Češky přestávají kupovat sítka na čaj. Nahrazují je 1 věcí, která se nezanáší a vydrží celé roky

Čaj z malé kuličky bývá bledý a nevýrazný, i když do ní nasypete dost lístků. Sítko se po pár dnech zanese hnědou drtí a u dřezu z něj pak vyklepáváte zbytky. Stále víc lidí proto zkouší jinou cestu. Lepší pomůcka přitom v mnoha kuchyních stojí na polici, jen se v ní zatím připravovala jedině káva.
Proč je čaj z kuličky mdlý
Sušený čajový lístek je stočený a scvrklý. Ve vodě nasaje tekutinu, rozvine se a jeho objem několikanásobně naroste. Aby pustil chuť, potřebuje kolem sebe volné místo.
V kuličce nebo malém sítku žádné volné místo nemá. Lístky zůstanou namačkané na sobě, nerozvinou se a nálev vyjde slabší a méně chutný. U čajů s drobnými kousky se jemné otvory navíc rychle ucpou a do hrnku se dostane jen málo chuti.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou formu na pečení z ČSSR, ať ji nevyhazuje. Sběratelům ji nabízejí i za 399 Kč V malé kuličce zůstanou lístky namačkané na sobě a nálev z nich vyjde slabší. Ilustrační foto. Zdroj: Lucas Oliveira / Pexels.
Lístky potřebují nádobu, ve které mohou volně plavat. Mnozí ji doma mají a vaří v ní kávu: french press neboli pístovou konvici.
Pístová konvice nechá lístky plavat
French press tvoří válcová nádoba, nejčastěji skleněná, a víko s pístem. Na konci pístu je jemné sítko z nerezového drátu nebo nylonu, které vyplní celý průměr konvice. Čaj zalijete přímo v konvici a necháte ho být. Až má správnou sílu, stačí stlačit píst a nálev můžete rovnou nalévat, protože lístky zůstanou pod sítkem.
Poradí si i s bylinnými a ovocnými směsmi, třeba s heřmánkem nebo lipovým květem. Sítko zabírá celou šířku nádoby, lístky na něm neleží natěsno a po použití stačí sítko opláchnout. Velmi jemný čajový prach a drť ovšem projdou až do hrnku. Čaj v prášku proto do pístové konvice nepatří, stejně jako čaj, který se musí vařit, třeba kořeněný čaj s mlékem.
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Na hrnek počítejte orientačně asi lžičku lístků. Objemné lehké lístky ale váží méně než pevně stočené, takže když chcete pokaždé stejnou chuť, vyplatí se kuchyňská váha. Teplotu vody a dobu louhování zvolte podle druhu čaje:
Druh čaje Voda Doba louhování černý těsně pod bodem varu zhruba 3 až 5 minut zelený a bílý kolem 80 °C zhruba 1 až 3 minuty bylinný a ovocný vroucí nebo skoro vroucí zhruba 5 až 10 minut
Zelený a bílý čaj v příliš horké vodě zhořkne. Doby se u zelených a speciálních čajů liší podle druhu, proto se nejspolehlivěji řiďte údajem na obalu nebo radou prodejce.
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Po uplynutí času tlačte píst dolů pomalu a plynule, bez síly. Při prudkém tlaku může z pístové konvice vystříknout horký čaj. Se skleněnou zacházejte opatrně dvojnásob. Plnou konvici držte mimo dosah dětí.
Proč čaj v konvici hořkne
V klasickém french pressu zůstanou lístky po stlačení pístu ležet na dně a nálev se jich pořád dotýká. Čaj proto dál tmavne a hořkne. Celý obsah rovnou rozlijte do hrnků nebo přelijte do jiné konvice.
Kdo chce mít čaj na stole déle, může sáhnout po čajové konvici s pístem. Lístky má taková konvice v samostatném válci s filtrem. Jakmile píst stlačíte, voda se k nim už nedostane a čaj zůstane stejně silný, i když ho popíjíte postupně.
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Kdo v jedné konvici ráno připravuje kávu a odpoledne čaj, může ji pak cítit i v čaji. Skleněná nádoba pachy nepřebírá, na kovovém sítku ale ulpívají kávové oleje. Nejjednodušší je pořídit si na čaj druhou konvici, jinak ji před čajem důkladně umyjte.
Čištění zabere chvilku, konvice vydrží roky
Po každém použití vysypte lístky a konvici i píst opláchněte. Zhruba jednou za týden se vyplatí důkladnější údržba. Sítko na pístu jde odšroubovat a rozložit na několik tenkých dílů, které umyjete v teplé vodě s kapkou prostředku na nádobí. Díly se dřevem myjte ručně. Nerezový píst a sklo vytažené z obalu jinak obvykle myčku snesou.
Pístová konvice nemá žádnou elektroniku, která by se mohla porouchat, ani jednorázové filtry, které byste museli dokupovat. Když s ní zacházíte opatrně, poslouží řadu let. Sklo bývá borosilikátové, takže mu nevadí, když studenou konvici zalijete horkou vodou.
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Nejčastěji se rozbije sklo nebo se opotřebuje síťka. Když se síťka zdeformuje, začne do čaje pouštět kousky lístků a je čas ji vyměnit. Sklo i síťku koupíte samostatně jako náhradní díl, takže celou konvici kupovat nemusíte.
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