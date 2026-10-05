Čeští šéfredaktoři vydali prohlášení, nepodepsali šéfredaktoři MF Dnes nebo CNN Prima News

Čeští šéfredaktoři vyslali po čase do veřejného prostoru další otevřené prohlášení. Tentokráte se jedná o výzvu Základní hranice, ve které žádají politiky, aby odmítli násilí ve veřejné debatě. Prohlášení podepsalo několik desítek šéfredaktorů, podpis šéfů redakcí některých největších či výrazných médií chybí. Podle informací Borovan.cz aktuální prohlášení navázalo na setkání šéfredaktorů před několika týdny v pražské centrále České tiskové kanceláře u Václavského náměstí. "Na formulování výzvy se podílelo minimálně 15 kolegyň a kolegů, možná i více. Podobně to, byť v o něco menším počtu, platí i pro organizační zajištění. I ta myšlenka vznikla během debaty v širší skupině," uvedl pro Borovan.cz šéfredaktor Seznam Zpráv Robert "Čenda" Čásenský (na fotce vlevo).
"Vyzýváme veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné," tvrdí se ve výzvě. Z formulace není patrné, proč bylo prohlášení formováno právě nyní (situace v médiích a veřejné debatě je principiálně podobná jako před dvěma pěti lety).
Podle kritiků výzvy je takové prohlášení pokrytecké. "Přiznám se, že úplně nechápu, co je k tomu vedlo. Nebo proti čemu to vlastně vyzývají? Proč nebojovali proti cenzuře, když vláda blokovala desítky webových stránek? Když Facebook masivně maže příspěvky a účty nezávislým publicistům? Když nejrůznější "neziskové" organizace placené jednou miliardářskou partičkou vydávají seznamy nepohodlných médií? Když ze zahraničí placení levicoví extremisti násilně napadají pokojné občanské shromáždění, protože se jim nelíbí jejich názory? Nevadilo jim, když se tady radovala půlka jejich kolegů z politické vraždy Kirka (konzervativní aktivista Charles Kirk, zavražděný v roce 2025, pozn. aut.)," uvedl na svém Fb profilu světoznámý herní vývojář Daniel Vávra.
Pod výzvou je podepsáno 40 tuzemských šéfredaktorů a šéfredaktorek. Vedle podpisů zástupců velkých mediálních titulů jako Novinky.cz (Miroslav Benč), Seznam Zprávy (Robert Čásenský), TV Nova (Kamil Houska), Česká televize (Michal Kubal), ČRo Radiožurnál (Ondřej Suchan) nebo ČTK (Radka Marková), jsou tu i podpisy zástupců krajně levicových, progresivistických nebo levicových médií - Alarm, Voxpot, Heroine, Deník Referendum, Deník N nebo Page Not Found.
Pod výzvou naopak chybí podpisy šéfredaktorů velkých či výrazných hráčů na mediálním trhu - CNN Prima News (Tomáš Vojáček - na fotce vpravo), Echo Media (Dalibor Balšínek) nebo MF Dnes (Jaroslav Plesl). "Neviděl jsem žádný důvod podepsat prohlášení plné obecných deklarací a nicneříkajících formulací. Myslím si, že hlavním problémem českých médií je aktivismus. Byly tu mnohem vážnější situace, kdy se mělo upozornit na ohrožení médií, například v době covidu nebo při upozorňování na problémy spojené s masovou nelegální migrací," vysvětlil pro Borovan.cz Balšínek. Matěj Štýs z Primy do vydání textu nereagoval na dotazy.