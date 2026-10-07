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Chameleon: ještěr, který má oči na otočném podvozku, jazyk jako prak a barvy úplně jinak, než nám tvrdily pohádky

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Chameleon je přesně ten typ zvířete, které lidstvo nejdřív nepochopilo a pak si z jeho nepochopení vyrobilo metaforu. „Mění barvy podle okolí,“ říká člověk sebejistě už několik generací. Jenže chameleon nesedí na puntíkatém ubrusu a nepřemýšlí, zda má být puntíkatý.
Chameleon: ještěr, který má oči na otočném podvozku, jazyk jako prak a barvy úplně jinak, než nám tvrdily pohádky

Chameleon: ještěr, který má oči na otočném podvozku, jazyk jako prak a barvy úplně jinak, než nám tvrdily pohádky

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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