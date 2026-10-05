Cesmína vydrží zimu i sucho a zloděje nepustí přes plot. Většina Čechů ji ale zná jen z vánočního věnce

Většina Čechů si cesmínu spojí s adventním věncem, případně s britskými vánočními pohlednicemi. Jenže tahle stálezelená dřevina s kožovitými, ostře ozubenými listy dokáže v tuzemských podmínkách fungovat jako celoroční zelená bariéra, elegantní, tvarovatelná a pro nezvané hosty mimořádně nepříjemná na dotek. Rod čítající stovky druhů nabízí pro středoevropské klima hned několik prověřených variant, od klasické cesmíny ostrolisté (
Ilex aquifolium) po mrazuvzdornější modré hybridy řady Meserve. Stačí vybrat správný kultivar, počítat s pomalejším tempem růstu a zvolit vhodné stanoviště. Proč je cesmína „bezpečnostní plot“, na který se nikdo neopře
Každý list cesmíny ostrolisté nese po obvodu řadu tvrdých, špičatých trnů. U kultivaru Blue Prince jich bývá čtyři až osm na každé straně listu. Keř větví hustě, od země až po vrchol, a díky stálezelenému olistění neposkytuje průhled ani v lednu. Kombinace těchto vlastností vytváří bariéru, která odrazuje fyzicky i psychologicky;
RHS výslovně označuje cesmínu ostrolistou za materiál pro střední až vysoké neproniknutelné ploty.
Oproti túji, která sice roste rychleji a během pár sezon vybuduje zelenou stěnu, postrádá měkký jehličnan jakýkoli obranný prvek. Opřít se o tújový plot a protáhnout se skrz vyžaduje jen trochu odhodlání. U cesmíny totéž znamená krvavé škrábance na rukou i přes rukavice. Pro zahradu, kde jde vedle soukromí i o pocit bezpečí, představuje cesmínový plot přesvědčivější volbu.
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Základní druh
Ilex aquifolium toleruje teploty zhruba do −20 až −24 °C, což pro nížiny a teplejší polohy Čech i Moravy bohatě postačuje. Kdo zahradničí v podhorských oblastech, sáhne po hybridech řady Meserve: Blue Princess a Blue Prince nesou u RHS označení mrazuvzdornosti H7, české školky u kultivarů Alaska a Blue Maid deklarují odolnost až do −29 °C. Mladé rostliny v prvních dvou zimách ocení mulč a chvojí kolem kořenového balu, pak už si poradí samy.
Cenový rámec v tuzemských e-shopech vypadá přívětivě:
Kultivar Velikost Orientační cena Ilex aquifolium (FLOS) 100–125 cm, 5l kontejner 250–499 Kč Blue Prince (Zahrada Výstaviště) 20–30 cm, 2l kontejner 185 Kč Blue Princess (KRUH) 20–30 cm 129 Kč Blue Maid (KRUH) 20–30 cm 169 Kč Alaska (KRUH) 30–40 cm 119 Kč
Menší sazenice vyjdou na 120–185 Kč za kus, předpěstované exempláře metrové výšky startují kolem 250 Kč. Na deset metrů plotu při rozestupu 40–50 cm potřebujete dvacet až pětadvacet kusů, tedy investici v řádu jednotek tisíc korun, rozloženou do let trpělivého dorůstání.
VIDEO Samec, samice a tajemství červených plodů
Cesmíny patří mezi dvoudomé dřeviny. Červené bobule, které zdobí vánoční věnce, rodí výhradně samičí rostliny, ovšem jen tehdy, pokud v dosahu dvaceti až padesáti metrů roste samčí opylovač. Kdo chce plody, zasadí k několika samicím Blue Princess alespoň jednoho samce Blue Prince. Existují i samosprašné výjimky, třeba kultivar J.C. van Tol, který se obejde bez partnera.
Plody mají vedle dekorativní funkce i ekologický význam: v zimních měsících slouží jako potrava pro ptáky, hustý keř jim zároveň poskytuje úkryt. Pozor ovšem na jedovatost; pro lidi a domácí mazlíčky jsou cesmínové bobule mírně toxické. Podle
Poison Control mohou u dětí vyvolat nevolnost a zvracení už po dvou spolknutých plodech, ASPCA řadí evropskou cesmínu mezi rostliny toxické pro psy i kočky. Prakticky to znamená jediné: vysazovat mimo dětskou herní zónu a nenechávat spadané bobule volně na zemi. Jak cesmínu zasadit a kdy čekat výsledky
Kontejnerované sazenice lze do země umístit v průběhu celého roku, ideální termín připadá na podzim nebo časné jaro. Cesmína snese polostín i plný stín; zelené kultivary v zástinu prospívají dokonce lépe než na přímém slunci. Půda by měla být propustná, humózní, nezamokřená. Po zakořenění keře tolerují i kratší období sucha, dlouhodobě vyprahlé stanoviště jim ale nesvědčí.
Tempo přírůstku patří k pomalejším: NCSU klasifikuje
Ilex aquifolium jako pomalu rostoucí druh, u Blue Prince uvádí RHS dobu do plné velikosti deset až dvacet let. Kdo touží po soukromí za dva roky, musí buď investovat do větších sazenic metrové výšky, nebo sázet hustěji. Řez stačí jednou ročně; pozdně letní zastřižení tvaruje keř a podporuje hustší větvení. Při práci se vyplatí silné kožené rukavice. Cesmína versus túje a habr: kdy zvolit kterou dřevinu
Vlastnost Cesmína Túje Habr Olistění v zimě stálezelené stálezelené suché hnědé listy Obranný efekt vysoký (trny) žádný žádný Rychlost růstu pomalá rychlá střední Frekvence řezu 1× ročně 1–2× ročně 1–2× ročně Vhodnost do stínu výborná dobrá výborná
Túje zvítězí tam, kde jde primárně o rychlost a levný zelený objem. Habr obstojí v chladnějších polohách a na těžších půdách, kde cesmína i buk váhají. Cesmína dominuje ve chvíli, kdy zahradník hledá reprezentativní, celoročně zelenou a fyzicky odrazující bariéru, plot, který chrání soukromí a zároveň vypadá na úrovni zámeckého parku.
Historicky má cesmína v českých zemích delší stopu, než by se zdálo. Podle dendrologických zdrojů patří zámek Sychrov k nejstarším doloženým výsadbám, ovšem
BOTANY.cz dokládá pěstování cesmíny ostrolisté v pražské zahradě hraběte Malabaila de Canal už roku 1804, tedy o desítky let dříve, než uvádí databáze Dendrologie online pro Sychrov. Kulturní symbol se k nám dostal silněji než zahradnická praxe, a právě proto zůstává cesmína v tuzemských zahradách dosud nevyužitou příležitostí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková