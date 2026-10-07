Barvu mění kvůli komunikaci, teplotě, stresu a sociálním situacím; oči mu přitom sledují dvě různé věci naráz a jazyk dokáže vystřelit na kořist způsobem, který by u jiného zvířete vypadal jako technická závada. Redakce tedy konstatuje, že chameleon není živá tapeta. Je to malý ještěří systém s vlastním optickým oddělením, balistickou výzbrojí a nulovou potřebou vysvětlovat lidem, proč zrovna zezelenal.
Pan Mňau je tímto tématem mimořádně zaujat, protože konečně přichází zvíře, které dokáže sledovat dvě věci současně, aniž by kvůli tomu svolávalo poradu. Bobík naopak řeší hlavně jazyk a chce vědět, zda by se s ním dal z druhé strany místnosti stáhnout párek.
Paní Žofie požaduje, aby bylo hned na začátku jasně řečeno, že „chameleon“ není jeden druh. Jde o celou čeleď velmi specializovaných ještěrů, z nichž velká část žije v Africe a na Madagaskaru a jednotlivé druhy se mohou velikostí, zbarvením i životním stylem dost výrazně lišit.
Ne, z ubrusu si vzor neokopíruje
Začněme nejslavnějším omylem. Chameleon opravdu umí měnit zbarvení, ale nejde o neomezený maskovací režim „co vidím, tím se stanu“. Jednotlivé druhy mají určitý repertoár barev a vzorů a změny souvisejí mimo jiné s komunikací mezi jedinci, námluvami, soupeřením, fyziologickým stavem a termoregulací. San Diego Zoo výslovně upozorňuje, že chameleon na červenobílém puntíkatém ubrusu rozhodně nezačne vyrábět červenobílé puntíky.
A mechanismus je ještě zajímavější než samotná legenda. U samců chameleona pardálího vědci zjistili, že v horní vrstvě specializovaných buněk zvaných iridofory mění zvíře rozestupy mezi nanokrystaly guaninu. Tím se posouvají vlnové délky odráženého světla a výsledná barva se může během sociálního vzrušení měnit například ze zelené směrem ke žluté či oranžové. Pod touto vrstvou je navíc další systém iridoforů, který výrazně odráží i blízké infračervené záření a může přispívat k tepelné ochraně.
Člověk si tedy celá desetiletí představoval živou tapetu. Příroda mezitím provozuje laditelnou fotonickou strukturu z nanokrystalů. Pan Mňau požaduje, aby se veřejnost chameleonovi formálně omluvila.
Každé oko má vlastní program
Ještě působivější jsou chameleoní oči. Každé je uložené v kuželovitém víčku, z něhož ven kouká prakticky jen zornice, a oba oční aparáty se mohou pohybovat do značné míry nezávisle. Chameleon tak může jedním okem kontrolovat prostor na jedné straně těla a druhým sledovat úplně jiný směr. Když ale objeví kořist, obě oči zaměří stejný objekt, aby získal přesnější informace pro útok.
Pro člověka, který nezvládá současně sledovat televizi a otázku partnera „posloucháš mě?“, je to lehce ponižující. Chameleon může sedět téměř bez pohybu a současně provádět vlastní bezpečnostní monitoring celého okolí. Jeden senzor hledá oběd, druhý kontroluje, jestli se z oběda nestane on.
Bobík navrhuje stejný systém pro kuchyň: jedno oko na člověka, druhé na stůl. Pan Mňau upozorňuje, že Bobík už podobně funguje i bez evoluční úpravy.
Jazyk nevysune. Jazyk vystřelí
Pak přichází zařízení, kvůli kterému chameleon nepotřebuje kořist honit po větvích jako amatér.
Jazyk dokáže prudce vystřelit směrem k hmyzu a zachytit ho specializovanou špičkou. Celý útok je extrémně rychlý a jazyk se u některých druhů může prodloužit na délku srovnatelnou s délkou těla nebo ji i překonat. Chameleon přitom nefunguje jen jako zvíře, které „má dlouhý jazyk“. Energie se před výstřelem ukládá v elastických strukturách a uvolní se podobně jako u pružinového mechanismu.
Takže když na větvi sedí pomalu se pohybující ještěr a působí dojmem, že nikam nepospíchá, je dobré si uvědomit, že přední část jeho trávicí soustavy právě obsahuje nabité biologické katapultovací zařízení.
Bobík při této kapitole znovu otevřel otázku párku.
Redakce ji znovu zavřela.
Prsty jako kleště a ocas jako pátá ruka
Chameleonovo lezení po větvích může vypadat opatrně až směšně pomalu, ale jeho tělo je pro stromový život výborně vybavené. Prsty jsou srostlé do protilehlých skupin, takže chodidlo funguje trochu jako kleště obepínající větev. Na předních a zadních nohách je uspořádání skupin obrácené, což poskytuje pevný úchop při pohybu v korunách.
