Čeští důchodci mohou v lékárnách ušetřit tisíce Kč: Pomoci jim musí jak zaměstnanci, tak i pojišťovny

Lidé od 65 let mají ochranný limit na započitatelné doplatky 1 000 korun ročně. Jak snížit výdaje za léky?
Pravidelné nákupy léků mohou výrazně zatížit rodinný rozpočet, zvlášť pokud člověk užívá několik přípravků současně. Mnozí senioři přitom
zbytečně platí vyšší doplatky, než by museli. U některých léků totiž existují vhodné alternativy, které vyjdou levněji. Stačí se při návštěvě lékárny zeptat, zda je možné předepsaný přípravek nahradit jiným se stejnou účinnou látkou a nižším doplatkem. Ne každá záměna je ale přípustná, proto by o ní měl vždy rozhodnout odborník. Na co se zeptat při výdeji léků
Nemusíte znát názvy účinných látek ani sami porovnávat ceníky. Lékárníkovi jednoduše řekněte, že byste rádi zjistili, zda existuje levnější alternativa k vašemu léku. Ověří dostupné možnosti a vysvětlí případné rozdíly v ceně, uvádí NZIP. Náhradní přípravek však musí splňovat zákonné podmínky, například
mít stejnou účinnou látku, odpovídající lékovou formu a způsob podání. Levnější lék se stejným účelem totiž nemusí být automaticky vhodnou náhradou. Pokud užíváte léky dlouhodobě, vyplatí se tuto otázku čas od času zopakovat, protože pravidelné doplatky mohou během roku představovat značnou částku.
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Další možností, jak zmírnit výdaje za léky, je ochranný limit na započitatelné doplatky, uvádí VZP. U lidí od 65 let činí 1 000 korun ročně, u osob od 70 let pak 500 korun. Nejde však o hranici všech výdajů v lékárně. Do limitu se započítává pouze část doplatků, která splňuje pravidla zdravotního pojištění, takže
skutečně zaplacená suma může být vyšší. Dosažení limitu sleduje zdravotní pojišťovna prostřednictvím systému eRecept, vysvětluje MZD. Pokud si nejste jistí, kolik se vám započítává, obraťte se na svou pojišťovnu a nechte si vysvětlit konkrétní podmínky.
Fotografie: Pexels
Úspora je důležitá, nesmí ale ohrozit vaše zdraví. Předepsané léky proto sami nevysazujte ani nenahrazujte jinými přípravky bez konzultace s lékárníkem nebo lékařem.
Pokud vám některá složka způsobuje potíže, vždy na to upozorněte. Jestliže jsou pro vás náklady na léčbu příliš vysoké, proberte situaci také s ošetřujícím lékařem, který může posoudit jiné možnosti léčby. Nejjednodušší první krok je přitom velmi snadný: při příští návštěvě lékárny se zeptejte, zda za své pravidelné léky nemůžete platit méně. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o tvrdé ráně pro seriálové fanoušky v podobě úmrtí herce Dennise Haskinse.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
NZIP, MZD, VZP
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