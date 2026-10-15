Český sudí měl brát úplatky za ovlivnění zápasů Baníku. Dostal 15 let zákaz, teď pracuje v hokeji a chce se bránit

Ještě v sezoně 2025/26 řídil Simon Vejtasa utkání Chance ligy mezi Zlínem a Mladou Boleslaví a pískal také ve druhé nejvyšší soutěži. Teď ho podle Etické komise Fotbalové asociace ČR čeká 15 let mimo všechny aktivity spojené se svazem. Komise dospěla k závěru, že třiatřicetiletý sudí přijal, respektive si nechal slíbit úplatky v souvislosti se třemi utkáními Baníku Ostrava B. Rozhodnutí zveřejnil iSport 15. října 2026 a není pravomocné. Vejtasa s ním nesouhlasí a chystá odvolání. Jeho jméno přitom znají i lidé, kteří fotbal nesledují. V hokejovém HC Olomouc působí jako marketingový manažer.
Tři zápasy, tři skutky
Všechna tři utkání se hrála v MSFL, tedy ve třetí nejvyšší soutěži. Etická komise u každého z nich popsala jiné jednání.
|Utkání
|Datum
|Výsledek
|Skutek podle Etické komise
|Baník B proti Znojmu
|17. 10. 2021
|2:4
|přijetí úplatku
|Baník B proti Frýdku-Místku
|2. 10. 2022
|3:1
|přislíbení úplatku
|Baník B proti Startu Brno
|17. 9. 2023 (podle MSFL)
|2:1
|přijetí úplatku
Říjnový duel se Znojmem vypadal na papíře jako jasná záležitost. Baník B tehdy podle znojemské klubové reportáže vedl tabulku MSFL, hosté byli poslední a v soutěži ještě nevyhráli. Domácí vedli 2:0, pak se zápas otočil. Znojmo vyhrálo 4:2 a poslední dva góly dalo v 90.+3. a 90.+5. minutě, hattrickem se blýskl David Strombach. Klub to označil za senzaci, protože poslední vyhrál u prvního. Kdo měl mít z případného ovlivnění prospěch, veřejně dostupné zdroje neuvádějí. Samotný výsledek tak nic neprokazuje.
U zápasu s Frýdkem-Místkem, který skončil 3:1 pro Baník B, je obraz o něco konkrétnější. Podle přehledu serveru iROZHLAS, který vycházel z dokumentů FAČR, měl Vejtasovi úplatek přislíbit Jakub Prokeš. Případ byl tehdy veden ve stadiu pokusu. Prokešovo jméno se v kauze objevuje opakovaně, u Startu Brno ho jiná rozhodnutí uvádějí jako bývalého manažera klubu.
Třetí utkání nese nejvíc sporných momentů. Baník B porazil Start Brno 2:1 a rozhodl penaltou Dominika Holaně v 89. minutě. Hlavním rozhodčím byl podle oficiální databáze MSFL právě Vejtasa.
U data tohoto zápasu ale existuje rozpor. Aktuální článek iSportu uvádí, že se hrálo 7. září 2023. Databáze MSFL však eviduje utkání Baníku B se Startem Brno jako duel 7. kola ze 17. září 2023. Úplný text rozhodnutí Etické komise se nám na webu FAČR otevřít nepodařilo, server vracel chybu. Popis rozhodnutí proto vychází z iSportu a přesnou dataci bude vhodné ověřit na úřední desce svazu.
Neznámá zůstává i výše peněz. Podle dostupných zdrojů nebyla částka, kterou měl Vejtasa přijmout nebo si nechat slíbit, zveřejněna.
Patnáct let není rekord
Patnáctiletý zákaz je pro jednotlivce mimořádně tvrdý trest. Pro rozhodčího, který se propracoval až k řízení prvoligových zápasů, v praxi znamená konec kariéry. Zákaz se navíc nevztahuje jen na pískání. Týká se všech aktivit spojených s činností FAČR, tedy celého působení ve strukturách českého fotbalu pod svazem.
Absolutním maximem ale není. Brankář Marek Kalina dostal v září 20 let zákazu a pokutu 500 tisíc korun. Seznam Zprávy a ČTK to označily za rekordní trest v historii FAČR a komise tehdy mluvila o nejvyšším možném postihu. Ostatní rozhodnutí ze stejné kauzy byla mírnější:
- Marek Kalina: 20 let, 500 tisíc korun
- Simon Vejtasa: 15 let, 150 tisíc korun (nepravomocně)
- Šimon Žalud: 8 let, 100 tisíc korun
- Matyáš Moučka: 3 roky, 40 tisíc korun
- FC Zlínsko: přeřazení do nejnižší soutěže, 150 tisíc korun
- Start Brno: odečet 10 bodů, 100 tisíc korun
Vejtasova pokuta je tedy stejně vysoká jako sankce pro celý klub FC Zlínsko. Délkou zákazu ho dosud předčil jen Kalina. Ze zveřejněných rozhodnutí je patrné, že komise přistupuje k rozhodčím, kteří mají zápas přímo v rukou, s mimořádnou přísností.
