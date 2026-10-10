ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné riziko

ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné rizikoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ChatGPT pro mladistvé podle bezpečnostní zprávy nefunguje spolehlivě. Dle odborníků představuje pro mladé nepřijatelné rizikoZdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Článek byl publikován 10.10.2026 18:00
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