Český útočník Lakatoš nedohrál premiéru v dresu Trenčína. Pomstychtivý Rus ho vyzval na bitku, ale od sudích pykal jen Čech

V úterý 15. září 2026 v Žilině před 3 377 diváky. Český útočník, kterého Mladá Boleslav o tři týdny dřív vyhodila „ze sportovních důvodů“, nastupuje poprvé za Duklu Trenčín v první formaci po boku Jaedona Descheneaua a Ryana Spoonera. Trenčín prohrává 2:5, ale výsledek se rychle stane vedlejší. V čase 53:24 se na ledě odehraje něco, co oficiální zápis lakonicky označí jako „náznak bitky“ mezi Lakatošem a ruským obráncem Žiliny Kirillem Ďjakovem. O půl minuty později padnou tresty. A právě jejich rozdílná sazba otevírá otázku, kterou si čeští fanoušci kladou dodnes.
Co přesně se stalo v 53. minutě
Podle detailního live zápisu se klíčový moment odehrál ve dvou fázích. Nejprve v 53:24 „náznak bitky“, Ďjakov versus Lakatoš. Pak v 53:51 tresty: Lakatoš dostal 5 minut za hrubost plus osobní trest do konce utkání, Ďjakov dvě minuty za nesportovní chování. Trest za Lakatoše odseděl Descheneau.
Sekundární zdroje, které citují videozáběry z JOJ Play, přidávají důležitý kontext. Podle Sport.cz celý incident spustilo Lakatošovo tvrdé dohrání Šimona Petráše u mantinelu. Následně měl k Lakatošovi přijet obránce Kamil Walega a píchnout ho holí. Teprve potom přišla Ďjakovova konfrontace. Walega za svůj zákrok nedostal nic. Rozhodčí ho buď neviděli, nebo ho nevyhodnotili jako trestatelný moment; oficiální vysvětlení komise rozhodčích se nám nepodařilo dohledat.
Pykal jen Čech? Ne tak docela
Mediálně silná zkratka „pykal jen Čech“ neodpovídá přesně tomu, co ukazuje oficiální zápis. Ďjakov trest dostal, dvě minuty. Rozdíl je v sazbě: Lakatoš skončil na zbytek zápasu, Ďjakov se po dvou minutách vrátil na led.
Pravidlo 46 hokejových pravidel IIHF/SZĽH takový nepoměr umožňuje. Rozhodčí mají rozlišovat iniciátora, agresora a pasivního účastníka šarvátky. Pokud vyhodnotili Lakatoše jako toho, kdo eskaloval fyzický kontakt, a Ďjakova jako reaktivního účastníka, je rozdílný trest v souladu s pravidly. Bez plného videozáznamu a bez vyjádření komise rozhodčích ale nejde říct, zda rozhodčí správně zohlednili celý sled událostí, včetně Walegova zákroku, který podle záběrů citovaných Sport.cz rozhodčí nepotrestali.
Podle nás je právě tady jádro problému. Nejde ani tak o to, že Lakatoš dostal víc než Ďjakov. Jde o to, že Walega nedostal nic, přestože jeho zákrok mohl být tím momentem, který celou situaci roztočil.
Cesta z Boleslavi do Trenčína
Lakatošův příchod na Slovensko nebyl plánovaný kariérní krok. Mladá Boleslav oznámila 24. srpna 2026 ukončení spolupráce s odůvodněním, že hráčovo fungování v týmu neodpovídalo klubovým očekáváním. V sezoně 2024/25 přitom za Boleslav nasbíral 42 bodů v 61 zápasech (17+25), v následujícím ročníku přidal 19 bodů ve 34 duelech. Čísla solidní, ale zjevně nedostatečná pro to, aby přežil letní vyhodnocení.
Trenčín zareagoval rychle. 6. září Lakatoše představil jako posilu ofenzivy. Sportovní ředitel Branko Radivojevič uvedl, že se Lakatoš během léta stal volným hráčem a podepsal smlouvu do konce sezony s klauzulí pro případ nabídky z top evropských lig. Nasazení do první formace hned v prvním zápase ukazuje, že Dukla od něj nečeká doplňkovou roli. Čeká rozdílového hráče, fyzického, produktivního, s dopadem na horní šestku.
Co bude dál
Osobní trest do konce utkání neznamená automaticky stopku na další zápas. Podle disciplinárního řádu SZĽH se automatické pozastavení činnosti váže primárně na trest ve hře nebo na kumulaci vyšších trestů. Dodatečný zásah disciplinární komise možný je, ale k 16. září 2026 se její rozhodnutí k tomuto incidentu nepodařilo dohledat. Nejbližší zápas Dukly je doma proti Banské Bystrici 18. září v 18:00; pokud nepřijde dodatečný verdikt, Lakatoš by měl být k dispozici.
Jedna vyhrocená premiéra jeho pozici v týmu nesrazí. Trenčín přesně věděl, jakého hráče bere: výrazného, fyzického, na hraně. Jenže po vyhazovu z Boleslavi potřebuje Lakatoš víc než jen tvrdost. Potřebuje body. Za 11 minut a 57 sekund na ledě v Žilině nezaznamenal ani gól, ani asistenci. Jeho jediným zápisem v premiéře zůstal trestný lístek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka