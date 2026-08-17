Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, kterou znaly už naše babičky a vydrží desítky let

V českých kuchyních tiše mizí role průhledné fólie. Nahrazuje ji obal, který používaly už naše babičky a který vám poslouží klidně roky. Vypadá jako obyčejný kus látky, jenže zvládne přesně tu práci, kvůli které většina lidí dodnes sahá po jednorázovém plastu.
Co je vlastně voskovaný ubrousek
Řeč je o kusu bavlněné látky napuštěné včelím voskem. Kromě vosku bývá uvnitř i trocha přírodní pryskyřice a oleje, které látku udrží pružnou a lehce lepivou. Teplem dlaní se ubrousek nechá vytvarovat kolem misky, hrnce nebo přímo kolem bochníku chleba a po chvíli drží tvar sám.
Používá se úplně stejně jako průhledná fólie, jen ho po použití nevyhodíte. Otřete ho, usušíte a druhý den sáhnete po tom samém kousku. Prodává se v několika velikostech, od malých kousků na půlku citronu až po velké plachty na celý bochník. Přikryjete jím misku se zbytky, zabalíte svačinu do práce nebo nakrojené ovoce. Na syrové maso se ale nehodí, to patří do uzavřené nádoby.
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Včelí vosk má přirozeně antibakteriální účinky a látka pod ním zůstává prodyšná. Potravina se tak nezapaří jako pod plastem a zároveň je chráněná před vysycháním. Pečivo, ovoce i zelenina díky tomu často zůstanou čerstvé o něco déle než pod běžnou fólií nebo alobalem.
Druhým důvodem, proč lidé plast z kuchyně vytlačují, je zdraví. Z plastových obalů a fólií se mohou uvolňovat drobné částice zvané mikroplasty a spolu s nimi látky jako bisfenol A nebo ftaláty. Tyto látky dokážou narušovat hormonální rovnováhu a vědci je našli už i v lidské krvi. Riziko roste hlavně u mastných jídel a při zahřívání. Voskovaný obal je celý z přírodních surovin, takže tenhle problém obchází.
Z plastových obalů se do jídla mohou uvolňovat mikroplasty a bisfenol A, a proto je lidé z kuchyně postupně vytlačují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vydrží roky, když ho jednou za čas obnovíte
Tady se skrývá celá úspora. Jeden ubrousek zvládne stovky použití a při běžném zacházení slouží zhruba půl roku až rok, než vosk začne řídnout. Pak stačí obal položit na pečicí papír, posypat nastrouhaným voskem a krátce přežehlit nebo prohřát v troubě. Látka se znovu napustí a slouží dál.
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Právě díky téhle obnově vydrží stejný kus látky roky. Roli fólie za tu dobu koupíte a vyhodíte mnohokrát. Péče je přitom jednoduchá. Ubrousek omývejte jen ve studené nebo vlažné vodě, klidně s kapkou saponátu, a nechte ho uschnout na vzduchu. Do myčky ani pod horkou vodu nepatří, protože vosk by se roztavil.
Návrat k tomu, co uměly hospodyně dávno
Napouštět látku voskem a přikrývat jí jídlo není žádný nový vynález. Zakrývat mísy plátnem, talířem nebo právě navoskovaným hadříkem uměly hospodyně dlouho předtím, než se do domácností dostala plastová fólie. Dnešní voskované ubrousky tuhle starou praktiku jen oprašují v hezčím kabátě a s pěknými vzory.
Ubrousek si snadno vyrobíte i sami doma
Hotový ubrousek koupíte v drogeriích i v ekoobchodech, ale zvládnete ho i sami. Potřebujete kus staré bavlny, třeba vyřazenou košili, bavlněný šátek nebo starý povlak na polštář, a včelí vosk. Postup je jednoduchý:
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Po zaschnutí je obal hotový.
Až jednou opravdu doslouží, neskončí na skládce jako plast. Voskovaný ubrousek je biologicky rozložitelný, takže může skončit v kompostu nebo posloužit na zátop v kamnech.
Zdroje: https://www.hlidacky.cz/inspirace/mikroplasty-v-domacnosti, https://aktin.cz/mikroplasty-a-jejich-vliv-na-zdravi, https://bajabee.com/blog/beeswax-wraps/how-to-take-care-of-beeswax-wraps-and-bags, https://luxuryguide.cz/2022/08/31/jak-vceli-vosk-pomaha-uchovat-potraviny/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/konec-potravinarske-folie-voskovane-platynko-ekologie/