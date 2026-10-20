Chcete prodat babičin porcelán starožitníkovi? Zákon ho nutí zapsat vaši totožnost, ale zároveň mu zakazuje ji komukoliv sdělit

Kartonová krabice z vyklizeného bytu, v ní konvice s modrými meči na dně a šest šálků zabalených do novin. Majitel ji postaví na pult starožitnictví a čeká, že odejde s penězi. Obchodník ale nejdřív sáhne po formuláři a požádá o občanku. Asociace starožitníků to ve své poradně potvrzuje bez vytáček: kupec musí zaznamenat, od koho předmět získal, živnostenský úřad důsledně prověřuje, zda zapsal všechny náležitosti, a bez sepsání dokladů se obchod neuzavře. Zároveň platí druhá polovina pravidla, kterou zná málokdo. Shromážděné údaje nesmí starožitník nikomu dalšímu poskytovat. Podle nás tak prodávající u pultu nedává najevo, že je podezřelý. Zanechává stopu, která chrání jeho samého, budoucího kupce i poctivého obchodníka.
Občanka na pultu: co starožitníkovi přikazuje živnostenský zákon
Klíčová pasáž se skrývá v § 31 odst. 4
živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Podnikatel, který nakupuje použité zboží, zboží bez dokladu o nabytí, kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty, musí před uzavřením obchodu identifikovat obě strany. Evidovat pak musí i samotnou věc a datum transakce. Stejně se postupuje při přijetí do zástavy nebo při zprostředkování výkupu.
Pravidlo tedy dopadá na bazary, zastavárny, výkupny i klasická starožitnictví. Na online prodej se vztahuje, pokud obchodník či platforma vystupuje jako podnikatel nebo zprostředkovatel. Finanční analytický úřad k tomu dodává, že i registrace klienta do internetové aukce uměleckých předmětů představuje obchodní vztah se všemi povinnostmi kolem identifikace.
Odstavec 7 téhož paragrafu pak odpovídá na otázku, co se stane, když majitel doklad vytáhnout odmítne. Výkup padá. Pokud se účastník identifikaci nepodrobí nebo pokud nelze předmět dostatečně určit, podnikatel zboží koupit nesmí. Nesmí je ani přijmout do zástavy a nákup nezprostředkuje. Žádná výjimka pro sympatického zákazníka ani pro drobnost za pár stovek.
Jiná situace nastává u čistě soukromého prodeje, třeba přes inzerát nebo na bleším trhu mezi dvěma lidmi mimo podnikání. Tam § 31 nedopadá. I tak doporučujeme sepsat alespoň krátkou kupní smlouvu. Doklad o původu věci se může jednou hodit.
Jméno, rodné číslo i platnost dokladu: co se při výkupu zapisuje
Rozsah zapisovaných údajů živnostenský zákon přebírá z
AML zákona č. 253/2008 Sb., tedy z předpisu proti praní špinavých peněz. Jeho § 5 a § 8 vyjmenovávají, co obchodník u fyzické osoby zaznamená: všechna jména a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát či úřad, který jej vydal, a dobu platnosti.
Pokud prodává podnikající fyzická osoba, přibývá obchodní firma nebo označení, sídlo a IČO. Obchodník navíc údaje ověří přímo z dokladu a porovná, zda podoba na fotografii odpovídá člověku u pultu. Proto nestačí jméno nadiktovat.
Druhou polovinu záznamu tvoří samotný předmět: název výrobku, značka a výrobní číslo, jsou-li k dispozici, jinak stručný popis, podle něhož lze věc spolehlivě poznat. U porcelánu tedy výrobce, značení na dně, počet kusů, dekor, případně oprýskaná ouška. Kdo si takové informace připraví předem, urychlí papírování a zároveň ukáže, že ví, co prodává.
Vyplatí se vzít s sebou i cokoli, co dokládá původ: usnesení o dědictví, staré účtenky, fotografie soupravy v kredenci. Prodává-li někdo za jiného, potřebuje oprávnění jednat za vlastníka.
Proč stát chce vědět, od koho starožitník nakupuje
Smysl celé agendy vysvětlily soudy. Městský soud v Praze shrnul účel evidence do tří otázek: jaké zboží podnikatel koupil, od koho a kdy. Podle rozsudku evidence pomáhá sledovat oběh zboží v oborech, kde se častěji obchoduje s věcmi z trestné činnosti, komplikuje podílnictví a zajišťuje důkazy pro vyšetřovatele.
