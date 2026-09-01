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Chcete pokácet starý strom na vlastní zahradě? Bez povolení vám hrozí pokuta až sto tisíc, rozhoduje pár centimetrů kmene

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Dennívýzva
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Mnoho majitelů rodinných domů, chalup a zahrad žije v přesvědčení, že na vlastním oploceném pozemku si mohou s veškerou zelení nakládat podle svého uvážení.…
sekera-drevo-strom

sekera-drevo-strom

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