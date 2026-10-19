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Český zámek otevře svou 13. komnatu. Za 300 korun ukáže místnosti, kam se běžní návštěvníci nedostanou

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Státní zámek Mnichovo Hradiště ve Středočeském kraji připravuje mimořádnou prohlídku prostor, které během běžné návštěvnické sezony zůstávají veřejnosti uzavřené. Ve středu 28. října 2026 se zájemci dostanou do historické obrazárny a Zlatého salonku. Obě místnosti patří k mimořádně dochovaným částem zámeckých interiérů a jejich zpřístupnění je výjimečné. Speciální prohlídka začne v 10:30 hodin a vstupné činí 300 korun.
Mnichovo Hradiště ukrývá vzácnou obrazárnu a Zlatý salonek. Historické interiéry se veřejnosti ukazují jen výjimečně.

Mnichovo Hradiště ukrývá vzácnou obrazárnu a Zlatý salonek. Historické interiéry se veřejnosti ukazují jen výjimečně.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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