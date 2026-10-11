Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Chelsea utrácí za mladé hvězdy, ale Bournemouth zničil šestatřicetiletý Henderson. Dva góly stihla za 149 sekund

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chelsea dlouhodobě staví svůj kádr na mladých a perspektivních fotbalistech, ale proti Bournemouthu byl nejvýraznější postavou muž, kterému už bylo šestatřicet. Jordan Henderson vstřelil dva góly, na další přihrál a výrazně přispěl k vítězství 5:1. Londýnský klub přitom skóroval dvakrát během úvodních 149 sekund. Tak rychlý dvougólový náskok zaznamenaly v historii Premier League pouze dva týmy před ním.
Chelsea utrácí za mladé hvězdy, ale Bournemouth zničil šestatřicetiletý Henderson. Dva góly stihla za 149 sekund

Chelsea utrácí za mladé hvězdy, ale Bournemouth zničil šestatřicetiletý Henderson. Dva góly stihla za 149 sekund

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:03

Reklama
Další články z Vše o sportu
Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let
Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let
Rangers přišli o brankáře za 92 milionů dolarů. Šesťorkin má po sezoně a jeho náhradník odehrál v NHL pět zápasů
Rangers přišli o brankáře za 92 milionů dolarů. Šesťorkin má po sezoně a jeho náhradník odehrál v NHL pět zápasů

Ještě v pátek ráno patřil Igor Šesťorkin mezi největší jistoty New York Rangers. O den později už klub...

Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara
Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara

Tadej Pogačar na letošní Lombardii chyběl, ale fanoušci přesto viděli vítězství, které jeho suverénní...

NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly
NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly

Sobotní program NHL přinesl čtrnáct zápasů, několik mimořádných individuálních výkonů a pořádnou dávku...

Mercedes prý sabotuje Russella? Wolff ztratil trpělivost a poslal kritiky sledovat Teletubbies
Mercedes prý sabotuje Russella? Wolff ztratil trpělivost a poslal kritiky sledovat Teletubbies

Toto Wolff už má zřejmě dost internetových teorií o tom, že Mercedes záměrně pomáhá Kimimu Antonellimu na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.