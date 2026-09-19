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Chelsea umí hrát dobrý fotbal. Už 21 ligových zápasů ale nedokáže jednu věc: vydržet u něj devadesát minut

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Chelsea prohrála v Brentfordu 0:3 a její série bez čistého konta se protáhla na 21 zápasů Premier League. Xabi Alonso po utkání mluvil o nedostatku koncentrace. Právě v tom může být větší problém než v další debatě o drahých přestupech.
Chelsea umí hrát dobrý fotbal. Už 21 ligových zápasů ale nedokáže jednu věc: vydržet u něj devadesát minut

Chelsea umí hrát dobrý fotbal. Už 21 ligových zápasů ale nedokáže jednu věc: vydržet u něj devadesát minut

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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