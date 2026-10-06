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Češky přestávají kupovat utěrky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a neplesniví

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Dennívýzva
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Na madle trouby nebo na háčku vedle dřezu se v mnoha kuchyních objevuje látka, která na první pohled působí obyčejně a trochu pomačkaně. Lněná utěrka přitom řeší potíž, kterou zná...
Češky přestávají kupovat utěrky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a neplesniví

Češky přestávají kupovat utěrky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a neplesniví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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