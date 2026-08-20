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Český veslařský svaz oznámil úmrtí olympijského medailisty Vladka Laciny. Bojoval s dlouhou nemocí

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Trojnásobný olympionik a bronzový medailista z Montrealu 1976 zemřel ve věku 77 let. Svaz zprávu zveřejnil 18. srpna 2026.
Český veslařský svaz oznámil úmrtí olympijského medailisty Vladka Laciny. Bojoval s dlouhou nemocí

Český veslařský svaz oznámil úmrtí olympijského medailisty Vladka Laciny. Bojoval s dlouhou nemocí

Zdroj: Český veslařský svaz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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