Chelsea utrácí za mladé hvězdy, ale Bournemouth zničil šestatřicetiletý Henderson. Dva góly stihla za 149 sekund

Henderson potřeboval na první gól pouhých 66 sekund
Zápas na Stamford Bridge sotva začal, když Jordan Henderson ukázal, proč může být zkušený záložník pro mladé mužstvo tak cenný.
Cole Palmer pronikl s míčem dopředu a připravil Hendersonovi střeleckou příležitost. Anglický veterán se nerozpakoval a z první vypálil z přibližně osmnácti metrů. Míč se od tyče odrazil do sítě a Chelsea vedla už po 66 sekundách.
Domácí soupeře prakticky nepustili k nadechnutí. O dalších 83 sekund později Henderson pomohl připravit druhý gól, který vstřelil Morgan Rogers.
Po dvou minutách a 29 sekundách tak Chelsea vedla 2:0.
Podle statistik Opta dosáhly takto rychlého dvoubrankového vedení v historii Premier League před Chelsea pouze dva týmy. Leicester v dubnu 1998 proti Derby County a Luton v lednu 2024 proti Brightonu.
Bournemouth se ocitl v obtížné situaci ještě dřív, než dokázal získat kontrolu nad vlastním pohybem a organizací hry.
Bournemouth se pokusil vrátit, Chelsea ale měla příliš mnoho zbraní
Hosté se postupně dostali k několika příležitostem, ale Chelsea udržela vedení až do přestávky. Důležitou roli sehrál také brankář Emiliano Martínez, který předvedl několik kvalitních zákroků.
Druhý poločas začal podobně jako ten první.
João Pedro skóroval už v úvodní minutě po přihrávce Pedra Neta a zvýšil na 3:0. Bournemouth sice dokázal zásluhou Evanilsona snížit, ale o skutečném obratu nemohla být řeč.
João Pedro přidal svůj druhý gól a v 70. minutě se znovu připomněl Henderson. Tentokrát přesnou střelou z přímého kopu, kterou uzavřel výsledek na 5:1.
Šestatřicetiletý záložník zakončil utkání se dvěma góly a jednou asistencí. Zároveň se stal nejstarším hráčem Chelsea, který se v jediném utkání Premier League přímo podílel alespoň na třech brankách.
Na takový domácí debut v dresu londýnského klubu bude vzpomínat velmi dlouho.
Chelsea dostala připomínku, že zkušenosti se nedají koupit pouze v podobě talentu
Výkon Hendersona je zajímavý také v kontextu dlouhodobé přestupové strategie Chelsea.
Londýnský klub v posledních letech investoval obrovské prostředky do mladých hráčů s potenciálem dalšího rozvoje. Takový přístup může přinést sportovní úspěchy i ekonomické zhodnocení fotbalistů, ale někdy mu chybí zkušenost potřebná v náročných zápasech.
Henderson představuje opačný typ posily.
Za sebou má dlouhé roky v Liverpoolu, kapitánskou odpovědnost, vítězství v Premier League i Lize mistrů. Nemusí být nejrychlejším nebo nejdynamičtějším hráčem na hřišti, ale dokáže správně číst situace a pomáhat organizovat hru kolem sebe.
Proti Bournemouthu navíc ukázal, že zkušenosti nemusí znamenat pouze uklidňování mladších spoluhráčů. Sám byl nejproduktivnějším hráčem zápasu a podílel se na jeho rozhodnutí.
Chelsea díky vítězství poskočila na páté místo tabulky a získala první ligovou výhru od konce srpna.
Jeden povedený zápas samozřejmě ještě neznamená, že klub musí zásadně změnit svou přestupovou filozofii. Ukázal však, že vedle mladých talentů může mít mimořádnou cenu také fotbalista, který už na nejvyšší úrovni zažil prakticky všechno.
V sobotu navíc Henderson připomněl, že i ve šestatřiceti letech může být takový hráč rozhodující osobností utkání, a ne pouze zkušeným mentorem v kabině.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Premier League – Henderson stars as Chelsea thrash Bournemouth [2], Opta Analyst – Chelsea 5:1 Bournemouth [3], Chelsea FC – Official match report [4].