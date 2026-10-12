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Česnek stráví v zemi devět měsíců a na jaře už chyby v půdě nedožene. O velikosti palic rozhoduje jediný den na podzim

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Česnek stráví v zemi zhruba devět měsíců. Jak mohutné palice v červenci 2027 vykopete, se přitom rozhoduje už během jednoho říjnového dne na záhonu.
Česnek stráví v zemi devět měsíců a na jaře už chyby v půdě nedožene. O velikosti palic rozhoduje jediný den na podzim

Česnek stráví v zemi devět měsíců a na jaře už chyby v půdě nedožene. O velikosti palic rozhoduje jediný den na podzim

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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