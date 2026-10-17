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Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst

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Dennívýzva
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O tom, jak velký česnek příští léto vytáhnete ze záhonu, se do značné míry rozhoduje už u kuchyňského stolu. Stačí chvíle, kdy palici rozlomíte a vybíráte, které stroužky půjdou do země. Pomůže k tomu pár jednoduchých zásad, které zvládne každý zahrádkář. Velký stroužek, velká palice Stroužek je pro budoucí rostlinu něco jako spižírna. Ze zásob, […]
Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst

Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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