Chaos na italských letištích zasáhl i Čechy. Z Prahy se rušily lety do oblíbených destinací

Italská letiště se v pátek potýkala s rozsáhlými komplikacemi, které narušily cestovní plány tisíců lidí. Příčinou byla závada v celostátní datové síti zajišťující přenos informací potřebných pro řízení letového provozu. Problémy se objevily již během noci na pátek, kdy technici zaznamenali nestandardní fungování přenosového systému. Záložní technologie zpočátku umožňovaly pokračovat v běžném provozu bez výraznějších omezení. Situace se však změnila po šesté hodině ranní, kdy začal narůstat počet plánovaných odletů a příletů. Správce italského vzdušného prostoru ENAV proto přistoupil k omezení kapacity až o 50 procent, aby byla zachována bezpečnost letecké dopravy.
Zrušené lety zasáhly také pražské letiště
Komplikace se neomezily pouze na italská letiště, ale zasáhly také mezinárodní letecké spoje. Mezi dotčenými cestujícími byli i lidé, kteří měli v pátek odlétat z pražského Letiště Václava Havla. Letecké společnosti Ryanair a Wizz Air zrušily některé spoje z Prahy do Říma, zatímco dopravce easyJet neuskutečnil plánovaný let do Milána. Zrušena byla rovněž linka společnosti Wizz Air směřující do sicilského Palerma. Podle dopoledních informací se omezení neměla týkat všech spojů do Itálie a večerní odlety do Říma a Milána zůstávaly v letovém plánu. Pro cestující znamenaly změny především nutnost hledat náhradní spojení nebo upravit již naplánované pobyty.
Včas odlétala jen třetina spojů
Rozsah problémů ukazovala také průběžná statistika leteckého provozu. Kolem poledne středoevropského času evidovala analytická společnost Cirium celkem 192 zrušených letů, přičemž skutečný dopad na cestující byl podstatně širší kvůli zpožděným spojům. Z italských letišť odlétalo podle plánovaného času pouze přibližně 31 procent letadel. Na milánském letišti Malpensa dosahoval podíl včasných odletů pouhých 25 procent a na římském Fiumicinu 28 procent. Zpoždění a rušení spojů se objevovalo také v Neapoli, Bergamu, Benátkách a dalších městech. Omezení provozu přitom mohlo ovlivnit i následné lety stejných letadel, protože zpoždění jednoho spoje často naruší jejich další denní plán.
Technici využili záložní satelitní síť
Provozovatel italského řízení letového provozu během dne postupně obnovoval kapacitu s využitím náhradní satelitní komunikační sítě. Díky tomuto opatření se podařilo nejprve zvýšit dostupnou kapacitu na 75 procent původního rozsahu. Současně pokračovaly práce na odstranění závady v hlavní datové infrastruktuře. Italské úřady vyloučily, že by problémy způsobily hackerské útoky nebo úmyslná sabotáž, a ujistily veřejnost, že bezpečnost letového provozu nebyla ohrožena. Přibližně v 15:25 středoevropského letního času společnost ENAV oznámila obnovení plné provozní kapacity. Návrat technického systému do běžného režimu však neznamenal okamžité odstranění všech zpoždění, která se během dne nahromadila.
Cestující mají nárok na pomoc i při mimořádné poruše
Zrušené lety mohou pro cestující představovat také dodatečné výdaje za stravování, ubytování nebo změnu navazující dopravy. V rámci Evropské unie se na podobné situace vztahují pravidla ochrany cestujících, podle kterých musí letecká společnost při zrušení letu nabídnout vrácení ceny letenky nebo odpovídající náhradní přepravu. Při delším čekání vzniká za stanovených podmínek také nárok na občerstvení, případně hotel a dopravu mezi letištěm a ubytováním. Odlišná situace nastává u finančního odškodnění, které může podle délky trasy dosahovat 250 až 600 eur. Pokud dopravce prokáže, že zrušení způsobily mimořádné okolnosti mimo jeho kontrolu, jimž nemohl přiměřenými opatřeními zabránit, nemusí tuto kompenzaci vyplatit. Porucha infrastruktury řízení letového provozu může mezi takové okolnosti patřit, povinnost zajistit cestujícím odpovídající pomoc tím však automaticky nezaniká.
Použité a ověřené zdroje: reuters.com , apnews.com , euronews.com