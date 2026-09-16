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Český útočník Lakatoš nedohrál premiéru v dresu Trenčína. Pomstychtivý Rus ho vyzval na bitku, ale od sudích pykal jen Čech

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Dominik Lakatoš debutoval v dresu Dukly Trenčín, a svou premiéru nedohrál. V závěru zápasu v Žilině schytal pětiminutový trest za hrubost a osobní trest do konce utkání.
Český útočník Lakatoš nedohrál premiéru v dresu Trenčína. Pomstychtivý Rus ho vyzval na bitku, ale od sudích pykal jen Čech

Český útočník Lakatoš nedohrál premiéru v dresu Trenčína. Pomstychtivý Rus ho vyzval na bitku, ale od sudích pykal jen Čech

Zdroj: BK Mladá Boleslav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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