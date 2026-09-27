Česnekový olej jako účinné přírodní léčivo. Připravit jej zvládne každý

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Česnekový olej jako účinné přírodní léčivo. Připravit jej zvládne každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česnekový olej má tolik léčivých vlastností, že každý z nás by jej měl přidat do své stravy, aby zůstal zdravý a silný. Můžete si jej koupit v kapslích nebo ještě lépe, vyrobit si ho doma. Tato superpotravina pomůže detoxikovat vaše tělo a posílí váš imunitní systém. Česnekový olej také zlepšuje krevní oběh a chrání buňky před poškozením volnými radikály.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
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