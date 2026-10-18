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Česnek zasazený v kyselé půdě pod pH 5 nevyklíčí vůbec. Stačí jedna úprava záhonu na podzim a jarní úroda bude dvojnásobná

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Při pH pod 5 ozimý česnek vázne hned na startu. Hůř vzchází, slaběji zimuje a v létě dá menší palice. Náprava přitom stojí pár korun a jedno odpoledne.
Se stroužky česneku rovnou do záchodu: Pohltí všechny pachy, navíc mají antibakteriální účinky

Se stroužky česneku rovnou do záchodu: Pohltí všechny pachy, navíc mají antibakteriální účinky

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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