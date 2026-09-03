Chcete, aby cibule vydržela do jara? Po sklizni ji ještě neskladujte

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Chcete, aby cibule vydržela do jara? Po sklizni ji ještě neskladujtePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jak je to se sklizní a následným skladováním cibule? Pokud ji po vytažení ze země okamžitě přenesete do sklepa nebo spíže, může začít rychleji vlhnout, plesnivět a hnít. Podstata dlouhé skladovatelnosti tkví v takzvaném dosoušení, při kterém cibule získá pevnou suchou slupku a uzavře místo, kde byla nať.
Žlutá cibule
Zdroj: Pixabay
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