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Chicago udělalo z Bedarda kapitána týmu, který kolem něj ještě nedokázalo postavit. První zápasy povede z tribuny

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Connor Bedard je ve 21 letech druhým nejmladším kapitánem v historii Blackhawks. Céčko ale přebírá v neobvyklém okamžiku: Chicago šest let nehrálo play-off a nový kapitán po operaci ramene začne sezonu mimo sestavu.
Chicago udělalo z Bedarda kapitána týmu, který kolem něj ještě nedokázalo postavit. První zápasy povede z tribuny

Chicago udělalo z Bedarda kapitána týmu, který kolem něj ještě nedokázalo postavit. První zápasy povede z tribuny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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