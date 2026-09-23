Chicago za Byrama zaplatilo část budoucnosti. Jeho první večer ukázal přesně, proč si trouflo

Když klub v přestavbě odevzdá čtvrtou volbu draftu, nedělá běžný obchod.
Odevzdává jednu z nejcennějších možností, jak získat levného špičkového hráče na několik sezon. Chicago přesně tuhle cenu v létě zaplatilo za Bowena Byrama.
Do Buffala poslalo čtvrtou a 45. volbu draftu 2026 a obránce Louise Creviera. Spolu s Byramem získalo Jordana Greenwaye a následně novému obránci nabídlo šestiletý kontrakt za 75 milionů dolarů, který začne platit od sezony 2027/28.
První večer v dresu Blackhawks pak Byram vstřelil tři góly. Poslední přidal po 29 sekundách prodloužení a rozhodl výhru 4:3 nad Minnesotou.
Je to skoro absurdně dokonalý debut.
A zároveň přesně ten typ zápasu, u něhož je potřeba brzdit.
Chicago samozřejmě „nevyhrálo trejd" jedním hattrickem
Je září a hraje se příprava. Minnesota navíc neposlala na led nejsilnější možnou sestavu.
Hattrick obránce tedy nevypovídá o tom, zda bude obchod za tři roky vypadat chytře. Stejně tak neříká, zda hráč vybraný Buffalem ze čtvrtého místa jednou nebude hvězda.
Ukazuje ale něco jiného.
Blackhawks nekupovali Byrama jako doplněk.
Kupovali ho jako hráče, kterému jsou ochotni dát první obranný pár, obrovský prostor na ledě a značnou část budoucího platového prostoru.
V prvním zápase odehrál 23:31 a byl nejvytěžovanějším hráčem Chicaga. K tomu přidal pět střel a tři góly.
To už velmi přesně odpovídá představě, kvůli níž klub riskoval tolik.
Přestavba totiž v určité chvíli musí přestat sbírat možnosti
Chicago několik let fungovalo podle klasické logiky rebuildingu: draftové volby jsou měna a mladí hráči čas.
Jenže Connor Bedard už není nováček, stal se kapitánem a klub postupně přechází do jiné fáze. Nestačí mít budoucnost. Je potřeba začít kupovat přítomnost.
Byram je právě taková transakce.
Čtvrtá volba draftu představovala potenciál. Byram představuje hotového pětadvacetiletého obránce, který v minulé sezoně za Buffalo nasbíral kariérních 42 bodů, hrál přes 22 minut na zápas a pomohl Sabres po dlouhých letech zpět do play-off.
Chicago tedy vyměnilo nejistou možnost za konkrétní roli.
To ale zároveň dramaticky zvyšuje očekávání
Čím víc zaplatíte, tím méně prostoru zůstává pro pohodlnou větu, že hráč potřebuje čas.
Byram po podpisu sám řekl, že Blackhawks v něj vložili obrovskou důvěru a teď je řada na něm, aby výkon dodal.
Právě tahle část je pro Chicago důležitější než jeden hattrick.
Klub už kolem Bedarda nemůže donekonečna skládat jen mladé hráče a čekat, kdo z nich vyroste. Potřebuje také lidi, kteří převezmou odpovědnost okamžitě.
Byram má být jedním z nich.
Hattrick proto funguje jako trailer, ne jako rozsudek
První večer ukázal všechno, co Chicago doufá, že dostalo: pohyb od modré čáry, odvahu zapojovat se do útoku, schopnost vytvořit si střelu a velké minuty.
Teď musí dokázat něco podstatně nudnějšího.
Dělat to pravidelně.
Pokud se z Byrama skutečně stane obránce prvního páru na dalších šest nebo sedm let, čtvrtá volba draftu může být cena, nad kterou si za pár sezon nikdo nevzpomene.
Pokud ne, Chicago bude mít velmi drahou připomínku toho, proč týmy v přestavbě své nejlepší draftové volby obvykle tak nerady pouštějí.
První noc téhle sázky ale dopadla skoro tak dobře, jak si ji mohli Blackhawks napsat.
Tři góly.
Vítězný zásah v prodloužení.
A přesně dost důvodů, aby se fanoušci začali těšit, aniž by ještě mohli cokoli definitivně soudit.
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Zdroje: NHL – Byram traded to Blackhawks by Sabres for No. 4 pick in 2026 Draft [1], NHL – Byram signs 6-year, $75 million contract with Blackhawks [2], Chicago Blackhawks – Byram completes hat trick against Wild [3].