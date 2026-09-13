Cesta kolem světa za 80 dní: Schwarzenegger ukryl ve filmu Terminátora, Depp měl hrát Fogga a studio řeklo ne

Cesta kolem světa za 80 dní, FOTO: Buena Vista International / distr. FILMBOX+ Cesta kolem světa za 80 dní, FOTO: Buena Vista International / distr. FILMBOX+ Cesta kolem světa za 80 dní, FOTO: Buena Vista International / distr. FILMBOX+ Cesta kolem světa za 80 dní, FOTO: Buena Vista International / distr. FILMBOX+ Cesta kolem světa za 80 dní, FOTO: Buena Vista International / distr. FILMBOX+
Výstřední londýnský badatel Phileas Fogg se vsadí s ředitelem Akademie věd o to, že obletí zeměkouli za pouhých osmdesát dní. Titulní roli v dobrodružné komedii Cesta kolem světa za 80 dní ztvárnil britský herec Steve Coogan. Natáčení snímku doprovázely obří finanční ztráty, divákům však film přinesl spoustu překvapivých hereckých jmen v rolích historických postav. Sázka o všechno a závod s časem
Vynálezce Phileas Fogg touží po respektu svých kolegů a rozhodne se proto k velmi troufalému kroku. S lordem Kelvinem uzavře riskantní sázku a vyráží na bláznivou cestu napříč kontinenty. Na dobrodružné výpravě mu dělá společnost věrný parťák Passepartout v podání Jackieho Chana. Brzy se k nim přidá i půvabná umělkyně Monique, kterou si zahrála Cécile de France. Tahle nesourodá trojice pak společně putuje exotickými zeměmi, plaví se po oceánech, létá vysoko v oblacích a musí si poradit se spoustou nečekaných nástrah.
Vizuální podoba snímku vychází z myšlenky futuristického retra a inspiruje se tehdejšími představami lidí z padesátých let 20. století o daleké budoucnosti. Režisér Frank Coraci hledal vhodné lokace velmi dlouho a během dvou týdnů stihl s týmem navštívit osmnáct různých států. Filmaři nakonec většinu scén natočili na území Thajska a Německa. Samotná produkce pak zabrala celých šest měsíců.
Hvězdní hosté v malých rolích
Komedie je doslova nabitá slavnými osobnostmi v drobných roličkách. Roli prince Hapiho přijal Arnold Schwarzenegger a šlo o jeho poslední filmovou práci před nástupem do funkce guvernéra Kalifornie. Jeho socha ve filmu ukrývá drobný vtip pro pozorné diváky. V jedné scéně napodobuje kultovní skrčenou pózu
při cestování časem. Tvůrci do role bratrů Wrightových obsadili Luka a Owena Wilsonovy, pro které to bylo vůbec první společné účinkování na filmovém plátně. Terminátora
Vtipným detailem je přítomnost miliardáře Richarda Bransona. Šéf hudebního vydavatelství Virgin a známý milovník letů balonem si zahrál Francouze, který hlavní hrdiny odrazuje od cesty vzduchem. Sanfranciského tuláka měl původně hrát Johnny Knoxville, ten ale kvůli jiným pracovním povinnostem odstoupil a nahradil ho Rob Schneider.
Historické nesrovnalosti a filmová licence
Scénář si s reálnou historií pohrává velmi volně a obsahuje řadu záměrných úprav i neúmyslných chyb. Lord Kelvin vystupuje v příběhu jako zpátečnický cynik odmítající vědecký pokrok. Ve skutečnosti to byl geniální fyzik William Thompson, který publikoval stovky vědeckých prací a stál za vytvořením termodynamické teplotní stupnice. Ve filmu z úst Kelvina zazní odvážná věta: „
Všechno, co mohlo být objeveno, už objeveno bylo.“ Ve skutečném světě se tento výrok připisuje řediteli amerického patentového úřadu.
Další zábavný moment přichází v galerii, kdy Fogg chválí obrazy své společnice. Dotčený zrzavý malíř v pozadí není nikdo jiný než Vincent van Gogh pracující na svém díle Hvězdná noc. Během sledování si můžete všimnout i drobných přešlapů. Fogg na ulici žebrá u stěny polepené novinami s fotografií Stalina, což historicky vůbec neodpovídá době děje. Skupina hrdinů také mluví o návštěvě Turecka, které se v devatenáctém století správně nazývalo Osmanská říše.
Finanční ztráty a bojové scény
Režisér usiloval o obsazení Johnnyho Deppa, ovšem zástupci studia tuto volbu do rodinného snímku zamítli. O hlavní roli uvažovali také Hugh Grant a Ewan McGregor. Volba nakonec padla na britského komika Steva Coogana. O akční pasáže se staral tým pod vedením choreografa Nickyho Li, přičemž samotný Chan si velkou část soubojů vymýšlel zcela sám.
Film zastřešovalo studio Disney a pro Chana to byla první anglicky mluvená role pod touto značkou. Výsledek v kinech tvůrce nepotěšil. Rozpočet se vyšplhal na sto deset milionů dolarů, celosvětové tržby ovšem dosáhly jen zlomku této částky. Ve své době tak komedie získala nelichotivé prvenství jako největší propadák nezávislé produkce.
Snímek Cesta kolem světa za 80 dní vysílá stanice FILMBOX+ One 13. září v 11:50 a reprízu nabídne FILMBOX+ Comedy 15. září v 09:35.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).