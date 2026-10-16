Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře

Zámek Slatiňany připravil na druhou polovinu října a listopad několik mimořádných prohlídek, které zájemcům umožní projít nově opravenou spojovací chodbou mezi zámeckou budovou a kostelem svatého Martina. První se uskuteční již v sobotu 17. října 2026. Návštěvníci při ní projdou reprezentačními i soukromými místnostmi někdejších majitelů, nahlédnou do zámecké kuchyně a následně zamíří do historické chodby. Ta vede až do panské oratoře, odkud šlechtická rodina sledovala bohoslužby. Po dokončení náročné obnovy se tak veřejnosti zpřístupní část areálu, která po většinu roku zůstává uzavřená. Správa zámku doporučuje zajistit si vstupenky předem prostřednictvím internetu.
Šlechta měla vlastní cestu přímo do kostela
Neobvyklé spojení zámku s kostelem vzniklo v roce 1861 podle návrhu architekta Františka Schmoranze staršího. Stavbu si nechali vybudovat Auerspergové v období, kdy zámecký areál procházel rozsáhlými úpravami. Krytá chodba začínala v mezipatře nového severního křídla a vedla přes několik sousedních pozemků až do kostela svatého Martina. Šlechtická rodina díky tomu nemusela při cestě na bohoslužby vycházet ven a mohla se přesunout přímo do vyhrazeného prostoru. Panská oratoř přitom nebyla běžně přístupná z kostelní lodi, čímž bylo zajištěno soukromí jejích uživatelů. Vedle účasti na mších sloužila také k osobnímu rozjímání.
Samotná chodba je zajímavá rovněž svým stavebním řešením. Převážně dřevěná konstrukce spočívá na čtyřech pískovcových pilířích a dalších dřevěných podpěrách. Nejde tedy o obyčejný průchod mezi dvěma budovami, ale o samostatnou nadzemní stavbu, která je výraznou součástí historického areálu. Její technický stav se postupně zhoršoval především kvůli zatékání a stárnutí použitých materiálů. Poškozené byly nejen nosné dřevěné prvky, ale také vnější opláštění a některé ozdobné části. Předchozí nevhodné opravy navíc zasáhly do kamenných konstrukcí, které bylo při současné obnově nutné odborně ošetřit.
Rekonstrukce odhalila neobvyklé stavební materiály
Rozsáhlé restaurátorské práce byly dokončeny v letošním roce a celkové náklady dosáhly 10,26 milionu korun včetně daně. Opravou prošly pískovcové pilíře, dřevěná konstrukce, okna, dveře, podlahy i střecha. Poškozené prvky byly podle potřeby nahrazeny nebo doplněny a stavba dostala novou keramickou krytinu odpovídající historickému provedení. Zvláštní pozornost si vyžádal interiér, v němž se dochovaly nezvyklé stavební postupy. Vnitřní stěny obsahovaly plátno a slaměné rohože, zatímco součástí podlah byla slaměná izolace a přírodní linoleum. Restaurátoři se proto soustředili nejen na technické zabezpečení stavby, ale také na zachování původních materiálů.
Před zahájením obnovy proběhl také průzkum historických nátěrů. Ukázalo se, že omítané části chodby byly původně světle okrové, zatímco dřevěné prvky měly tmavě zelenou barvu. Pozdější úpravy původní barevnost částečně překryly. Rekonstrukce umožnila historický vzhled znovu obnovit a současně odstranit nevhodné zásahy z předchozích desetiletí. Náklady byly uhrazeny prostřednictvím programu Ministerstva kultury určeného na obnovu státních kulturních zařízení. Význam celé opravy přesahuje samotnou spojovací chodbu, protože zámecký areál je součástí národní kulturní památky a kostel svatého Martina je rovněž památkově chráněný.
Mimořádné prohlídky pokračují i v listopadu
Nejbližší prodloužené prohlídky se uskuteční 17. října a 17. listopadu, vždy od 10 do 15 hodin, v rámci návštěvnického okruhu Celým zámkem. Vstupné zůstává stejné jako při běžné prohlídce tohoto okruhu. Další příležitost nabídne 25. října speciální kastelánská prohlídka nazvaná Pokrok nezastavíš! Na 11. listopadu jsou připraveny dvě mimořádné prohlídky, které potrvají téměř dvě hodiny a zahrnou také návštěvu panské oratoře. Přestože pravidelná zámecká sezona skončí 1. listopadu, areál bude výjimečně otevřen ještě 11. listopadu a od 14. do 17. listopadu. Na 14. listopadu je navíc připraveno pečení svatomartinských rohlíčků v zámecké kuchyni. Obnovená chodba ani oratoř nebudou trvalou součástí běžného návštěvnického okruhu, proto je nutné vybírat z vypsaných mimořádných termínů.
Použité zdroje: npu.cz, zamek-slatinany.cz.