Kauza, která začala v březnu
Zápasy se hrály v letech 2021 až 2023, předběžný zákaz činnosti však Vejtasa dostal až 24. března 2026. Toho dne se celá aféra dostala na veřejnost. Proběhl policejní zásah a FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení s hráči, rozhodčími, funkcionáři i kluby. Mezi rozhodčími, proti nimž svaz řízení zahájil, figurovali například Jan Petřík, Jan Všetečka, Miroslav Zelinka, Luboš Drozdy, Michal Gasnárek, Tomáš Svoboda a Vlastimil Ogrodník.
iROZHLAS o den později zveřejnil přehled 48 podezřelých zápasů. Sahají od první ligy a baráže přes druhou ligu, MSFL a divize až po pohár, dorost a přátelská utkání. Policie podle médií řeší desítky obviněných a podezření zahrnují podvody, úplatkářství, legalizaci výnosů a u části aktérů i organizovanou zločineckou skupinu.
Etická komise a integritní úsek FAČR podle zářijových zpráv spolupracovali s Policií ČR a Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Jaké konkrétní důkazy měla komise proti Vejtasovi, veřejně dostupné zdroje nepopisují. Neznámý zůstává obsah komunikace i policejních materiálů. Známý je jen závěr.
Obhajoba stojí na záznamech a delegátech
Vejtasa pro iSport řekl, že s rozhodnutím nesouhlasí a odvolá se k Odvolací komisi FAČR. Na odvolání má pět dní. Svou obhajobu opírá o dva typy podkladů: o videozáznamy utkání a o zprávy delegátů svazu. Podle něj by právě ty mohly vést k přehodnocení rozhodnutí.
U rozhodčího dává taková argumentace smysl. Delegát po každém zápase hodnotí výkon sudího a zaznamenává sporné situace. Pokud by zprávy z inkriminovaných utkání popisovaly standardní výkon a sporné momenty by na záznamu odpovídaly běžnému výkladu pravidel, obhajoba by měla s čím pracovat. Rozhodující ale bude, jaké podklady má k dispozici komise. Pokud se její závěr opírá o materiály z policejního vyšetřování, samotný průběh zápasu je nemusí vyvrátit.
Odvolací komise může trest potvrdit, změnit, nebo zrušit. Při potvrzení se zákaz i pokuta stanou pravomocnými. Na fotbalová hřiště se Vejtasa nevrátí ani mezitím. Předběžný zákaz činnosti platí od 24. března 2026 a podle iSportu se do celkové délky trestu započítá. Samotné podání odvolání tedy na jeho současném postavení nic nemění.
Z píšťalky k hokejovým dresům
Zatímco ve fotbale má Vejtasa zastavenou činnost, v hokeji pracuje dál. Oficiální stránka HC Olomouc ho uvádí jako marketingového manažera včetně klubového e-mailu a telefonu. Do Olomouce přišel 20. července 2020 z brněnské Komety. V nástupním rozhovoru mluvil o sloganu #VšeciSpolu, později o festivalu MORA Fest, nových dresech a výjezdech fanoušků. Nejde o anonymní pozici v kanceláři. Vejtasa byl jednou z tváří klubové komunikace.
Zákaz FAČR se vztahuje na fotbalové prostředí, nikoli automaticky na pracovní poměr v hokejovém klubu. Generální manažer HC Olomouc Erik Fürst po březnovém zásahu podle Deníku vyzval k respektování presumpce neviny a označil věc za soukromou záležitost Simona Vejtasy, která se klubu netýká. Zároveň dodal, že pokud by vina byla prokázána, bude to klub řešit a vyvodí důsledky. Jak se Olomouc postaví k nepravomocnému říjnovému rozhodnutí, zatím veřejně nesdělila.
Případ ukazuje, že korupční kauza už nezůstává jen u jmen, která znají fanoušci třetí ligy. Zasahuje lidi, kteří se veřejně pohybují i v jiném sportu. O Vejtasově fotbalové budoucnosti teď rozhodne Odvolací komise a možná i jedna penalta z 89. minuty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner