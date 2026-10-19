Český zámek otevře svou 13. komnatu. Za 300 korun ukáže místnosti, kam se běžní návštěvníci nedostanou

Mimořádná akce s názvem Otevření 13. komnaty zámku nabídne návštěvníkům možnost prohlédnout si prostory, které nejsou součástí standardních prohlídek. Konkrétně půjde o historickou obrazárnu a Zlatý salonek, jejichž mimořádná zachovalost vyžaduje zvýšenou památkovou ochranu. Správa zámku proto tyto místnosti běžně nezpřístupňuje, aby se omezilo riziko poškození jejich historického vybavení.
Návštěvníci do nich tentokrát vstoupí v rámci komentované prohlídky, která rozšíří část prvního návštěvnického okruhu nazvaného Zámecké interiéry. Nepůjde tedy pouze o samostatnou návštěvu dvou uzavřených pokojů, ale o rozšířený program zaměřený na historické prostory zámku. Právě možnost spatřit dochované interiéry mimo obvyklou návštěvnickou trasu představuje hlavní rozdíl oproti standardní prohlídce.
Historické vybavení vyžaduje zvláštní ochranu
Důvodem omezeného přístupu je především potřeba zachovat původní podobu vzácných zámeckých místností. Historické interiéry mohou být citlivé na změny vlhkosti, kolísání teplot, intenzivní osvětlení i nadměrný pohyb návštěvníků. Zvýšená návštěvnost navíc představuje riziko pro staré povrchové úpravy, nábytek a další dochované prvky.
U obrazáren je důležitá také ochrana malířských děl před dlouhodobým působením nevhodných klimatických podmínek a světla. Omezení přístupu proto patří mezi běžné způsoby, jak lze historické místnosti chránit bez rozsáhlých zásahů do jejich původního charakteru. V případě Mnichova Hradiště správa památky výslovně uvádí ochranu jako důvod, proč obrazárna a Zlatý salonek nejsou běžně přístupné. Podrobnější informace o jejich konkrétním vybavení ani zvláštních podmínkách návštěvy však v oznámení mimořádné akce neupřesňuje.
Zámek patřil po staletí Valdštejnům
Mnichovohradišťský zámek má historii spojenou s významnými českými šlechtickými rody. Jeho podobu začal na počátku 17. století utvářet Václav Budovec z Budova, který nechal roku 1606 upravit dosavadní sídlo na reprezentační renesanční zámek. Po porážce stavovského povstání a Budovcově popravě v roce 1621 bylo panství zkonfiskováno a následně přešlo do rukou Albrechta z Valdštejna.
Ten jej v roce 1627 postoupil svému bratranci Maxmiliánovi z Valdštejna. Rodina potom vlastnila zámek více než tři století, až do jeho zestátnění v roce 1946. Významnou proměnou prošel areál na přelomu 17. a 18. století, kdy získal současnou barokní podobu. Právě dlouhodobé spojení s jedním šlechtickým rodem se promítlo do charakteru zámeckých interiérů a dochovaných sbírek.
Návštěvníci mohou obdivovat také vzácné sbírky
Běžný první návštěvnický okruh představuje především reprezentační a obytné prostory někdejšího šlechtického sídla. Zámek je známý bohatými valdštejnskými sbírkami, mezi nimiž nechybí porcelán z Míšně, Japonska a Číny nebo předměty z delftské fajánse. K významným součástem památky patří rovněž historické divadlo s dochovaným technickým zařízením a rozsáhlá knihovna čítající přibližně 22 tisíc svazků.
Ta byla původně spojena se zámkem v Duchcově, kde jako knihovník působil slavný dobrodruh Giacomo Casanova. Mnichovo Hradiště se navíc zapsalo do evropských dějin roku 1833, kdy se zde uskutečnilo významné diplomatické setkání představitelů evropských mocností. Návštěva tak umožňuje poznat nejen šlechtické bydlení, ale také politickou a kulturní historii českých zemí. Mimořádné otevření obrazárny a Zlatého salonku tuto nabídku rozšíří o další dvě historicky cenné místnosti.
Prohlídka se uskuteční o státním svátku
Speciální prohlídka je naplánována na středu 28. října 2026, tedy na státní svátek připomínající vznik samostatného Československa. Začátek programu je stanoven na 10:30 hodin a jednotná zveřejněná cena činí 300 korun. Zámek se nachází na adrese V Lípách 148 v Mnichově Hradišti, přibližně mezi Mladou Boleslaví a Turnovem.
V říjnu jsou zde běžné prohlídky vyhrazeny především víkendům a podzimním prázdninám, takže mimořádný program připadá na období závěru návštěvnické sezony. Vstupenky na zámecké okruhy se standardně prodávají v pokladně hlavní budovy nebo prostřednictvím internetu.
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