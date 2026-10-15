Češky přestávají kupovat tavené sýry. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a bez éček

Krémový sýr na chlebu patří k české snídani stejně jako hrnek kávy. Kdo si ale někdy přečetl zadní stranu obalu, možná zaváhal. Podobný krém si přitom připravíte sami z tvarohu, másla a jedlé sody a celá práce zabere zhruba čtvrt hodiny.
Stačí kostka tvarohu a trocha sody
Domácí tavený sýr vzniká z 250gramové kostky tvarohu, soli, kousku másla a jedlé sody. Postup vypadá takto:
Sodu vmícháte do rozmačkaného tvarohu. Směs necháte asi deset minut v klidu, aby soda začala působit. Máslo rozpustíte a zahřejete do horka, vlijete k tvarohu a šleháte, dokud se hmota nespojí. Když v ní zůstanou hrudky, prohřejte ji chvíli na mírném plameni a stáhněte z ohně dřív, než začne bublat. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka na vesnické svatbě za 1 víkend? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit
Hrudky tvarohu přitom zmizí a vznikne vláčná hmota, kterou jde roztírat nožem. Nechte ji vychladit v lednici, kde zpevní a chuť se usadí.
Základem domácího taveného sýra je obyčejná kostka tvarohu, do které stačí vmíchat trochu jedlé sody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Se sodou to nepřehánějte. Recepty pro jednu kostku tvarohu uvádějí půl až jednu čajovou lžičku a vyplatí se začít tou menší dávkou, protože přebytečnou sodu v hotovém sýru poznáte po pachuti.
Co se v misce vlastně děje
Tvaroh je přirozeně kyselý, protože vzniká srážením mléka. Jedlá soda je naopak zásaditá a kyselost tlumí. Mléčná bílkovina pak přestane držet pohromadě v pevných hrudkách, lépe se spojí s tukem z másla a celá hmota zjemní.
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Tavené sýry z obchodu dostávají svou krémovou konzistenci jinak. Výrobci do nich přidávají tavicí soli, převážně fosforečnany a polyfosforečnany, které ve složení najdete mezi éčky. Fungují jako pojivo, které drží mléčný tuk a bílkovinu pohromadě, takže vznikne stejnorodá hmota a na pečivo ji rozetřete jedním tahem nože.
Puntičkáři namítnou, že i jedlá soda má v seznamu přídatných látek svůj kód E500. Jde ovšem o stejný prášek, který většina domácností drží ve spíži kvůli pečení perníku, a do receptu ho stačí opravdu málo.
Proč ten z obchodu vydrží déle
Fosforečnany v tavených sýrech plní ještě jednu úlohu. Podle diplomové práce obhájené na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně brzdí růst některých bakterií, které tavené sýry kazí. Spolu se zahříváním, kterým tavený sýr při výrobě projde, tak kupované balení vydrží v lednici výrazně déle.
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Domácí verze takovou ochranu nemá. Skladujte ji v lednici v nádobě s víčkem a snězte ji do týdne, nejpozději však do data spotřeby použitého tvarohu.
Fosforečnany se navíc přidávají do řady dalších průmyslově zpracovaných potravin, takže jich běžný jídelníček obsahuje dost i bez tavených sýrů. Při vysokém příjmu fosforu tělo hůř využívá vápník, a výživoví poradci proto doporučují dávat si tavené sýry spíš příležitostně.
Kolik ušetříte
Ceny se nejlépe porovnají přepočtem na 100 gramů. Kupované tavené sýry v obchodech vycházejí zhruba od 20 Kč do více než 45 Kč za 100 gramů podle značky. Kostka tvarohu přitom stojí v akci kolem 20 Kč a bez slevy obvykle do 30 Kč a vznikne z ní zhruba 250 gramů krému.
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Sto gramů domácího sýra tak přijde zhruba na 8 až 12 Kč a připočíst stačí jen trochu másla. Rozdíl nejvíc poznáte v rodině, kde se sýr na pečivo maže každý den.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Domácí tavený sýr Kupovaný tavený sýr Cena za 100 g zhruba 8 až 12 Kč plus máslo zhruba od 20 Kč do více než 45 Kč Trvanlivost do týdne v lednici výrazně delší Měkký krém, který dochutíte po svém
Redaktorka webu Toprecepty.cz, která recept vyzkoušela, ho texturou přirovnala k tavenému sýru z vaničky. Krém je vláčný a jeho mírně tvarohový základ snese i výraznější přísady, takže o chuti rozhodujete sami.
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Do hotového krému se hodí třeba:
uzená paprika, nasekané olivy, strouhaný křen, nadrobno pokrájený medvědí česnek.
Množství másla je na vás, menší dávka ušetří kalorie.
Když chcete sýr na krájení
Tužší sýr, který jde krájet, vznikne delší cestou podle pracovního návodu chemického kroužku VŠCHT Praha. Tvaroh se rozmělní v mléce a směs se pomalu zahřívá, dokud se mléko nesrazí a neoddělí se nažloutlá syrovátka.
Tužší sýr na krájení vzniká z tvarohu zahřívaného v mléce, dokud se neoddělí syrovátka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přecezenou sraženinu pak v kastrolu promícháte s máslem, sodou a solí a na mírném plameni ji necháte pozvolna roztavit. Teplou hmotu rozlijte do formiček, osvědčují se silikonové, a nechte ji přes noc ztuhnout v lednici. Druhý den ji vyklopíte a nakrájíte podobně jako kupovaný sýr.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/5846-domaci-taveny-syr-recept-4-suroviny-10-minut, https://www.arecenze.cz/?p=400992, https://www.vscht.cz/files/uzel/0018621/0015~~C64sivfwdfYAAA.pdf?redirected, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-syr-ze-supermarketu-2026-zadni-strana-baleni-tavenaku-ukaze-ze-se-syrem-nemaji-moc-spolecneho/, https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/17764?show=full, https://www.coopclub.cz/recepty/domaci-taveny-syr/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-taveny-syr-z-tvarohu/, https://www.kupi.cz/slevy/tvaroh, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://foodbenchmark.com/additives/e500, https://www.toprecepty.cz/clanky/4550-pulhodina-zabavy-a-domaci-taveny-syr-jen-ze-tri-surovin-je-na-stole-je-levnejsi-zdravejsi-a-jemnejsi-nez-z-obchodu/