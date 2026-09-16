Chicago udělalo z Bedarda kapitána týmu, který kolem něj ještě nedokázalo postavit. První zápasy povede z tribuny

Když Chicago Blackhawks v roce 2023 vyhrálo právo draftovat Connora Bedarda, nebylo kolem něj mnoho pochybností. Měl být nejlepším hráčem mužstva, budoucností klubu a člověkem, kolem kterého se po letech úpadku začne stavět další vítězná generace.
O tři roky později přidalo Chicago ještě jednu roli. Bedard je kapitán. Ve věku 21 let a 60 dní se stal 37. kapitánem Blackhawks a druhým nejmladším v historii klubu. Mladší byl pouze Jonathan Toews, kterému bylo při jmenování v roce 2008 dvacet let a 79 dní. Bedard zároveň patří mezi osm nejmladších kapitánů v celé historii NHL.
Na papíře jde o logický krok. Bedard byl první volbou draftu, vyhrál Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, ve všech třech sezonách vedl Chicago v bodování a v létě podepsal novou pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů.
Jenže právě tady začíná zajímavější část příběhu. Chicago totiž z Bedarda udělalo kapitána dřív, než kolem něj dokázalo postavit vítězný tým.
Třikrát za sebou 31. místo. Přestavba se zatím měří hlavně trpělivostí
Bedard během tří sezon v NHL nasbíral 203 bodů ve 219 zápasech. Minulý ročník byl jeho individuálně nejlepší: 30 gólů, 45 asistencí a 75 bodů v 69 utkáních. Poprvé se dostal na třicet branek a znovu byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.
Chicago se zároveň skutečně trochu zlepšilo. V Bedardově první sezoně získalo 52 bodů, o rok později 61 a minulou sezonu 72. Jenže ve všech třech případech skončilo na stejném místě v celkovém pořadí NHL. Jednatřicátém. Blackhawks se do play-off nedostali šestou sezonu za sebou a od roku 2017 si zahráli vyřazovací část pouze jednou, ve specifickém pandemickém formátu roku 2020.
Právě proto je Bedardovo céčko víc než běžná personální změna. Chicago mu nedává jen odpovědnost za kabinu. Formálně potvrzuje něco, co platí prakticky od okamžiku draftu: celá přestavba je spojena s jeho jménem. A to je pro jednadvacetiletého hráče zvláštní druh role.
Kapitán může změnit kabinu. Nemůže si ale sám vyrobit lepší spoluhráče
U jmenování nového kapitána se snadno sklouzne k řečem o charakteru, leadershipu a schopnosti vést ostatní. Generální manažer Kyle Davidson ostatně vyzdvihl Bedardovu přípravu, soutěživost a schopnost zlepšovat hráče kolem sebe.
To všechno může být pravda. Jenže největší problém Chicaga posledních tří let nebyl nedostatek emotivních proslovů před zápasem. Byla to kvalita mužstva.
Blackhawks během přestavby vědomě sázeli na mladé hráče, vysoké draftové volby a dlouhodobý vývoj. Bedard, Frank Nazar, Artyom Levshunov, Kevin Korchinski a další mají postupně vytvořit jádro týmu, který se vrátí mezi relevantní kluby Západní konference. Jenže mladé jádro zatím stále roste a Bedard dostává céčko v okamžiku, kdy od něj klub začne potřebovat něco, co jeho individuální produkce sama vyřešit nemůže. Pomoci z mladého mužstva vytvořit tým, který umí vyhrávat.
Kapitán samozřejmě může ovlivnit standard tréninku, komunikaci v kabině nebo způsob, jakým mužstvo reaguje na porážky. Nemůže ale nahradit chybějící góly ostatních formací, sám ubránit nejlepší soupeřovy útoky ani urychlit vývoj spoluhráčů o dva roky. Chicago tak Bedardovi dává velkou odpovědnost zároveň s úkolem, jehož podstatná část leží mimo jeho kontrolu.
První kapitánské týdny navíc stráví bez bruslí v zápase
Celou situaci ještě zvýrazňuje Bedardovo zranění. Na začátku července si při tréninku ve Vancouveru poranil levé rameno. Následovala operace a klub oznámil přibližně čtyřměsíční rekonvalescenci. Bedard už bruslí a postupně zvyšuje zátěž, ale sám při jmenování kapitánem přiznal, že přesný termín návratu zatím nezná. Očekává se, že první zápasy sezony vynechá a vrátit by se mohl během listopadu.