Nejvyšší správní soud šel ve sporu s antikvariátem ještě dál. Evidence má umožnit odhalit v provozovně kradené zboží a dohledat, od koho pochází. U běžných antikvárních knih soudci připustili jednodušší záznam přes inventární číslo. Starožitnictví ale výslovně odlišili: u cennějších kusů je riziko přeprodávání kradených věcí vyšší, a nároky na popis předmětu jsou tedy přísnější.
Pro dědice s krabicí porcelánu z toho plyne jednoduchý závěr. Zápis do evidence dopadá plošně na každého, kdo starožitníkovi něco nabízí, a o konkrétním člověku nic nevypovídá. Kdyby se jednou ukázalo, že tatáž konvice zmizela z vykradené chalupy, právě tahle stopa oddělí poctivého prodávajícího od zloděje. Starožitník, který po dokladu nesáhne, by v nás měl spíš vzbudit nedůvěru.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Živnostenský úřad prověřuje každou kolonku, pokuta může dosáhnout milionu
Asociace starožitníků upozorňuje, že úřady kontrolují úplnost záznamů důsledně. Oporu mají v zákoně. Živnostenské úřady provádějí kontrolu podle § 60a a evidence musí ležet přímo v provozovně, kde k identifikaci dochází a kde se zboží nachází. Inspektor si ji tedy může vyžádat na místě, žádné odkládání do příštího týdne.
Sankční rámec v § 62 je přísný. Podnikatel, který neidentifikuje účastníka nebo předmět, evidenci nevede, nemá ji přístupnou, údaje neuchová nebo věc koupí přes odmítnutou identifikaci, riskuje pokutu až 1 000 000 Kč.
V praxi bývají částky nižší. Zmíněný pražský případ antikvariátu skončil pokutou 8 000 Kč, kterou soud označil za velmi mírnou vzhledem k tehdejší horní hranici. Podle nás však i takové řízení obchodníkovi jasně ukáže, že ledabylé zápisy se nevyplácejí. Proto se seriózní starožitníci formulářů drží a od zákazníka vyžadují doklad bez ohledu na to, jak důvěryhodně působí.
U dražších obchodů přibývá další vrstva. Finanční analytický úřad řadí mezi povinné osoby ty, kdo obchodují s uměleckými díly v hodnotě zhruba od 250 000 Kč, a také obchodníky s kulturními památkami a předměty kulturní hodnoty. Klientem jsou přitom obě strany, kupující i prodávající.
Pět let v archivu: kam smějí údaje prodávajícího putovat
Paragraf 31 odst. 6 živnostenského zákona stanoví, že obchodník záznamy uchovává pět let ode dne uzavření smlouvy. Po celou dobu jde o zpracování osobních údajů podle GDPR. Článek 6 nařízení takové zpracování dovoluje tam, kde je nezbytné ke splnění právní povinnosti správce. Starožitník tak má k zápisu jasný důvod. Ten však nepokrývá libovolné další nakládání s údaji.
Právě odtud vychází zákaz, na který Asociace starožitníků upozorňuje: jméno, rodné číslo ani adresu prodávajícího nesmí obchodník poskytovat třetí straně. Zvědavý sběratel, který by rád věděl, odkud pochází zajímavá váza, se je nedozví. Stejně tak jiný zákazník, soused nebo reklamní agentura. Další předání by vyžadovalo samostatný právní základ.
Kolik bude soubor porcelánu stát, je dobré zjistit ještě před cestou do obchodu. Asociace radí předmět nafotit a poslat dotaz, případně s fotografiemi obejít odborníky nebo muzea. Snímek ovšem poskytne jen orientační odhad, přesnější určení vyžaduje osobní prohlídku. Soudní odhad se při běžném prodeji obvykle nepožaduje; u cenných obrazů jej může obchodník nebo aukční síň po dohodě vyžadovat. Nejbližší termín poradny Asociace starožitníků připadá na 11. listopadu 2026, další na 9. prosince 2026. Asociace přitom varuje zejména seniory před překupníky a falešnými obchodníky, kteří spoléhají na to, že lidé hodnotu svých věcí neznají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková