Český reflex „obec rovná se 50“ v Evropě klame. V Bruselu stojí jízda padesátkou ve městě skoro čtyři tisíce korun

Doma platí jednoduché pravidlo. Zákon 361/2000 Sb. v § 18 odst. 4 spojuje obec s obecným limitem 50 km/h a český řidič si ho zapne, jakmile uvidí tabuli s názvem místa. Za hranicemi rozhoduje konkrétní značka, její barva a úřední označení: v Německu žlutá Ortstafel, v Polsku D-42, ve Francii EB10, ve Španělsku S-500, v Nizozemsku H1 a v Belgii F1 nebo F1a. Kdo tyhle tabule nezná, odhaduje limit podle toho, jak vypadají, a to je v několika zemích nejspolehlivější cesta k chybě.
Proč u zelené německé tabule nemáte důvod šlápnout na brzdu
Německá padesátka patří k takzvané geschlossene Ortschaft, tedy uzavřené obci. Její začátek ohlašuje žlutá tabule Ortstafel, v německém značení VZ 310, a konec značka VZ 311. Teprve na tyto dvě tabule navazuje § 3 StVO, podle kterého v obci platí obecný limit, pokud jiná značka nestanoví něco jiného.
Zelená tabule s názvem města, Ortshinweistafel VZ 385, jen informuje o směru nebo cíli cesty. Podle německých materiálů i příruček autoklubu ADAC sama povolenou rychlost nemění. Přesto právě u ní mnoho Čechů shodí rychlost z devadesáti na padesát, a řidič za nimi tak musí reagovat na zpomalení, pro které na silnici nevidí žádný důvod.
Paragraf 4 StVO přitom řidiči vpředu výslovně zakazuje prudce brzdit bez zjevného důvodu. Brzdění „pro jistotu“ před zelenou tabulí tak německý předpis nekryje. Stejně je na tom bílá přidružená tabule nebo hnědý turistický směrník, protože informační tabule žádný nový limit nespouštějí.
Polský policista smí řidičák zabavit hned na místě
V Polsku zapíná režim obce, „obszar zabudowany“, značka D-42. Od ní platí 50 km/h, dokud další značka neurčí jinak. Vedle ní ale existuje bílá tabule E-17a s nápisem „miejscowość“, která českému oku připomíná naši tabuli s názvem obce. Rychlostní režim nezapíná a nemění, pouze oznamuje, jak se místo jmenuje.
Tresty za rychlost v obci jsou přitom v Polsku přísné. Zákon Prawo o ruchu drogowym v článku 135 dovoluje policistovi zadržet řidičský průkaz přímo na místě, když řidič v obci překročí limit o víc než 50 km/h. Starosta pak podle zákona o řidičích vydá rozhodnutí o zákazu řízení na tři měsíce, a to s okamžitou účinností. Upozorňuje na to i polský ombudsman.
Překročení o víc než 50 km/h v padesátkové obci znamená rychlost nad 100 km/h. Zadržení průkazu tedy hrozí až při jízdě, ke které pouhá záměna dvou tabulí sama nevede.
Brusel jede třicet od roku 2021 a s českou padesátkou to stojí 163 eur
Od 1. 1. 2021 platí v celém regionu Bruxelles-Capitale režim City 30. Podle města je třicítka výchozím limitem pro všechny ulice.
Vyšší rychlost dovoluje Brusel jen na několika málo ulicích, kde je výslovně označená, a to 50 nebo 70 km/h. Český řidič, který si u vjezdu do města nastaví obvyklou padesátku a dál značky nesleduje, tak na běžné ulici jede o 20 km/h rychleji, než smí. Tohle je v celém článku nejdražší omyl, protože k němu stačí dodržovat limit, který by doma byl správný.
Bruselská místní policie S.H.A.P.E. počítá pokutu ze základní částky 53 eur. Za každý kilometr nad hranicí 10 km/h přes limit k ní přidává 11 eur. Při překročení o 20 km/h je takových kilometrů deset, takže pokuta činí 163 eur. Podle kurzu 24,40 Kč za euro z 10. 3. 2026 to dělá 3 977 Kč, tedy skoro čtyři tisíce korun.
Španělsko dovolí padesát jen tam, kde má ulice aspoň dva pruhy v jednom směru
Nejdál pokročilo Španělsko. Dekret 970/2020 změnil článek 50 předpisu Reglamento General de Circulación a nové městské limity platí od 11. 5. 2021. Ve smíšených zónách, kde auta sdílejí prostor s chodci, se jezdí 20 km/h. Na ulicích s jedním pruhem v každém směru platí 30 km/h. Padesátka zůstala jen ulicím, které mají v jednom směru nejméně dva jízdní pruhy.
Tabule S-500 označuje začátek obce, „poblado“, a podle manuálu dopravního úřadu DGT dřív automaticky znamenala 50 km/h. Od roku 2021 se na velké části ulic za touto tabulí uplatní třicítka. Ve Francii zapíná městský režim značka EB10 u vjezdu do „agglomération“. Státní centrum Cerema popisuje dvě možnosti: obec buď ponechá obecnou padesátku, nebo touto značkou aktivuje třicítku pro celé město, a podle jeho analýz obce třicítku často nastavují plošně. Itálie používá s podobnou funkcí tabuli „INIZIO CENTRO ABITATO“.
V Nizozemsku označují obec, „bebouwde kom“, značky H1 a H2. Výchozí limit 50 km/h tam stanoví článek 20 předpisu RVV 1990, města ale systematicky rozšiřují zóny 30. Belgie řeší rychlost v obcích podle regionů. Belgické značky F1 a F1a podle materiálů Valonska obvykle znamenají padesátku, v Bruselu tytéž tabule zapínají režim City 30.