Nové céčko tak poprvé nevezme na led při zahajovacím utkání. Bedard bude tým sledovat z tribuny. A právě to může být jeho první skutečná kapitánská zkouška. Ne situace, kdy sám rozhodne zápas gólem, ale období, kdy Blackhawks musí fungovat bez svého nejlepšího hráče a on přesto zůstane součástí skupiny.
Sám říká, že kvůli tomu nebude od mužstva izolovaný. Hráči spolu tráví dost času i mimo led a vedení nemusí začínat až okamžikem, kdy rozhodčí vhodí puk. To zní rozumně. Jenže pro Chicago bude mnohem důležitější, jak bude tým bez Bedarda skutečně vypadat.
Foligno mu předal kapitánství trochu jinak než slavnostním projevem
Do celého příběhu patří i detail, který připomíná, jak mladý nový kapitán pořád je. Nick Foligno nosil céčko Blackhawks před Bedardem a právě v době velké obměny mužstva fungoval jako zkušený mentor pro mladé hráče. V březnu byl vyměněn do Minnesoty, ale kontakt s Bedardem neztratil.
Když se v pondělí večer dozvěděl, že jeho nástupce dostane kapitánské céčko, zavolal mu. A kromě samotného jmenování řešili ještě jednu praktickou záležitost. Co si Bedard vezme druhý den na tiskovou konferenci.
Foligno mu s výběrem oblečení skutečně pomáhal. Je to drobnost, ale k Bedardově situaci sedí téměř dokonale. Na jedné straně mu klub právě svěřil jednu z nejprestižnějších rolí v NHL, kterou před ním v Chicagu zastávali lidé jako Stan Mikita, Denis Savard, Chris Chelios nebo Jonathan Toews. Na druhé straně je mu 21 a ještě večer před oznámením telefonuje staršímu kamarádovi, aby vyřešil, co si má vzít před novináře. Obě věci mohou být pravda současně.
Srovnání s Toewsem se nabízí. Zároveň může být dost nebezpečné
Právě Jonathan Toews je jméno, kterému se Bedard při podobném kroku nevyhne. Toews dostal céčko ještě mladší a o dva roky později zvedal Stanley Cup. Následovaly další tituly v letech 2013 a 2015 a z mladého kapitána se stala jedna z nejdůležitějších postav nejslavnějšího období moderní historie Blackhawks.
Jenže okolnosti byly úplně jiné. Kolem Toewse postupně vzniklo mužstvo s Patrickem Kanem, Duncanem Keithem, Brentem Seabrookem, Marianem Hossou a dalšími hráči světové úrovně. Kapitán mohl být symbolem celé generace právě proto, že vedle něj vyrostla sestava schopná vyhrávat Stanley Cupy.
Bedard zatím takový luxus nemá. Chicago doufá, že ho jednou mít bude. A právě v tom spočívá největší rozdíl mezi symbolickým předáním céčka a skutečným úspěchem celé přestavby.
Bedard už nemusí dokazovat, že je tváří Chicaga. Teď to musí dokázat klub
Nová pětiletá smlouva drží Bedarda v Chicagu do sezony 2030/31 a s průměrným ročním platem 15 milionů dolarů z něj dělá jednoho z nejlépe placených hráčů ligy. Blackhawks tak během jednoho léta udělali dvě věci, které už nenechávají žádné pochybnosti o hierarchii klubu. Nejdřív mu dali velký kontrakt. Teď mu dali céčko. Další krok už ovšem nemůže udělat Bedard sám.
Chicago musí ukázat, že roky vysokých draftových voleb, trpělivosti a sbírání mladého talentu konečně vedou k mužstvu, které nebude na jaře znovu sledovat play-off v televizi. Bedard může být jeho nejlepší hráč. Může být kapitán. Může být symbolem celé nové generace. Ale pokud Blackhawks znovu skončí u dna tabulky, žádné písmeno na jeho dresu hlavní problém nevyřeší.
Právě proto je jeho jmenování zajímavé. Chicago už definitivně rozhodlo, kdo má novou éru vést. Teď ještě musí postavit tým, který bude mít kam vést.
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Zdroje: Chicago Blackhawks – Blackhawks Announce Connor Bedard as 37th Captain in Franchise History [1], NHL – Bedard named Blackhawks captain, second-youngest in history of storied franchise [2], NHL – Bedard to miss start of 2026-27 season for Blackhawks after shoulder surgery [3], NHL – Bedard signs 5-year, $75 million contract with Blackhawks [4], NHL Records – Chicago Blackhawks Season-by-Season Records [5], NHL – Blackhawks miss playoffs again due to scoring woes, record in 1-goal games [6].