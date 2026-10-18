Česnek zasazený v kyselé půdě pod pH 5 nevyklíčí vůbec. Stačí jedna úprava záhonu na podzim a jarní úroda bude dvojnásobná

Polovina října je pro zahrádkáře chvíle, kdy se rozhoduje o letní sklizni roku 2027. Slovinský zahradnický portál
Zeleni svet mezi devíti pravidly podzimní výsadby zdůrazňuje jedno, které většina pěstitelů přehlíží: v půdě s pH pod 5 česnek slaběji vzchází, hůř přezimuje a dává nižší výnos. Část stroužků tak v zemi zůstane, aniž by vyrazila, a zbytek porostu se táhne nerovnoměrně. Exotická odrůda ani drahé hnojivo tomu nepomohou. Rozhodne návrat půdy do pásma, ve kterém kořeny dokážou přijímat živiny. Univerzita ve Vermontu uvádí jako optimum pH 6,2 až 7,0, česká odborná literatura 6,5 až 7,2. Kdo má záhon kolem pětky, pracuje s výrazným handicapem a v Česku takových zahrad nebude málo. Proč česnek v kyselé půdě nevyklíčí: kořenům škodí hliník
Vysvětlení nabízí půdoznalství. Když pH klesne hluboko pod neutrální hodnotu, mění se dostupnost živin a do půdního roztoku se uvolňuje hliník, místy i mangan. Podle Mainské univerzity může hliník přímo brzdit růst kořenů. U česneku je to obzvlášť zrádné, protože jeho podzimní úkol je jediný: zakořenit dřív, než přijdou mrazy. Stroužek s chabými kořeny hůř čerpá vodu i živiny, v zimě ho snáz vytáhne mráz z půdy a na jaře startuje pozdě.
Jak velký problém to v Česku je? Přesnou statistiku pro soukromé zahrádky nikdo nevede. Nejbližším vodítkem jsou data ze zemědělské půdy. Podle
ÚKZÚZ měla orná a další zemědělská půda v letech 2019 až 2024 průměrné pH 6,0. Téměř třetina prozkoumané výměry, přesně 32,8 %, spadala do kategorie do pH 5,5. Dalších 40,8 % tvořily půdy slabě kyselé. Nejvíc kyselých orných půd evidují Vysočina, jižní Čechy a Plzeňsko. Kdo zahradničí na Českomoravské vrchovině nebo na Šumavě, měl by si změřit pH dřív, než sáhne po sadbě. Test pH záhonu za pár minut: jak odebrat vzorek, aby nelhal
Odhadovat kyselost podle plevelů nebo barvy hlíny je loterie. Pro orientaci postačí zahradnický pH test z hobbymarketu nebo levný pH metr. Kdo chce mít jistotu i ohledně dávky vápence, zvolí laboratorní rozbor.
Nejčastější chyba vzniká už při odběru. Cornellova univerzita doporučuje takzvaný směsný vzorek:
zeminu nabrat z několika míst záhonu, ne z jednoho důlku, u zeleniny odebírat z kořenové vrstvy zhruba do 20 cm, vynechat netypická místa, jako je okolí kompostu, staré ohniště nebo prostor, kde ležel hnůj, dílčí odběry promíchat a teprve z nich měřit.
Výsledek pak určí další krok. Při hodnotách nad 6 je pH vyřešené a pozornost patří struktuře půdy. Pod 5,5 a zejména pod 5 přichází na řadu vápnění.
Vápnění záhonu na podzim: gramy místo hrsti
Rady typu „hoďte na záhon hrst vápna“ nefungují, protože hrst neznamená nic. Dávka závisí na výchozím pH a na půdním druhu. Těžká jílovitá zem potřebuje na stejný posun pH výrazně víc vápence než lehký písek.
Orientační čísla z univerzitních poraden vypadají takto:
Situace Orientační dávka Zdroj pH pod 5,5, startovací nápravná dávka dolomitického vápence 100 až 150 g/m² Floridská univerzita obecné vápnění před výsadbou 240 až 490 g/m² Cornellova univerzita
Na lehčích půdách se drží spíš dolní hranice, u hlinitých a jílovitých se blíží horní. Pro zahrádkáře se hodí mletý vápenec nebo dolomitický vápenec, který kromě vápníku dodá i hořčík. Hmotu je potřeba rovnoměrně rozhodit a zapravit do ornice.
Vápenec nepůsobí přes noc. Neutralizace probíhá týdny až měsíce, a proto se vyplatí zasáhnout co nejdřív. Kdo vápní v polovině října a sází na přelomu měsíce, nedosáhne ideálu hned, ale posune kořenovou zónu správným směrem a na jaře navazující porost ten rozdíl pozná. Podle nás právě tady leží největší potenciál celé přípravy: mezi zanedbaným záhonem s pH pod 5, kde polovina rostlin živoří, a upravenou půdou s vyrovnaným porostem může být rozdíl ve sklizni klidně dvojnásobný.
Mokrá a těžká půda: vyvýšený záhon, kompost a draslík
Kyselost bývá jen polovinou potíží. Česnek špatně snáší stojící vodu. Zeleni svet řadí mezi nejlepší jílovitopísčité půdy a těžkou hlinitojílovitou zem doporučuje řešit mírně vyvýšeným záhonem, ze kterého voda odteče. Kombinace kyselé a zamokřené půdy je pro stroužky nejhorší možný scénář. Hnijí, plesniví a jaro se nedočkají.
Lehké písčité půdy zase trpí nedostatkem humusu. Slovinský zdroj radí přidat vyzrálý kompost, ale střídmě: dva až tři litry na metr čtvereční a jen tam, kde humus skutečně chybí. Čerstvý hnůj do česnekového záhonu nepatří. Český šlechtitel na webu Cesnek.cz doporučuje pěstovat česnek ve druhé trati, případně s rozleželým hnojem dobře promíseným s ornicí.
Draslík se podle Zeleni svet dodává ve dvou dávkách. Polovina doporučeného množství jde do půdy při přípravě záhonu, druhá koncem května či začátkem června, když se stroužky zvětšují. České zdroje upřednostňují síranovou formu s nízkým obsahem chloru.
Česká odborná literatura navíc radí zrýt záhon alespoň měsíc před výsadbou, aby půda stihla slehnout. Komu tento termín utekl, ten by měl zem aspoň řádně nakypřit a před sázením ji nechat několik dní sednout. Zeleni svet připouští přípravu i týden až dva před výsadbou.
Kdy sázet ozimý česnek v roce 2026 a jakou sadbu vybrat
Rozhodující je teplota půdy. SEMO doporučuje sázet, jakmile trvale klesne pod 8 °C. Česnek pak zakoření, ale nepustí se do bujného růstu, který by mráz spálil. V českých podmínkách to obvykle vychází na druhou polovinu října až začátek listopadu. Jednotné datum pro celou republiku neexistuje. Měsíční výhled ČHMÚ popisuje jen celkový trend, proto je lepší sledovat lokální předpověď a teploměr zapíchnutý do záhonu.
Technické parametry se mezi zdroji mírně rozcházejí:
hloubka: kolem 5 cm podle Zeleni svet, 6 až 8 cm nad stroužkem podle SEMO, rozestup v řádku: 8 až 12 cm, mezi řádky: 25 až 40 cm, orientace: podpučím dolů, protože obrácený stroužek spotřebuje sílu na narovnání a vytvoří menší palici.
Pro výběr sadby platí jasné pravidlo: česnek ze supermarketu do záhonu nepatří. Neprošel kontrolou a může zavléct choroby i škůdce. V českých e-shopech se letos nabízejí domácí odrůdy Dukát, Topaz a Štěpán i francouzské nepaličáky Germidour, Messidrome, Therador či Sabagold. Paličákům je třeba včas vylamovat květní stvol, nepaličáky zase mívají více stroužků a lépe se skladují. Na místo, kde v posledních letech rostla cibule, pórek nebo česnek, se nesází. Zeleni svet doporučuje odstup tři až čtyři roky, česká odborná literatura dokonce šest let.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková