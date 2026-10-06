Češky přestávají kupovat utěrky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a neplesniví

Na madle trouby nebo na háčku vedle dřezu se v mnoha kuchyních objevuje látka, která na první pohled působí obyčejně a trochu pomačkaně. Lněná utěrka přitom řeší potíž, kterou zná skoro každý, kdo doma utírá nádobí. V kuchyni má len dlouhou tradici a dnes se k němu vracejí hlavně ti, kdo nechtějí pořád dokupovat nové utěrky. Za jeho oblibou stojí obyčejná vlastnost vlákna, kterou znaly už předchozí generace.
Proč obyčejná utěrka po pár dnech zapáchá
Bavlněná utěrka zvládne pobrat hodně vody a pak ji v sobě drží celé hodiny. Utěrka pověšená u sporáku tak zůstává vlhká klidně až do dalšího mytí nádobí a v takovém prostředí se daří bakteriím. Zatuchlý pach, který z ní po čase ucítíte, je právě jejich dílem.
Jak běžné to v praxi je, ukázal výzkum Mauricijské univerzity, který vědci v roce 2018 představili na kongresu Americké mikrobiologické společnosti. Z domácností posbírali sto kuchyňských utěrek po měsíci používání a bakterie našli na 49 z nich. Víc jich bylo v utěrkách, které zůstávaly vlhké, a v těch, do kterých se utíralo všechno od talířů po ruce a pracovní desku.
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Pověste vedle sebe lněnou a bavlněnou utěrku a lněná bude suchá mnohem dřív. Vysvětlení se skrývá ve vlákně, které je dlouhé, málo pružné a uvnitř duté. Tkanina z něj zůstává vzdušná a voda se z ní rychle odpaří.
Lněná tkanina oschne rychleji než bavlněná, takže bakterie a plísně v ní mají méně času se usadit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro hygienu je to zásadní rozdíl. Plísně i bakterie potřebují hlavně vlhko, a když látka rychle oschne, nemají dost času se v ní usadit. Riziko zápachu a plesnivých skvrn je proto u lnu menší, pravidelné praní ale potřebuje i on.
Vydrží roky praní i utírání
Bavlnu len v pevnosti překonává zhruba o 30 procent. Utěrka z něj proto při dobré péči zvládne pravidelné praní i několik let, kdežto bavlněná látka se praním a používáním časem začne rozpadat.
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Lněnou utěrku ocení i ti, kdo rádi leští skleničky. Len na skle nenechává chloupky a skvrny od jídla se z něj vypírají snáz než z běžných utěrek.
Rychlé schnutí se hodí i u sporáku. Přes vlhkou látku se horko dostane k prstům mnohem rychleji a hrozí popálení, takže suchá utěrka je v kuchyni bezpečnější. Chňapku ale tenká utěrka nenahradí a k plotýnce ani k otevřenému ohni nepatří, protože může chytit.
Rozdíly mezi lněnou a bavlněnou utěrkou přehledně shrnuje tabulka:
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Vlastnost Lněná utěrka Bavlněná utěrka Vlhkost tkanina zůstává vzdušná, voda se z ní rychle odpaří pobere hodně vody a drží ji v sobě celé hodiny Schnutí pověšená uschne mnohem dřív pověšená u sporáku zůstává vlhká klidně až do dalšího mytí nádobí Bakterie a zápach riziko zápachu a plesnivých skvrn je menší ve vlhké látce se daří bakteriím, po čase z ní ucítíte zatuchlý pach Pevnost vlákna zhruba o 30 procent vyšší než u bavlny nižší než u lnu Praní při dobré péči zvládne pravidelné praní i několik let praním a používáním se časem začne rozpadat Kolik zaplatíte a na co se připravit
Delší životnost se platí předem. Jeden lněný kus se v obchodech prodává zhruba za 150 až 300 korun, tedy dráž než běžná bavlněná utěrka. Plusem je šetrnost k přírodě, protože pěstování lnu se obejde s menším množstvím vody a chemie než pěstování bavlny.
Nová utěrka bývá zpočátku tužší a na omak hrubší. Měkne postupně s každým praním a používáním.
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Ani len nezachrání utěrku, která leží zmačkaná v rohu linky. Norský výzkumný ústav Nofima v roce 2022 zkoumal sedmnáct druhů kuchyňských utěrek a hadříků. Zjistil, že ve vlhkých a zmačkaných utěrkách se salmonela množila, kdežto po 24 hodinách na háčku klesl její počet zhruba na tisícinu, nebo i níž. Nejhorší výsledek měla pletená bavlna, která do sebe natáhne hodně vody a dlouho jí trvá, než oschne.
Několik zásad proto platí i pro lněné utěrky:
Po použití utěrku pověste roztaženou, aby mohla volně proschnout. Před vypráním ji nechte uschnout, protože vlhká látka zavřená v koši s prádlem snadno chytne plíseň. Aviváž do pračky s utěrkami nepatří. Na vláknech po ní zůstane tenká vrstva a látka pak hůř nasává vodu. Kapky ze syrového masa setřete papírovou utěrkou, kterou hned vyhodíte. Choroboplodné zárodky vydrží v textilu živé i několik dní a při dalším utírání by se dostaly na nádobí, ruce i linku.
Zdroje: https://nofima.com/publication/2042246, https://www.tastingtable.com/1236870/why-you-should-absolutely-never-use-damp-potholders, https://news.okstate.edu/articles/education-human-sciences/2021/designing-safer-oven-mitts, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180609124645.htm, https://www.thetakeout.com/2008820/why-linen-dish-towels-best/, https://www.lnene.cz/lneny-blog/prednosti-lnenych-uterek/, https://www.savira.cz/blog/pece-o-uterky, https://energozrouti.cz/clanek/bakterie-domacnost-uterka-prani-hygiena, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/klasicke-uterky-uterky-z-mikrovlaken-papirove-uterky-srovnani/, https://www.e-len.cz/uterky-lnene/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29670-lnene-uterky-kuchyne-proc-jsou-lepsi-nez-bavlnene