. Chci se vrátit co nejdřív. Třeba Imavov se Stricklandem zápasit nebudou a já budu připravený.“ O měsíc později už neřeší frontu, ale jednoho muže a jednu částku.
Ve veřejně dostupných vystoupeních a zprávách o Stricklandovi mezi 5. a 10. říjnem 2026 přímá odpověď na nabídku doložená není. Šampion v té době mluvil o penězích a o smlouvě s UFC. „Nebudu zápasit ani podepisovat žádnou smlouvu, dokud si tohle nevyjasním,“ řekl podle MMA Fighting 9. října 2026.
Jedna karta, jeden bod a jedno jméno v cestě
Na UFC 328 v Newarku 9. května 2026 rozhodly o titulu tři papíry. Podle oficiálních bodovacích lístků UFC viděli dva rozhodčí pět kol 48:47 pro Stricklanda, třetí stejným poměrem pro Chimaeva.
Média to viděla opačně. V kartě zápasu na MMA Decisions redakce MMAmag napočítala 24 mediálních bodovacích lístků: 13 pro Chimaeva a 11 pro Stricklanda, tedy 54,2 % proti 45,8 %. Nejde o oficiální bodování komise, ale o sběr, který server shromažďuje.
Fronta na pás přesto vypadá jinak. Oficiální ranking UFC k 10. říjnu 2026 vede Stricklanda jako šampiona, Chimaeva jako jedničku a Nassourdina Imavova na třetím místě. Imavov přitom 23. července 2026 na YouTube podle Sherdogu tvrdil, že mu UFC slíbila další titulový zápas. Organizace to oficiálně nepotvrdila.
Za milion dolarů si koupíte skoro všechno. Tohle ne
Nabídka 1 milionu dolarů není plán zápasu. Je to nástroj tlaku, a navíc nejlevnější ze všech dostupných.
Veřejná výzva s cenovkou stojí jeden příspěvek a nezavazuje k ničemu. Jediná existující část toho obchodu je věta; termín, smlouva, pořadatel ani souhlas komise doloženy nejsou. Zápasy mimo velké organizace se samozřejmě dějí a Chimaev má po jediné prohře kariéry pádný důvod tlačit. Jenže šampion, který právě veřejně řeší vlastní smlouvu s UFC, si lokaci do soukromé zprávy neposílá. A cesta zpátky k pásu vede přes matchmaking, ne přes převod peněz.
Milion místo smlouvy funguje jako reklama, ne jako nabídka. Chimaev si za něj koupil titulky a pár dní pozornosti. To, co doopravdy chce, se dá získat jen v kleci a pod podpisem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek