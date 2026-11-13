Chalupářský kotlík z 1 hrnce zachrání každý hladový den. Je levný, sytý a neuvěřitelně dobrý. Jen fazole, těstoviny, slanina a klobása

Po návratu z chladného počasí přijde vhod oběd, který pořádně zasytí a zahřeje. Na plotně pomalu probublává hrnec fazolí s uzenou klobáskou, slaninou a česnekem. Vůně se line kuchyní a člověk se těší, až si nabere první porci. Přesně takové jídlo si můžete připravit podle receptu na fazolový guláš s těstovinami.
V Chorvatsku se podobný pokrm nazývá pašta fažol a patří k tradiční domácí kuchyni. Nebýval ozdobou slavnostních tabulí ani specialitou luxusních restaurací. Vařili si ho dělníci v loděnicích, rybáři i další lidé, kteří potřebovali levné a vydatné jídlo na celý den. Fazole byly dostupné, uzené maso dodalo pokrmu výraznou chuť a těstoviny pomohly zahnat hlad. Inspiraci lze najít také v italském pokrmu pasta e fagioli, tedy v kombinaci těstovin a fazolí, kterou si obyvatelé dalmatského pobřeží přizpůsobili vlastním zvyklostem.
Dobře uvařené fazole jsou základem celého jídla. Část z nich můžete rozmixovat a vrátit do hrnce, čímž guláš přirozeně zahustíte bez mouky. Uzená klobáska se slaninou se postarají o plnou chuť, mrkev s celerem ji zjemní a česnek s petrželkou dodají příjemnou vůni. Malé těstoviny nakonec vstřebají část vývaru a propojí všechny suroviny v hustý pokrm, který připomíná spíše guláš než polévku.
Recept si snadno přizpůsobíte podle toho, co máte doma. Místo bílých fazolí můžete použít například fazole pinto a část klobásky nahradit uzeným masem. Počítejte jen s tím, že doba vaření fazolí závisí na jejich stáří. Hotový guláš nechte 10 minut odpočinout a podávejte ho v hlubokých talířích s nasekanou petrželkou. Krajíc čerstvého chleba se bude hodit na vytření husté šťávy až do poslední kapky.
Sušené fazole nasypte do větší mísy, zalijte dostatečným množstvím studené vody a nechte namáčet 8–10 hodin, nejlépe přes noc. Druhý den vodu slijte a fazole propláchněte pod tekoucí vodou.
Zhruba 80 g slaniny nakrájejte na velmi drobné kousky. Přidejte 2 stroužky česneku a 1/2 svazku nasekané petrželky, potom vše společně utřete širokým nožem na hrubší pastu. Tato směs dodá guláši výraznou chuť a vůni typickou pro dalmatskou kuchyni.
Zbývající slaninu a klobásku nakrájejte na menší kostičky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno, mrkev, kořen petržele a celer očistěte a nakrájejte na drobné kostičky. Zbylý česnek nasekejte a petrželku si ponechte na závěrečné dochucení.
Ve velkém hrnci se silným dnem rozehřejte olej nebo sádlo. Přidejte nakrájenou slaninu a klobásku a několik minut je opékejte, dokud se neuvolní tuk a maso nezačne zlátnout. Právě opečením získá základ guláše výraznější chuť.
K masu přidejte cibuli a připravenou pastu z česneku, slaniny a petrželky. Za občasného míchání opékejte přibližně 3–4 minuty, aby cibule změkla a česnek se rozvoněl. Směs nenechte příliš zhnědnout, protože česnek by mohl zhořknout.
Přisypte mrkev, kořen petržele a celer a vše společně restujte další 3 minuty. Vmíchejte sladkou mletou papriku a rajčatový protlak a krátce je opečte, aby se jejich chuť rozvinula. Papriku přidávejte až ke konci restování a nenechte ji připálit.
Do hrnce nasypte scezené fazole a přidejte bobkové listy s novým kořením. Vše zalijte přibližně 2000 ml vody nebo vývaru tak, aby byly fazole dostatečně ponořené. Přiveďte k varu, potom plamen stáhněte a vařte pod pokličkou přibližně 90–120 minut, dokud fazole nezměknou.
Jakmile jsou fazole měkké, odeberte 2–3 naběračky fazolí s trochou tekutiny a rozmixujte je dohladka. Vraťte směs do hrnce a dobře promíchejte, aby guláš získal hustší konzistenci. Pokud je příliš hustý, přilijte trochu horké vody nebo vývaru.
Do mírně vroucího guláše vsypte suché těstoviny a vařte je bez pokličky podle návodu na obalu, obvykle 8–10 minut. Pravidelně míchejte, protože těstoviny mohou v hustém základu snadno ulpívat na dně hrnce. Podle potřeby přilijte trochu horké vody, aby pokrm zůstal šťavnatý.
Nakonec vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření, guláš dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem. Vmíchejte zbývající nasekanou petrželku a hrnec odstavte z plotny. Nechte pokrm 10 minut odpočinout a potom podávejte horký, nejlépe s čerstvým chlebem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová