Česnečka, která zahřeje zevnitř: Hustá polévka s opečenou houskou, kmínem a sýrem, která léčí i bez receptu

jsem nikdy nebrala jako obyčejnou Česnečku . U nás doma se objevovala hlavně tehdy, když jsem přišla zvenku promrzlá, nebo když se začala hlásit polévku rýma. Máma ji v takových chvílích dávala na plotnu skoro bez přemýšlení. A většinou zabrala, aspoň pocitově určitě. Ten recept mám v hlavě už roky: jedna brambora, hodně česneku, majoránka a vejce rozklepnutá přímo do hrnce. Za půl hodiny je na stole, přitom chutná, jako by se kolem ní člověk motal podstatně déle.
Česnečka patří mezi a v Praze se o ní pořád mluví jako o polévce, která spraví skoro všechno, nachlazení, těžký žaludek i kocovinu. Tu poslední věc nechme stranou. Podstatné je, že stará česká jídla čerstvý česnek v ní není jen kvůli ostré chuti.
Můj tip: Vejce nedávejte do polévky ve chvíli, kdy prudce bublá. Hrnec nejdřív sundejte z plotny, případně vypněte sporák, nechte pár vteřin stát a až potom vejce opatrně pusťte do horkého vývaru. Bílek se zatáhne do drobných jemných kousků a žloutek zůstane měkký. Ne gumový, což se u česnečky stane docela snadno. Recept na poctivou česnečku s vejcem a krutony
Celková délka přípravy: přibližně 30 minut Ingredience k přípravě
Základ polévky: 1 větší brambora (asi 200 g), oloupaná a nakrájená na menší kostičky 8 stroužků česneku, prolisovaných nebo rozmáčknutých 800 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru 1 lžička sušené majoránky sůl a pepř podle chuti
Dokončení a podávání: 4 vejce 2 až 3 plátky žitného chleba na krutony hrst strouhané goudy lžíce másla nebo oleje na opečení krutonů Postup přípravy hřejivé česnečky s vejcem
1. Bramboru oloupejte a nakrájejte na
drobné kostičky, zhruba centimetr velké. Když budou menší, změknou rychleji a polévku i lehce zahustí. Nasypte je do hrnce, zalijte vývarem a vařte na středním plamenu asi 15 až 20 minut, dokud nebudou úplně měkké.
2. Během vaření si připravte krutony. Žitný chléb nakrájejte na kostičky, na pánvi rozehřejte trochu másla nebo oleje a opečte ho ze všech stran. Zabere to většinou
5 až 8 minut. Jakmile jsou kousky zlatavé a křupavé, odstavte je. Do talíře je dávejte až na konci, jinak v polévce zvlhnou dřív, než se vůbec začne jíst. Foto: Cooky.cz, Česnečka, která zahřeje zevnitř: Hustá polévka s opečenou houskou, kmínem a sýrem, která léčí i bez receptu
3. Jakmile jsou brambory měkké, sundejte hrnec z plotny, případně ho rovnou
vypněte. Do horké, ale už nevařící polévky vmíchejte namačkaný česnek, majoránku, sůl a pepř. Česnek nemá cenu dlouho vařit. Ztratí část vůně i té ostré síly, kvůli které se tahle polévka vlastně dělá. Po česneku přijdou na řadu 4 vejce
4. Rozklepněte je do polévky postupně, jedno po druhém, a nedávejte je všechna na stejné místo. Spíš je nechte rozložit po hrnci. Přiklopte pokličkou a nechte stát
2 až 3 minuty. Bílek se srazí do jemných vloček, žloutek zůstane měkký a příjemně hebký.
5. Hotovou polévku rozdělte do hlubokých misek, přidejte krutony ze žitného chleba a
štědře zasypte strouhanou goudou. V horké česnečce se sýr rychle rozpustí. Podávejte hned, tady se dlouhé čekání nevyplácí. Tipy redakce: Česnek namačkaný, ne nasekaný: Prolisovaný nebo rozmáčknutý česnek pustí víc allicinu než česnek krájený nožem najemno. Allicin je látka, kvůli které má česnečka pověst domácí pomoci při nachlazení i po těžším večeru. Žitný chléb na krutony: Žitný chléb se při opékání tolik nedrolí a do polévky přidá lehce nakyslou chuť. S výrazným česnekem si sedne překvapivě dobře. Když ale máte doma jen toustový chléb, použijte ho. Polévka to přežije. Sýr místo goudy: Gouda je jemná a dobře se rozpouští, proto se sem hodí. Podobně poslouží eidam nebo čedar. Tvrdé sýry typu parmezán bych do česnečky spíš nedávala, chuťově už by byly příliš výrazné. Silnější vývar = lepší polévka: Čím lepší vývar použijete, tím méně budete muset polévku dohánět solí a pepřem. Domácí kuřecí vývar z kostí je nejlepší možnost, ale kvalitní kostní vývar z obchodu udělá dobrou službu taky. Vejce navíc nebo méně: Na jednu porci bohatě stačí dvě vejce. Pokud z česnečky děláte hlavní jídlo pro čtyři lidi, klidně jich použijte šest. Tady není potřeba držet se poměru za každou cenu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline