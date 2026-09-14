Cestující během letu z Itálie náhle zkolabovala. Letadlo nouzově přistálo, 86letá žena zemřelaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cestující během letu z Itálie náhle zkolabovala. Letadlo nouzově přistálo, 86letá žena zemřela
Turisté mířící do Londýna by v budoucnu mohli zaplatit více za hotel, apartmán i krátkodobý pronájem....
Založíte si živnost a krátce nato přijde dopis nebo zpráva do datové schránky. Vypadá úředně a žádá...
S příchodem chladnějších dnů začínají domácnosti znovu používat kotle, kamna a krby. Ještě před prvním...
Drahé hotely, restaurace i vstupné dokážou evropský víkend výrazně prodražit. Stále však existují města,...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →