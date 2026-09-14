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Česnek Jarus, Jankiel a Cyril: jedna odrůda vydrží ve spíži měsíce, druhá odolá plísni. Kdo sází bez výběru, přichází o úrodu

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Pokud si nejste jistí, kterým odrůdám česneku by se u nás mohlo dařit, prozkoumejte ty osvědčené. Úrodu vám dají maximální.
Mulčování zajistí, že česnek předčasně nevyklíčí

Mulčování zajistí, že česnek předčasně nevyklíčí

Zdroj: F. D. Richards / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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