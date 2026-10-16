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Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře

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Na zámku Slatiňany v Pardubickém kraji se v sobotu 17. října mimořádně otevře historická chodba, kterou kdysi šlechtická rodina Auerspergů procházela přímo do kostela. Přibližně čtyřicetimetrová stavba z roku 1861 prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více než deset milionů korun. Veřejnost se nyní dostane do míst, která nejsou součástí běžných zámeckých prohlídek. Při vybraných termínech návštěvníci vstoupí také do soukromé panské oratoře.
Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře

Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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