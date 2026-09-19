Chelsea umí hrát dobrý fotbal. Už 21 ligových zápasů ale nedokáže jednu věc: vydržet u něj devadesát minut

Chelsea několik posledních let utrácí obrovské částky za hráče, mění trenéry a pokaždé doufá, že další verze sestavy už konečně začne fungovat jako celek.
V Brentfordu ale znovu narazila na problém, který žádný nový podpis zatím nevyřešil. Nedokáže zavřít zápas.
Chelsea v pátek prohrála 0:3, všechny tři góly dostala po přestávce a její série bez čistého konta v Premier League se protáhla na 21 utkání. Po pěti kolech nové sezony už inkasovala dvanáctkrát. To už není statistická kuriozita. To je způsob, jakým mužstvo funguje.
První poločas nevypadal jako začátek debaklu
Právě proto je Brentford dobrým příkladem. Chelsea nevstoupila do utkání jako rozbitý tým. První poločas zvládla bez inkasované branky, měla pasáže s míčem a nedávala soupeři prostor, aby ji okamžitě rozebral.
Po přestávce se ale obraz úplně změnil. Jaidon Anthony otevřel skóre, následoval Igor Thiago a v závěru Fabio Carvalho. Brentford zvýšil intenzitu a Chelsea postupně přestala kontrolovat prostor před vlastní brankou i přechodové situace.
Xabi Alonso po zápase pojmenoval problém poměrně přímo: jeho tým nevydrží soustředěný po celý zápas. A právě tahle věta je zajímavější než tradiční otázka, zda už je trenér „pod tlakem“. Po pěti kolech by to byla laciná zkratka. Mnohem užitečnější je ptát se, proč tak drahé mužstvo nedokáže udržet vlastní úroveň déle než několik desítek minut.
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Chelsea už nemůže všechno vysvětlovat personálem
Alonso měl v Brentfordu objektivně komplikovanou situaci. Chyběl Moisés Caicedo, nebyl k dispozici João Pedro a trenér udělal v základní sestavě pět změn. Jenže právě dlouhodobost série Chelsea bere možnost všechno svést na konkrétní absenci.
Dvacet jedna ligových zápasů bez čistého konta překračuje jednoho stopera, jeden herní plán i jeden špatný týden. Během tak dlouhé série se mění sestava, zdravotní stav i forma jednotlivců. Výsledek přesto zůstává stejný: soupeř téměř vždycky skóruje. To neznamená, že obránci Chelsea neumějí bránit. Spíš to ukazuje, že celý tým neumí dostatečně dlouho držet zápas v podmínkách, které mu vyhovují.
Moderní obrana nezačíná u stoperů
Právě tady bývá jednoduché fotbalové hodnocení zavádějící. Pokud mužstvo dostává hodně gólů, hledáme chybu u brankáře nebo obránců. Jenže Chelsea často inkasuje ve chvílích, kdy se rozpadne její tlak výš na hřišti, záloha nestihne zavřít prostor nebo se po ztrátě otevře příliš velká vzdálenost mezi jednotlivými řadami.
Pak už stopeři neřeší běžnou obrannou situaci. Řeší otevřené hřiště a rozběhnutého soupeře. Brentford přesně takové momenty po přestávce dostával. A využil je.
Proto není největším problémem, že Chelsea neumí hrát dobře
Kdyby Chelsea odehrála pět katastrofálních zápasů, řešení by bylo paradoxně jednodušší. Trenér by změnil systém, hráče nebo principy. Jenže ona umí hrát velmi dobré úseky. Právě to její současnou fázi dělá frustrující. Problém není dostat se na určitou výkonnostní úroveň. Problém je na ní zůstat.
Tým dokáže vytvořit tlak, držet míč, kombinovat a v některých pasážích soupeře přehrávat. Potom přijde deset nebo patnáct minut, během kterých se několik detailů rozpadne současně a celé předchozí úsilí zmizí.
Alonso tedy nepotřebuje najít další půlhodinu dobrého fotbalu. Potřebuje odstranit čtvrthodinu, během níž Chelsea přestane vypadat jako stejný tým.
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Brentford je zároveň důkazem, že nešlo jen o selhání favorita
Domácím by bylo nespravedlivé přidělit roli kulisy k dalšímu problému Chelsea. Brentford je po pěti kolech bez porážky a po páteční výhře se posunul na třetí místo tabulky. Chelsea doma porazil poprvé od roku 1938.
Jeho druhý poločas nepůsobil jako náhodná exploze outsidera. Působil jako výkon týmu, který přesně věděl, kde soupeři začíná docházet kontrola a jak toho využít. Právě proto je 0:3 pro Chelsea tak nepříjemné. Neprohrála pouze proto, že udělala jednu absurdní chybu. Soupeř našel její slabé místo a opakovaně se do něj vracel.
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Jedna vysoká porážka nic definitivního neříká. Ani pět zápasů nové sezony ještě není dost na rozsudek nad celým Alonsovým projektem. Jenže série 21 utkání už má historii.
Chelsea může v dalších týdnech zlepšit organizaci, vrátí se jí někteří hráči a výsledky mohou vypadat úplně jinak. Aby se tak stalo, nebude stačit koupit dalšího obránce nebo zopakovat, že mladé mužstvo potřebuje čas.
Musí začít dělat něco mnohem obyčejnějšího. Když zápas dostane pod kontrolu, nesmí ho zase pustit. Protože dokud soupeř ví, že jeho šance během devadesáti minut skoro určitě přijde, nemá Chelsea kontrolu nikdy úplnou.
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Zdroje: Reuters – Brentford hammer London neighbours Chelsea 3-0 [1], Reuters – Alonso's Chelsea honeymoon shattered by 3-0 loss at Brentford [2].