Čeští řidiči mají čas do 30. listopadu. Pak může nádrž nafty stát i o 117 Kč víc

Řidič dodávky nebo rodinného kombi zastaví koncem listopadu u pumpy a váhá, jestli natankovat plnou, nebo počkat. Ta otázka má dobrý důvod, protože končí státní úleva na naftě. Vláda zatím nerozhodla, jestli ji prodlouží i na prosinec. Pokud ne, pozná to každý, kdo jezdí na naftu.
Co přesně v listopadu končí
Do 30. listopadu 2026 platí snížená spotřební daň z nafty a k tomu denní cenové stropy na benzin i naftu. Prodloužení na listopad schválila vláda 26. října 2026. K 3. listopadu 2026 o prosinci nerozhodla. Ministerstvo financí situaci průběžně vyhodnocuje a vláda zváží další opatření, pokud důvody potrvají.
Úleva se týká jen motorové nafty a jejích směsí pro vznětové motory. Daň z benzinu se nemění a topné oleje ani letecký petrolej úlevu nemají.
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Za slevou je hromadné prominutí části daně, které vláda vydává opatřením obecné povahy podle daňového řádu, a to vždy na omezenou dobu. Zákonná sazba se tím nemění. Proto má úleva pevné datum konce a o pokračování se musí rozhodnout znovu.
Kolik by plná nádrž stála navíc
Vláda z daně promíjí jen část, takže se platí minimum, které povoluje směrnice EU.
Spotřební daň z nafty Kč za litr Kdy platí sazba podle zákona 9,95 Kč trvale prominutá část 1,939 Kč 1. 10. až 30. 11. 2026 skutečně placená daň 8,011 Kč 1. 10. až 30. 11. 2026 Přečtěte si také: Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu
Ze spotřební daně se navíc platí DPH. Po jejím připočtení dělá úleva u stojanu 2,35 Kč na litru. O tolik by litr nafty od 1. prosince 2026 podražil, pokud vláda úlevu neprodlouží a nic jiného se nezmění. Plná padesátilitrová nádrž by tak vyšla o 117 Kč dráž.
Podle našeho modelového výpočtu by řidič, který měsíčně natankuje 100 litrů nafty, po konci úlevy od 1. prosince 2026 zaplatil zhruba o 235 Kč měsíčně víc, za rok asi o 2 800 Kč. Tyto částky ale zahrnují jen daň a DPH z ní. Kolik bude nafta u stojanu v prosinci skutečně stát, záleží také na ceně ropy, kurzu koruny a maržích pump, a výsledek tak může být vyšší i nižší.
Se slevou zmizí i cenové stropy
Kolik smí pumpa za litr nejvýš chtít, určuje Ministerstvo financí každý pracovní den, a to vždy den předem. Strop počítá z průměrné velkoobchodní ceny, ke které přičte regulovanou marži a DPH. Přes víkend a svátky zůstává v platnosti poslední vyhlášená částka. Strop se vztahuje jen na neprémiová paliva.
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Pumpa smí prodávat i levněji a ministerstvo stanice vyzývá, aby se pod stropem držely. Ceny se mezi pumpami liší.
Po 30. listopadu 2026 by spolu se slevou skončily i cenové stropy a cenu nafty by si každá pumpa určovala sama. Ilustrační foto. Zdroj: Lukas Rychvalsky / Pexels.
Kdyby vláda nerozhodla jinak, přestanou po 30. listopadu 2026 platit obě opatření v jediný den. Cenu u stojanu si pak každá stanice nastaví sama podle vývoje trhu.
Léto ukázalo, jak rychle pumpy zdražují
Letos už to jednou nastalo. První kolo stropů a úlevy skončilo v červenci 2026. Podle dat společnosti CCS byla nafta v okresech, kde zdražila nejvíc, hned první den bez stropů a úlevy dražší než o týden dřív, kdy regulace ještě platila, a to o víc, než kolik činila samotná daňová úleva.
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Vláda úlevu obhajuje tím, že nafty je málo. Zásoby jsou nízké, na její výrobu chybí rafinérské kapacity a z Ruska jí přichází méně. Dodávky navíc ohrožuje vyhrocená situace na Blízkém východě s útoky na tankery v Hormuzském průlivu. „Situace na trhu s ropou se bohužel nelepší a důvody […] nadále trvají,“ uvedla v tiskové zprávě Ministerstva financí Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí.
Koncem října 2026 nafta zdražovala a benzin zlevňoval. Petr Lajsek z Purple Trading pro ČTK 29. října 2026 odhadl, že nafta bude v nejbližších dnech dál zdražovat. Podle něj za tím stojí hlavně zima: začíná topná sezona a prodává se dražší zimní nafta. Roli hraje i nedostatek rafinerií.
Tankovat teď, nebo počkat?
Speciální cesta k čerpací stanici se kvůli 117 Kč na plné nádrži nevyplatí. Jestli ale v posledních listopadových dnech tankujete tak jako tak, plnou nádrž si nenechávejte na prosinec. Ušetříte nejvýš tolik, kolik se vejde do nádrže, a prosincovou cenu nikdo nezná.
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Prominutí daně se váže ke chvíli, kdy nafta vstoupí do volného daňového oběhu, a prodej u stojanu přichází až potom. Když úleva v říjnu začínala, pumpy proto ještě doprodávaly zásoby zdaněné plnou sazbou.
Při tankování se vyplatí porovnat ceny stanic v okolí, ať úleva platí, nebo ne. Dálniční pumpy bývají dražší, takže plnou nádrž si naplánujte raději k levnější stanici na trase.
Zdroje: https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-regulace-cen-pohonnyc-65559, https://mf.gov.cz/cs/kontrola-a-regulace/cenova-regulace-a-kontrola/maximalni-pripustne-ceny-benzinu-a-nafty, https://mf.gov.cz/assets/attachments/2026-10-26_Opatreni-obecne-povahy-cj-MF-52790-2026-3901-1.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353, https://www.businessinfo.cz/clanky/vlada-prodlouzi-regulaci-cen-pohonnych-hmot-a-snizeni-spotrebni-dane-z-nafty-i-na-listopad/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-tk-po-jednani-vlady/2893057, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2894572, https://echo24.cz/a/HGUWu/zpravy-domaci-vraci-se-cenovy-strop-na-benzin-a-naftu-rijen, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/regulace-cen-paliv-s-nedeli-skonci-375517, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-cenove-stropy-skoncily-podivejte-se-o-kolik-ve-vasem-okrese-zdrazil-benzin-311502, https://www.autozive.cz/zdrazeni-nafty-benzinu-od-prosince-cesko-svedsko/