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ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné riziko

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Letos v srpnu společnost OpenAI představila ChatGPT for Teens – bezpečnější variantu své AI platformy pro mladé. ChatGPT okamžitě po zadání věku vyhodnotí, zdali má...
ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné riziko

ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné riziko

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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