U většiny druhů pomáhá také chápavý ocas, který se může omotat kolem větve a fungovat jako další jistící bod. A tady chameleon platí malou evoluční cenu: na rozdíl od řady jiných ještěrů svůj ocas při ohrožení neodhazuje a ztracený mu znovu nedoroste. Když vám ocas slouží jako bezpečnostní lano, dobrovolně ho odhodit by nebylo úplně geniální provozní rozhodnutí.
Pan Mňau oceňuje, že zvíře konečně pochopilo koncept zálohování. Bobík tvrdí, že čtyři nohy jsou dost. Paní Žofie mu připomíná, že Bobík po schodech občas dokazuje opak.
Pomalost není neschopnost. Je to způsob, jak nebýt nápadný
Chameleon se často pohybuje zvláštním houpavým krokem. Postupuje pomalu, někdy se lehce kývá dopředu a dozadu, jako by se potřeboval před každým krokem poradit s vlastním právním oddělením. Jedním z možných efektů takového pohybu je menší nápadnost mezi listím a větvemi, které se také pohybují ve větru.
A to je důležitá část jeho strategie. Chameleon není gepard. Jeho úspěch stojí na tom, že nemusí spěchat. Má oči, které prohledávají okolí, nohy schopné bezpečného úchopu a jazyk, díky němuž poslední část lovecké operace zvládne na dálku.
Je to vlastně sniper mezi ještěry. Sedí. Pozoruje. Čeká. A když nastane správná chvíle, hmyz přestane být samostatnou účetní jednotkou.
Někteří jsou obři. Jiní vypadají, že se právě vylíhli z drobků
Ani velikostí nejsou chameleoni žádná jednotná série. Některé větší druhy dorůstají desítek centimetrů, zatímco mezi madagaskarskými chameleony rodu Brookesia najdeme extrémně drobné formy, které patří mezi nejmenší známé plazy.
Tady je krásně vidět, jak zavádějící je slovo „chameleon“ jako jedna mentální fotografie. Jeden může být nápadný stromový ještěr s výrazným hřebenem a jiný se vejde na špičku prstu a mezi opadaným listím ho člověk velmi snadno přehlédne.
Pan Mňau k tomu poznamenává, že i mezi kočkami existují rozdíly, ale žádná seriózní kočka se nikdy nenechala zmenšit na velikost drobku. Paní Žofie odmítá tento argument uznat jako relevantní.
A pak si člověk řekne: to by bylo krásné zvířátko domů
Samozřejmě. Člověk vidí fascinujícího plaza s měnícími se barvami, otočnýma očima a vystřelovacím jazykem a jedna část populace okamžitě začne přemýšlet, jestli by se nevešel vedle televize.
Jenže chameleoni nejsou dekorace ani „jednoduché terarijní ještěrky“. Jednotlivé druhy mají specifické nároky na teplotu, UVB záření, vlhkost, větrání, živou potravu, prostor a minimum stresu. Mnozí jsou navíc citliví na častou manipulaci. Zvíře, které se při každém doteku snaží psychicky odstěhovat do vedlejšího okresu, opravdu není ideální kandidát na mazlíčka do ruky.
A změna barvy také není automaticky známka toho, že „se mu to líbí“. Může naopak odrážet stres nebo obrannou reakci. Pan Mňau považuje za vrchol lidské sebestřednosti držet vystresovaného chameleona v ruce a radovat se, jak krásně změnil barvu. Redakce mu tentokrát nemá co vytknout.
Redakční verdikt
Chameleon je jedním z nejlepších důkazů, že nejzajímavější zvířecí schopnosti bývají ještě podivnější než jejich populární verze. Nemění se libovolně podle ubrusu. Místo toho některé druhy regulují barvu pomocí mikroskopických struktur s nanokrystaly. Neotáčí jen legračně očima. Dokáže každým sledovat jinou část světa a při lovu je znovu sladit. Nemá pouze „dlouhý jazyk“. Má biologický katapult.
Pan Mňau oceňuje nezávislé oči a celkovou neochotu dělat věci tak, jak je očekává člověk. Bobík stále trvá na tom, že jazyk nebyl dostatečně prakticky otestován. Paní Žofie připomíná mimořádnou specializaci na stromový způsob života a požaduje, aby se z článku nestala přehlídka technického vybavení.
Pozdě.
Chameleon je chodící — velmi pomalu chodící — balík technologických řešení. A největší křivdu mu člověk způsobil tím, že z toho všeho udělal hlavně ještěra, který umí splynout se záclonou.
Redakční tečka> Při přípravě tohoto článku nebyl žádný chameleon položen na kostkovanou deku, noviny ani Bobíkův pruhovaný pelíšek s požadavkem, aby „ukázal, co umí“. Bobík zároveň navrhl test dostřelu jazyka s párkem jako cílem. Pan Mňau experiment zamítl s odůvodněním, že vědecké bádání končí přesně tam, kde začíná Bobíkova svačina převlečená za metodologii.
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Zdroje: San Diego Zoo Wildlife Alliance – Chameleon [1], Nature Communications – Photonic crystals cause active colour change in chameleons [2], PubMed – Photonic crystals cause active colour change in chameleons [3], Nature – Chameleons tune cells to change hue [4], img ai generated