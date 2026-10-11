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Český reflex „obec rovná se 50“ v Evropě klame. V Bruselu stojí jízda padesátkou ve městě skoro čtyři tisíce korun

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Česká hlava spojuje název obce s padesátkou automaticky. V Německu tenhle reflex vede ke zbytečnému brzdění, v Polsku se pod podobně vypadající tabulí skrývá jiná značka a několik evropských zemí mezitím padesátku ve městech výrazně omezilo.
Český reflex „obec rovná se 50“ v Evropě klame. V Bruselu stojí jízda padesátkou ve městě skoro čtyři tisíce korun

Český reflex „obec rovná se 50“ v Evropě klame. V Bruselu stojí jízda padesátkou ve městě skoro čtyři tisíce korun

Zdroj: Foto: Kamil Czaiński - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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