ChatGPT Wallet umožní AI agentům nakupovat za vás. OpenAI představilo vlastní platební peněženku
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ChatGPT Wallet umožní AI agentům nakupovat za vás. OpenAI představilo vlastní platební peněženkuZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 17.11.2026 07:28
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