Česnek zasaďte do konce října. Stačí dát největší stroužek do jamky a v létě sklidíte palice jako pěst

O tom, jak velký česnek příští léto vytáhnete ze záhonu, se do značné míry rozhoduje už u kuchyňského stolu. Stačí chvíle, kdy palici rozlomíte a vybíráte, které stroužky půjdou do země. Pomůže k tomu pár jednoduchých zásad, které zvládne každý zahrádkář.
Velký stroužek, velká palice
Stroužek je pro budoucí rostlinu něco jako spižírna. Ze zásob, které v sobě nese, žije celou dobu, než pořádně zakoření. Platí proto prosté pravidlo: čím mohutnější stroužek zasadíte, tím větší palici v létě vykopete.
Palici tedy rozeberte a stroužky roztřiďte podle těchto zásad:
Přečtěte si také: Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska do jamek patří mohutné stroužky z obvodu, kdežto malé ze středu klidně spotřebujte v kuchyni; vyplatí se sázet kusy podobné velikosti, porost pak roste vyrovnaně; plesnivé nebo naražené stroužky nesázejte vůbec; palici rozebírejte šetrně prsty a stroužky neloupejte, slupka je v zemi chrání.
Rozhoduje i to, odkud sadbu vezmete. Palice z regálu se zeleninou často pocházejí z ciziny a odrůdy zvyklé na jiné podnebí český mráz přečkat nemusí. Za jejich zdravotní stav navíc nikdo neručí, takže s nimi na záhon snadno přinesete nemoc. Jistotu dává sadba ze semenářství nebo česnek od pěstitele, kterého znáte.
Na sadbu se hodí velké a zdravé stroužky z ověřeného zdroje, protože z nich vyrostou největší palice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Do jamky špičkou nahoru a bez kolíku
Stroužek se ukládá špičkou nahoru, plochou spodní částí dolů. Zahradníci jí říkají podpučí a právě z ní vyrůstají kořínky. Když stroužek skončí v jamce vzhůru nohama, klíček si musí ke světlu hledat cestu oklikou. Česnek tím na jaře zaostane za ostatními a v létě z něj často bývá pokroucená palice.
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Hloubku přizpůsobte velikosti stroužku, obvykle vychází mezi 5 a 8 centimetry. Mezi stroužky nechte 8 až 12 centimetrů a mezi řádky aspoň 25 centimetrů.
Častou chybou je sázení kolíkem. Kolík udělá jamku se zúženým dnem, takže stroužek zůstane viset a pod ním vznikne vzduchová kapsa. Spodek stroužku má přitom doléhat přímo na zeminu. Lepší je postupovat takto:
vyhloubit mělkou rýhu, stroužky do ní lehce vtlačit, rýhu zahrnout, zeminu nad stroužky přitlačit dlaní nebo opatrně sešlápnout. Proč se sázením nespěchat Přečtěte si také: Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí
Stroužek má přes zimu jen zakořenit a s listy počkat až na jaro. Kdo spěchá a sází do ještě teplé půdy, může se dočkat zelených špiček už letos. Takové rostlinky pak v zimě trpí, protože je střídavě sevře mráz a zase povolí obleva.
Lepším vodítkem než kalendář je proto teplota půdy. Sázet se vyplatí, jakmile se země natrvalo ochladí pod 9 až 10 °C. Chladná země zajistí, že kořínky ještě rostou, kdežto listy se nehnou a vyrazí až s jarním oteplením. Často to vychází na konec října, v teplejších polohách a při mírném podzimu se termín posouvá do listopadu. Podzimní výsadba dává oproti jarní lepší výsledky, protože rostlina má delší sezonu a palice dorostou větší.
Jaký záhon česneku vyhovuje
Ideální je místo, kde loni rostla dobře pohnojená zelenina. Půda tam má dost živin a česnek si z nich vezme, co potřebuje. Čerstvý chlévský hnůj zarytý těsně před sázením by mu uškodil a palice by byly horší kvality. Chudší zem stačí při podzimní přípravě záhonu promísit s uleželým kompostem, aby zůstala drobivá.
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Pozor na místa, kde po dešti dlouho stojí voda. Stroužky tam v zemi snadno hnijí. Na jílovité zahradě proto vyberte nejsušší kout, případně záhon navršte o kus výš, aby voda odtékala.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Záhon Vhodné Nevhodné Půda drobivá zem, kterou voda snadno proteče; na jílu nejsušší kout nebo navršený záhon místa, kde po dešti dlouho stojí voda (stroužky hnijí) Hnojení záhon po loni hnojené zelenině; do chudší země uleželý kompost čerstvý hnůj zarytý těsně před výsadbou (horší kvalita palic) Koncem jara odlomte stvol
Paličáky, tedy česneky s tuhým středem v palici, koncem jara vyženou květní stvol s pacibulkami. Odlomte ho hned, jakmile se ukáže. Energie rostliny pak míří dolů do palice. Několik stvolů ale na záhonu nechte. Až se narovnají, poznáte, že je česnek zralý. Odlomené stvoly nevyhazujte, nasekané se hodí třeba do pomazánky nebo k vajíčkům. Sklizeň ozimého česneku obvykle přichází v červenci.
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Zdroje: https://extension.umd.edu/resource/growing-garlic-home-garden/, https://ucanr.edu/node/163141, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-pestovat-cesnek-23233.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-vysadte-cesnek-je-idealni-cas-40497395, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-jak-si-vypestovat-domaci-cesnek-207545, https://www.denik.cz/bydleni/vysadba-cesneku/, https://www.ecpgr.org/fileadmin/templates/ecpgr.org/upload/PHASE_X/WORKING_GROUPS/ALLIUM/article_CZ.pdf