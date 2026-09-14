Česnek Jarus, Jankiel a Cyril: jedna odrůda vydrží ve spíži měsíce, druhá odolá plísni. Kdo sází bez výběru, přichází o úrodu

Výběr správných odrůd může významně ovlivnit výnosy i chuť česneku, jak radí web
iReceptář. V letošním roce jsou v centru pozornosti tři výjimečné odrůdy: Jarus, Jankiel a Cyril. Každá z nich přináší jedinečné vlastnosti, které z nich činí ideální kandidáty pro vaši zahradu. Vlastnosti vybraných odrůd
Pokud se vám letos nechce sahat po již starých známých odrůdách nebo jste v tomto oboru úplnými nováčky, podívejte se, co je aktuálně dostupné:
Jarus: Česnek Jarus je známý svou výraznou chutí a velkými, snadno loupatelnými stroužky. Je obzvláště odolný vůči některým běžným houbovým chorobám. Jankiel: Tato odrůda se může pochlubit o něco jemnější chutí, díky níž je všestranně použitelná. Její cibule jsou obvykle menší, ale velmi konzistentní co do velikosti a tvaru. Cyril: je chválen pro svou dlouhou skladovatelnost. Má ostrou a štiplavou chuť, která se vařením ještě zvýrazní a je tedy ideální pro přípravu výrazných pokrmů. Ošetření před výsadbou
Před výsadbou je nezbytné stroužky připravit, aby se
zvýšila jejich šance na úspěšný růst, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve. Zvolte velké, zdravé stroužky z velkých cibulí. Ujistěte se, že nejsou nijak poškozené, protože třeba i na první pohled nenápadné otlaky mohou způsobit jeho náchylnost k chorobám. Česnek ošetřete fungicidním přípravkem, abyste ho ochránili před houbovými infekcemi. Zdroj fotografie: Freepik Aby se vám letos úroda česneku opravdu vydařila, musíte si pohlídat celou řadu věcí. Důležitý je například výběr vhodných odrůd
Česneku se podle webu
ZelenáKvětinka daří v dobře propustné a úrodné půdě. Připravte proto záhonek pro výsadbu tím, že půdu nakypříte a obohatíte organickou hmotou, například kompostem nebo starým hnojem. Tento krok je zásadní pro podporu zdravého vývoje kořenů a zajištění dostatečné výživy česneku. Stroužky sázejte asi 3-5 cm hluboko, špičatým koncem nahoru ve vzdálenosti asi 5 až 10 cm. Hloubku mírně upravte v závislosti na typu půdy: v těžkých půdách je lepší výsadba mělčí, v lehkých písčitých půdách hlubší.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři