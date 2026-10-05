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Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News

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Čeští šéfredaktoři vyslali po čase do veřejného prostoru další otevřené prohlášení. Tentokráte se jedná o výzvu Základní hranice, ve které žádají politiky, aby odmítli násilí ve veřejné debatě. Prohlášení podepsalo několik desítek šéfredaktorů, podpis šéfů redakcí některých největších či výrazných médií chybí.
Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News

Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News

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Článek byl publikován 05.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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